উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল খবৰ, ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষিত মধুপুৰ সত্ৰৰ সমস্ত আপুৰুগীয়া সাঁচিপতীয়া পুথি

উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল খবৰ, ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষিত মধুপুৰ সত্ৰৰ সমস্ত আপুৰুগীয়া সাঁচিপতীয়া পুথি
এতিয়াৰে পৰা ৱেবচাইটযোগেও উপলব্ধ হ'ব মধুপুৰ সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই বিশেষ ব্যৱস্থা ।
Published : October 15, 2026 at 6:58 AM IST
গুৱাহাটী: আপুৰুগীয়া সাঁচিপতীয়া পুথিসমূহ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস । এতিয়াৰে পৰা মধুপুৰ সত্ৰত সাঁচতীয়া পুথিসমূহ ডিজিটেল মাধ্য়মত উপলব্ধ হ'ব ।
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)ৰ উদ্যোগত নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয় শৈক্ষিক আৰ্থ-সামাজিক ন্যাসৰ সহযোগত এই কাৰ্য সম্ভৱ হৈ উঠিছে ।
ডিজিটাইজিং অসম প্ৰকল্পৰ অধীনত মুঠ ৪৪ খন পুথি, ৩,০৬৫ পৃষ্ঠা সাঁচিপাত ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা হয় । বুধবাৰে শ্বহীদ ন্যাসত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছুৰ নেতৃত্বই এই কথা সদৰী কৰে ।
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয়, "৮ জুলাইত আমি আৰু নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সম্পাদক মৃণাল তালুকদাৰ আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয় শৈক্ষিক ন্যাসৰ সচিব ডাঃ নাৰায়ণ শৰ্মা মধুপুৰ সত্ৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়,"সত্ৰৰ অমূল্য পুথি-পাঁজি, সাঁচিপাত আৰু ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ ডিজিটেল সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । মধুপুৰ সত্ৰৰ আপুৰুগীয়া পুথি আৰু সাঁচিপাত সংৰক্ষণৰ কামটো এটা ডাঙৰ কাম । সেই ডাঙৰ কামটো সম্পন্ন হ'ল । মধুপুৰ সত্ৰৰ পুথি আৰু সাঁচিপাত যিটো অৱস্থাত আছিল, তাক দেখি আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে এইসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । সংৰক্ষণ নকৰিলে নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ এই বিষয়বোৰৰ মাজলৈ সোমাই যাব । সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি এই এই প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে ।"
আনহাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "ডিজিটাইজিং অসম প্ৰকল্পৰ অধীনত মধুপুৰ সত্ৰৰ মুঠ ৪৪ খন পুথি, ৩,০৬৫ পৃষ্ঠা সাঁচিপাত ডিজিটেল ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । মহাপুৰুষ দুজনাৰ চিন্তন, দৰ্শন, আদৰ্শক আগবঢ়াই নিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ । সংকল্পৰ আধাৰতে আমি কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছোঁ । ডিজিটাইজ কৰা এই সংগ্ৰহ অসম আৰ্কাইভৰ ডিজিটেল মঞ্চ www.assamarchive.org ৰ বিশেষ ৱেবচাইটত উপলব্ধ হ'ব । এই ৱেবছাইটত গৈ আগ্ৰহীসকলে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব ।"
উক্ত সংবাদমেলত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন, মধুপুৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাধৱদেৱ মহন্ত, নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সম্পাদক মৃণাল তালুকদাৰ আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয় শৈক্ষিক ন্যাসৰ সচিব ডাঃ নাৰায়ণ শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।