ক’লা ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে ২৪x৭ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন আয়কৰ বিভাগৰ

ক’লা ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে ২৪x৭ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন আয়কৰ বিভাগৰ
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত সষ্টম আয়কৰ বিভাগ ৷ তথ্যদাতাসকলে প্ৰদান কৰা যিকোনো তথ্য গোপনীয়ভাৱে ৰখাৰ আশ্বাস দিছে বিভাগটোৱে ৷
By ANI
Published : March 17, 2026 at 5:46 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক’লা ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ নতুন প্ৰচেষ্টা আয়কৰ বিভাগৰ ৷ বিভাগে ক’লা ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ অসমত ২৪x৭ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে ।
৯ এপ্ৰিলত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক সহায় কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীস্থিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আয়কৰ সঞ্চালকালয়ে(তদন্ত) এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ সুবিধাৰ বাবে বিভাগটোৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডৰ খৃষ্টানবস্তিৰ আয়কৰ ভৱনত ২৪ ঘণ্টীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে । ডেডিকেটেড ম’বাইল নম্বৰ, হোৱাটছ এপ, লেণ্ডলাইন নম্বৰ আৰু ইমেইলৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকে সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ বা নগদ ধন আৰু মূল্যৱান সামগ্ৰী বিতৰণ সম্পৰ্কীয় বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
তথ্যদাতাসকলে নিজৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় ৷ তদুপৰি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা যিকোনো তথ্য গোপনীয়ভাৱে ৰখাৰ আশ্বাস দিছে বিভাগটোৱে ৷ কিন্তু তথ্যদাতাসকলে প্ৰদান কৰা সকলো তথ্য় বিশ্বাসযোগ্য আৰু কাৰ্যকৰী হোৱাটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতা আৰু সততা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকসকলক সক্ৰিয়ভাৱে অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনাই বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষটো কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ৷
গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিচাপবিহীনভাৱে কৰা ধনৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বিস্তৃত প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে চাৰিখন ৰাজ্য ক্ৰমে - অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা সূচী অনুসৰি ৯ এপ্ৰিলত অসম আৰু কেৰালাত একক পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । পশ্চিমবংগত ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে ২৩ এপ্ৰিলত তামিলনাডুত ভোটগ্ৰহণ হ’ব ৷ পুডুচেৰীত ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ হ’ব ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে যে আটাইকেইখন ৰাজ্যতে ৪ মে’ত ভোটগণনা হ’ব ৷
মুঠ ৮২৪ টা বিধানসভা সমষ্টিত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত প্ৰায় ১৭.৪ কোটি ভোটাৰে ভোটদান কৰিব । প্ৰায় ২১৯ লাখ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে সুকলমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰায় ২৫ লাখ কৰ্মী নিয়োগ কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, অসমত ২০ মে’, পশ্চিমবংগত ৭ মে’, তামিলনাডুত ১০ মে’, কেৰালাত ২৩ মে’ আৰু পুডুচেৰীত ১৫ জুনত চলি থকা বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’ব ।
