ETV Bharat / state

স্বাধীনতা দিৱসত কোন মন্ত্ৰীয়ে ক'ত উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ?

অসম চৰকাৰে মন্ত্ৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ কোন মন্ত্ৰীয়ে ক’ত পতাকা উত্তোলন কৰিব জানো আহক-

INDEPENDENCE DAY 2026
দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (ফাইল ফটো) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শনিবাৰে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । বান বিভীষিকাৰ মাজতো অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সাজু হৈছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ৷ অসমৰ জিলাই জিলাই আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৷

অসম চৰকাৰে মন্ত্ৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ কোন মন্ত্ৰীয়ে ক’ত পতাকা উত্তোলন কৰিব জানো আহক-

INDEPENDENCE DAY 2026
স্বাধীনতা দিৱসত অসমৰ কোন জিলাত কোনগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ? (ETV Bharat)
INDEPENDENCE DAY 2026
স্বাধীনতা দিৱসত অসমৰ কোন জিলাত কোনগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ? (ETV Bharat)
  • খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
  • তিনিচুকীয়াত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে
  • যোৰহাট জিলাত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী অতুল বৰাই
  • বৰপেটা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব চৰণ বড়োৱে
  • গোলাঘাটত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
  • বঙাইগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে
  • দৰং জিলাত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে উত্তোলন কৰিব পতাকা
  • শিৱসাগৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী বিমল বড়াই
  • শোণিতপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে
  • নলবাৰীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
  • শিলচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে
  • লখিমপুৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই
  • শ্ৰীভূমিত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • গোৱালপাৰাত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
  • নগাঁৱত পীযুষ হাজৰিকাই উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • ধেমাজিত পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে
  • ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে
  • কোকৰাঝাৰত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • ডিফুত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা বিধায়ক তুলিৰাম ৰংহাঙে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • হাফলঙত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী দেৱলাল গাৰ্লোচাই
  • পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাবে টেৰণে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • কাজলগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব জেমছ বসুমতাৰীয়ে
  • মুছলপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব অগষ্টাছ টিগ্গাই
  • তামুলপুৰত মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
  • ওদালগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব ৰিহন দৈমাৰীয়ে

লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

TAGGED:

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
অসম চৰকাৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
FLAG HOISTING
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.