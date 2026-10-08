যোৰহাটত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো নুনি পলু সঁচ উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন
যোৰহাটত স্থাপন কৰা নুনি পলু সঁচ উৎপাদন কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এড়ী-মুগা পালকসকল লাভান্বিত হ'ব ৷
Published : October 8, 2026 at 7:32 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াত স্থাপন কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো নুনি পলু সঁচ উৎপাদন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰটো বৃহস্পতিবাৰে মুকলি কৰা হয় ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ডৰ অধীনত স্থাপন কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই শুভ উদ্বোধন কৰে ।
এই প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘পাট-মুগাৰ সূতাৰ বাবে অসম বিখ্যাত ৷ এই কথা সকলোৰে জ্ঞাত ৷ পাট সূতা অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যতো পোৱা যায় ৷ কিন্তু এড়ী আৰু মুগাসূতা কেৱল অসমতহে উপলব্ধ ৷ এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে পূৰ্বতকৈ অধিক সূতা উৎপাদন হ’ব ৷ ফলত কেৱল অসমেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী এড়ী-মুগা পালক লাভান্বিত হ'ব ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পাট উদ্যোগত দেশৰ ৫৯ শতাংশ উন্নয়নৰ বিপৰীতে অসমতো ৭৯ শতাংশ উন্নয়ন হৈছে ৷ পাট উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে বিগত ১২ বছৰত ৩০২৮ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে ৷ আনহাতে মুগা উদ্যোগৰ বাবেও কেইবাশ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰাই এনে গৱেষণা কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠা কৰা হয় ৷’’
সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত এক পোষ্ট কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, - ‘‘...মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ ৫ F - ফাৰ্ম টু ফাইবাৰ, ফাইবাৰ টু ফেক্টৰী, ফেক্টৰী টু ফেশ্বন আৰু ফেশ্বন টু ফৰেইনৰ দৃষ্টিভংগীত ই এখোজ আগুৱাই গৈ আমাৰ গ্ৰাম্য শক্তিক বিশ্ব বজাৰলৈ লৈ গৈছে । মাননীয় কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত গিৰিৰাজ সিং জীৰ পথ প্ৰদৰ্শন আৰু ভাৰতৰ বস্ত্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অবিৰত মনোযোগৰ বাবে কৃতজ্ঞ । অসমৰ খেতিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ বজাৰলৈকে - শক্তিশালী হৈ আহিছে ৰেচমৰ কাহিনী !’’
উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে অসমত এড়ী পলুৰ সঁচ মাত্ৰ ৩ লাখ উৎপাদন হৈছিল আৰু বৰ্তমান সেয়া ৩০ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ১১ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই উৎপাদন কেন্দ্ৰত পূৰ্বে মাত্ৰ তিনি লাখ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা গৈছিল আৰু এতিয়া এই উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এক কোটি সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় ৰেচম ব’ৰ্ডৰ অধীনত স্থাপন কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক ড৹ কাৰ্তিক নেওগে কয় যে যোৰহাটত মুকলি কৰা পলু উৎপাদন, সংৰক্ষণ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰই অসমৰ ৰেচমখণ্ডত এক নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিব ৷ এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এড়ী-মুগা পালকসকল লাভাৱন্বিত হ'ব ৷ ফলত অসম নিজেই আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিব বুলিও তেওঁ কয় ৷
ড৹ কাৰ্তিক নেওগে কয়, ‘‘উন্নত পলু বা পলুৰ সঁচৰ বাবে অসমৰ দাক্ষিণাত্য ৰাজ্য বিশেষকৈ কৰ্ণাটকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগাত পৰে ৷ এড়ী আৰু মুগা পলু কেৱল অসমত পোৱা যায় ৷ যাৰ বাবে সেইবোৰ পলুৰ সঁচ আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো ৷ কৃষকক যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াই যাতে আমি যোগান ধৰিব পাৰো ৷ ইয়াৰ ফলত পলু পালকসকল উপকৃত হ’ব ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘যদিহে উন্নত পলু বা পলুৰ সঁচ আমি সংৰক্ষণ বা উৎপাদৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বঢ়াব পাৰো, তেতিয়া আমি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিলেও হ’ব ৷ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে পলুৰ কণীসমূহ সংৰক্ষণ কৰা হ’ব ৷ যেতিয়া পলু পালকে বিচাৰিব বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত লাগে বুলি জনাব, সেই সময়খিনি, পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি চাই-মেলি আমি তেওঁলোকক দিব পাৰিম ৷ ফলত কৃষকসকলো লাভাম্বিত হ’ব ৷’’