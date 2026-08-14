স্বাধীনতা দিৱসত কোন মন্ত্ৰীয়ে ক'ত উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ?

স্বাধীনতা দিৱসত কোন মন্ত্ৰীয়ে ক'ত উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ?
অসম চৰকাৰে মন্ত্ৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ কোন মন্ত্ৰীয়ে ক’ত পতাকা উত্তোলন কৰিব জানো আহক-
দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (ফাইল ফটো) (ETV Bharat)
Published : August 14, 2026 at 12:41 PM IST
গুৱাহাটী: শনিবাৰে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । বান বিভীষিকাৰ মাজতো অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সাজু হৈছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ৷ অসমৰ জিলাই জিলাই আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৷
অসম চৰকাৰে মন্ত্ৰীসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ৷ কোন মন্ত্ৰীয়ে ক’ত পতাকা উত্তোলন কৰিব জানো আহক-
- খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
- তিনিচুকীয়াত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে
- যোৰহাট জিলাত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী অতুল বৰাই
- বৰপেটা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব চৰণ বড়োৱে
- গোলাঘাটত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
- বঙাইগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে
- দৰং জিলাত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে উত্তোলন কৰিব পতাকা
- শিৱসাগৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী বিমল বড়াই
- শোণিতপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে
- নলবাৰীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
- শিলচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে
- লখিমপুৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই
- শ্ৰীভূমিত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- গোৱালপাৰাত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে উত্তোলন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা
- নগাঁৱত পীযুষ হাজৰিকাই উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- ধেমাজিত পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে
- ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে
- কোকৰাঝাৰত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- ডিফুত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা বিধায়ক তুলিৰাম ৰংহাঙে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- হাফলঙত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী দেৱলাল গাৰ্লোচাই
- পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাবে টেৰণে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- কাজলগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব জেমছ বসুমতাৰীয়ে
- মুছলপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব অগষ্টাছ টিগ্গাই
- তামুলপুৰত মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
- ওদালগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব ৰিহন দৈমাৰীয়ে
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা