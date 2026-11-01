সীমান্তত চীনা সেনাৰ গতিবিধি ! অৰুণাচলৰ দুৰ্গম অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কি দেখিলে সাংবাদিকে ?
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চীনা সেনাৰ গতিবিধিক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত । প্ৰকৃত ছবিখন আচলতে কি ?
Published : November 1, 2026 at 4:21 PM IST
তেজপুৰ : উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত শেহতীয়াকৈ চীনা পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মী চমুকৈ পিএলএৰ সম্ভাৱ্য গতিবিধিক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক চলি আছে । একাংশ বিৰোধী দলৰ লগতে স্থানীয় সংগঠনে অভিযোগ কৰা মতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী কিছু অংশত চীনা সেনাই প্ৰৱেশ কৰিছে । অৱশ্যে ভাৰতীয় সেনাই এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰিছে ।
বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ অব্যাহত থকাৰ মাজতে উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তীৰ দুৰ্গম অঞ্চলত উপস্থিত হৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্থানীয় বাসিন্দা তাকাম ছোনিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উন্মোচন কৰিছে । সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি সাংবাদিকগৰাকীয়ে চীনা সেনাৰ সম্ভাৱ্য গতিবিধি, দুৰ্বল যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু সীমান্তবাসীৰ জীৱিকাৰ সংকটৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছে ।
সাংবাদিক তাকাম ছোনিয়াই টাকচিং, মাজা আৰু গেলেমু অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি গাঁওবাসী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত ভাৰতীয় সেনাই আছাপিলা ছেক্টৰকে ধৰি কিছুমান সীমান্তৱৰ্তী স্থানত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়ে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবোৰ পৰিদৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি ছোনিয়াই কয়, ‘‘প্ৰকৃত পৰিস্থিতি বুজিবলৈ আমি নিকট সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত সেনাই নিৰ্ধাৰিত চেকপোষ্টৰ পৰা আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুমতি নিদিলে ।’’
তথাপিও সীমান্তৱৰ্তী গাঁওবোৰৰ বাসিন্দাৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তেওঁ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
ছোনিয়াৰ মতে কিছুমান নিকট সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত পিএলএৰ গতিবিধি বৃদ্ধি পোৱা বুলি গাঁওবাসীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । স্থানীয় লোকৰ একাংশই চীনা সেনা সীমান্তৰ অধিক ওচৰলৈ আগবাঢ়ি অহাৰো অভিযোগ তুলিছে । অৱশ্যে নিৰাপত্তাজনিত বাধাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাত সেই সম্ভাৱ্য গতিবিধিৰ প্ৰকৃত পৰিসৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই বুলি ছোনিয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
আছাপিলা ছেক্টৰৰ ভাইৰেল ফটোক লৈ চৰ্চা
ইফালে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাইৰেল হোৱা আছাপিলা ছেক্টৰৰ কেইখনমান ফটোক লৈও সাংবাদিক ছোনিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত ফটোকেইখন আছাপিলা ছেক্টৰৰ বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে সেইসমূহ প্ৰকৃত বুলি দাবী কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "এই ফটোকেইখন ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাৰ (AAPSU) এটা প্ৰতিনিধি দলেও অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিছিল ।"
চীনা সেনাৰ সম্ভাৱ্য অনুপ্ৰৱেশ আৰু আছাপিলা ছেক্টৰত ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি অহাৰ অভিযোগৰ প্ৰকৃত তথ্য সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
দুৰ্গম পথ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান
সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ দুৰ্বল যোগাযোগ ব্যৱস্থাও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হিচাপে সাংবাদিকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহ সংযোগ কৰা পথসমূহ যথেষ্ট বেয়া । বহু স্থানত অতি ঠেক আৰু এটা দিশেৰে গাড়ী পাৰ হ'ব পাৰে । যাৰ বাবে সাধাৰণ যান-বাহন আৰু সেনাৰ বাহনৰ চলাচলত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় । সাংবাদিকগৰাকীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কয় যে মাজাৰ পৰা টাকচিঙলৈ দূৰত্ব প্ৰায় ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ । পথটো বাহন চলাচলৰ উপযোগী যদিও দুৰ্গম পাহাৰীয়া আৰু পথৰ অৱস্থাৰ বাবে গধুৰ সামৰিক বাহনৰ চলাচল যথেষ্ট কঠিন । তেওঁ কয় যে এনে ঠেক পথত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাহন আৰু সেনাৰ কনভয় মুখামুখি হ'লে বাট এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ।
বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত গুলী-বাৰুদ, গধুৰ সামৰিক সঁজুলি আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নিকট সীমান্তৱৰ্তী স্থানলৈ পৰিবহণ কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ আশংকা ব্যক্ত কৰে ।
সীমান্তত যোগান ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা স্থানীয় প'ৰ্টাৰৰ
দুৰ্গম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ভাৰতীয় সেনাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প'ৰ্টাৰসকলৰ ভূমিকাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে জনোৱা অনুসৰি পাহাৰীয়া পথৰ সৈতে পৰিচিত প'ৰ্টাৰসকলে দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰতে কিছুমান নিকট সেনা শিবিৰলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব পাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে একেধৰণৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সেনাৰ জোৱানসকলৰ প্ৰায় ৫ দিনৰ পৰা এসপ্তাহ পৰ্যন্ত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বুলি স্থানীয় লোকে তেওঁক জনাইছে ।
পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাট-পথ আৰু ভূ-প্ৰকৃতিৰ সৈতে প'ৰ্টাৰসকলৰ পৰিচিতি আৰু অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক সীমান্তৰ যোগান ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ কৰি তুলিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
চীনৰ উন্নত পথ আন্তঃগাঁথনিক লৈ গাঁওবাসীৰ উদ্বেগ
সীমান্তৰ দুয়োপাৰে থকা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্যক লৈও গাঁওবাসীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা অনুসৰি চীনা পক্ষই সীমান্তৰ নিকট সামৰিক অৱস্থানসমূহৰ ওচৰলৈকে উন্নত পথ আৰু ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত পিএলএৰ জোৱান আৰু সামৰিক সঁজুলিৰ চলাচল অধিক সহজ হৈ পৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ দিশত এতিয়াও বহু স্থানত দুৰ্গম পাহাৰীয়া পথ, সীমিত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু খোজকাঢ়িয়ে যাবলগীয়া হয় বুলি গাঁওবাসীয়ে অৱগত কৰিছে ।
স্থানীয় লোকৰ মতে কিছুমান ওখ পাহাৰীয়া অঞ্চলত চীনা সেনাই তুলনামূলকভাৱে সুবিধাজনক অৱস্থান লাভ কৰিছে । আনহাতে ভাৰতীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তুলনামূলকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূ-প্ৰকৃতিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । দুয়োপক্ষৰ নিজ নিজ অঞ্চলত নিয়মীয়া টহলদাৰী অব্যাহত থকাৰ কথাও গাঁওবাসীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
অৱশ্যে চীনৰ পথ আন্তঃগাঁথনি আৰু দুয়োপক্ষৰ সামৰিক অৱস্থান সম্পৰ্কীয় এই দাবীসমূহ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে ।
মাজা ছেক্টৰত ভাৰতীয় সেনাৰ উপস্থিতিক লৈ গাঁওবাসী আশ্বস্ত
সাংবাদিকগৰাকীৰ মতে সমগ্ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতে ভাৰতীয় সেনাৰ উপস্থিতি আছে আৰু মাজা ছেক্টৰত সেনাৰ উপস্থিতিক লৈ স্থানীয় গাঁওবাসী যথেষ্ট আশ্বস্ত । তেওঁৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গাঁওবাসীয়ে মাজা অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তিশালী উপস্থিতি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে তাত পৰিস্থিতি তুলনামূলকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
টাকচিং আৰু আছাপিলা অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মাজা ছেক্টৰৰ পৰিস্থিতিৰ পাৰ্থক্য আছে বুলিও ছোনিয়াই উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে গাঁওবাসীৰ মূল উদ্বেগ ভাৰতীয় সেনাৰ অনুপস্থিতি নহয়, বৰঞ্চ দুৰ্গম পথ আৰু দুৰ্বল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বাবে কিছুমান নিকট সীমান্তৱৰ্তী স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ অসুবিধাহে ।
ইয়াৰ উপৰিও নাছো অঞ্চলত এটা এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ড আৰু সেনাৰ চিকিৎসাজনিত কাৰণত স্থানান্তৰৰ সুবিধা থকাৰ কথাও ছোনিয়াই উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে এই সুবিধাসমূহে অঞ্চলটোত নিয়োজিত সেনা জোৱানসকলৰ বাবে সহায়ক ভূমিকা পালন কৰে ।
সীমান্তত জীৱিকাৰ সংকটত পশুপালকসকল
সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সীমান্তৰ নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগৰ সমান্তৰালভাৱে উজনি সোৱণশিৰিৰ দুৰ্গম সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ বিষয়টোও পোহৰলৈ আহিছে । তেওঁৰ মতে গাঁওবাসীয়ে বিশেষকৈ সীমান্তৰ ওচৰৰ পৰম্পৰাগত চৰণীয়া পথাৰলৈ যাব নোৱাৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ওখ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কেইবাখনো সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ বাবে য়াক পালন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱিকাৰ উৎস । বিকল্প উপাৰ্জনৰ সুযোগ সীমিত হোৱাৰ বাবে বহু পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন জীৱন এই পৰম্পৰাগত পশুপালনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
সাংবাদিক ছোনিয়াই কয় যে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি আৰু নিৰাপত্তাজনিত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে পৰম্পৰাগত চৰণীয়া পথাৰলৈ য়াকবোৰ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাৎ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
তেওঁৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গাঁওবাসীয়ে জনোৱা মতে ভাৰতীয় পক্ষৰ পৰা কিছুমান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ যোৱাত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে চীনা পক্ষৰ সেনাৰ উপস্থিতি আৰু গতিবিধিৰ বাবেও সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ছোনিয়াই স্থানীয় গাঁওবাসীৰ বক্তব্যৰ উদ্ধৃত কৰি কয়, "এই গাঁওবাসীৰ বাবে য়াক পালন কেৱল পৰম্পৰাগত বৃত্তি নহয়, ই তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ অন্যতম প্ৰধান উৎস । কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পিছত তেওঁলোকে য়াক চৰাবলৈ পৰম্পৰাগত চৰণীয়া পথাৰলৈ যাব পৰা নাই । ভাৰতীয় পক্ষত কিছুমান অঞ্চললৈ যোৱাত বাধা আছে, আনহাতে চীনৰ ফালৰ কাষৰীয়া অঞ্চললৈ গ'লেও বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত য়াক পালনৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহৰ দৈনন্দিন উপাৰ্জনত প্ৰভাৱ পৰিছে । দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা এই পৰিয়ালসমূহৰ বাবে পৰম্পৰাগত চৰণীয়া পথাৰলৈ যোৱাৰ সুবিধা বন্ধ হোৱাটো এক গুৰুতৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাত পৰিণত হ'ব পাৰে ।
ছোনিয়াৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোৰ সমান্তৰালভাৱে সীমান্তবাসীৰ জীৱিকা আৰু পৰম্পৰাগত অধিকাৰৰ বিষয়টোতো চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।
তেওঁৰ মতে সীমান্তত বসবাস কৰা লোকসকল কেৱল নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী নহয় । তেওঁলোক ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী জনবসতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । সেয়েহে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত জীৱিকাৰ সুৰক্ষাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
আছাপিলা আৰু টাকচিং ছেক্টৰৰ কৌশলগত গুৰুত্ব
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ আছাপিলা ছেক্টৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এক সংবেদনশীল অঞ্চল হিচাপে চৰ্চিত হৈ আহিছে । এই অঞ্চলত চীনা অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ আৰু সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা তথা ৰাজনৈতিক আলোচনাও হৈছে ।
ছোনিয়াই কয় যে সামাজিক মাধ্যমত ফটো আৰু ভিডিঅ' প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে আছাপিলা ছেক্টৰৰ প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ অঞ্চলটো পৰিদৰ্শনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁ কয়, "সেনাৰ নিৰাপত্তাজনিত বাধাৰ বাবে নিকট সীমান্তৱৰ্তী স্থানলৈ যাব পৰা নগ'ল । ফলত স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ ওপৰতে পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।"
তেওঁৰ মতে টাকচিং, মাজা আৰু গেলেমু অঞ্চল উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ অতি দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত । সীমান্তৰ নিকটৱৰ্তী অৱস্থান, দুৰ্বল যোগাযোগ আৰু প্ৰতিকূল ভূ-প্ৰকৃতিৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহত যাতায়াত আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান ।
ছোনিয়াই অনুমান কৰা মতে ইটানগৰৰ পৰা টাকচিং অঞ্চললৈ পথৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৩৯২ৰ পৰা ৪০০ কিলোমিটাৰ । তেওঁ কয় যে এই দীঘলীয়া আৰু দুৰ্গম যাত্ৰাই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পুনৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ মতে পৰিস্থিতি সুস্থিৰ
ইফালে ভাৰত আৰু চীনৰ সেনাৰ মাজত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত হোৱা সংঘাতৰ বাতৰিৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এনে ঘটনাক 'অনুপ্ৰৱেশ নহয়, সীমা অতিক্ৰম' বুলি অভিহিত কৰে । সীমান্তৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক আৰু ইয়াক লৈ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
টাৱাঙত চতুৰ্দশ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলা উদ্বোধনৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত খাণ্ডুৱে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে তিব্বত আৰু চীনৰ প্ৰায় ১,২০০ কিলোমিটাৰ সীমান্ত আছে ।
তেওঁ কয়, "চীনে মেকমোহন লাইনক স্বীকাৰ নকৰে । আমাৰ সেনা তেওঁলোকৰ ফালে যায় আৰু তেওঁলোকৰ টহলদাৰী দলেও কেতিয়াবা আমাৰ ফালে আহে । এয়া অনুপ্ৰৱেশ নহয়, সীমা অতিক্ৰম । এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । কিন্তু এয়া নতুন কথা নহয় ।" সীমান্তৰ নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখা স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত নোহোৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
খাণ্ডুৱে লগতে কয় যে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সীমান্ত যথেষ্ট ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই । এনে ঘটনাই ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
আইটিবিপিৰ মুৰব্বীৰ মন্তব্যক লৈ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পূৰ্বে ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ (আইটিবিপি) সঞ্চালকপ্ৰধান শত্রুজিৎ সিং কাপুৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাটাও স্থানত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল । এনে কিছুমান ঘটনা অব্যাহত থকা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে চীনা বাহিনীয়ে পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত টহলদাৰীৰ নিয়মৰ পৰা আঁতৰি আহিলে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি মাজে সময়ে বিঘ্নিত হয় ।
টাৱাঙত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু আৰু ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙৰ সৈতে উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱটেও সীমান্তক লৈ বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব্য প্ৰচাৰৰ চেষ্টা চলা বুলি মন্তব্য কৰে ।
শ্বেখাৱটে বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ আহ্বান জনাই কয়, "এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰত । সীমান্ত সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি নিশ্চিত থাকক । চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ।"
ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ পেমা খাণ্ডুৰ সতৰ্কবাণী
থ্ৰী কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিঙৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বুলি দাবী কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱেও জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি দিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত খাণ্ডুৱে কয় যে ভুৱা তথ্যই জনসাধাৰণৰ মাজত অপ্ৰয়োজনীয় আতংক আৰু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত বিভ্ৰান্তিকৰ ভিডিঅ' আৰু সম্পাদিত সমল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে বিয়পি পৰে । সেয়েহে কোনো তথ্য বিশ্বাস বা প্ৰচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে তাৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰা আৰু বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "শ্বেয়াৰ কৰাৰ পূৰ্বে চিন্তা কৰক । বিশ্বাস কৰাৰ পূৰ্বে সত্যতা পৰীক্ষা কৰক । ভুৱা তথ্যৰ প্ৰচাৰ ৰোধ কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা অটুট ৰখাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম দায়বদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।"
False information can create unnecessary fear and confusion among people. In today’s digital age, misleading videos and digitally altered content can spread rapidly on social media. Before believing or sharing any such content, we must verify its authenticity and rely on credible sources. Think before you share. Verify before you believe. Responsible use of social media is essential to prevent misinformation and maintain public trust.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) October 28, 2026
সীমান্ত সুৰক্ষা, যোগাযোগ আৰু জনজীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বান
সাংবাদিক তাকাম ছোনিয়াৰ সীমান্ত পৰিদৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া বক্তব্যই সীমান্তৰ পৰিস্থিতিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ পোহৰলৈ আনিছে ।
সীমান্তত সেনাৰ উপস্থিতি আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যোগাযোগ, যাতায়াত, সামৰিক যোগান আৰু সীমান্তৱৰ্তী আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নো সমানেই প্ৰয়োজনীয় ।
আনহাতে য়াক পালনৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহৰ জীৱিকাৰ সংকটে দেখুৱাইছে যে সীমান্তৰ নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থাৰ মাজতো স্থানীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত জীৱিকা আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ বিষয়টো উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি ।
লগতে পঢ়ক :
চীনৰ তুলনাত ভাৰতীয় সেনা বহু পিছপৰি আছে: বচিৰাম ছিৰাম
চীনে ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও দখল কৰিব নোৱাৰে : অৰুণাচলৰ গৃহ মন্ত্ৰীৰ সকীয়নি