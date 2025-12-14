সোণাপুৰত আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি
ভাৰত-আছিয়ান পৰ্যটন বৰ্ষ উদযাপন কৰাৰ মাজতে সোণাপুৰত পৰ্যটন পেছাদাৰীসকলৰ বিশেষ বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ হৈছে ।
Published : December 14, 2025 at 1:04 PM IST
সোণাপুৰ : পৰ্যটনৰ দিশত ভাৰত আৰু আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী । গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰস্থিত মেফেয়াৰত অনুষ্ঠিত হয় এই 'আছিয়ান-ভাৰত পৰ্যটন পেছাদাৰী বিনিময় কাৰ্যসূচী ২০২৫'ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান । ২০২৫ বৰ্ষটোক 'ভাৰত-আছিয়ান পৰ্যটন বৰ্ষ' হিচাপে উদযাপন কৰাৰ অংশ হিচাপে আয়োজিত এই ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ (ATDC) উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটন পেছাদাৰীসকলক আদৰণি জনাই ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যক উপস্থাপন কৰে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই । ইয়াৰ পিছতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে ভাষণ আগবঢ়ায় আছিয়ানৰ মহাসচিবে । অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকি নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰে ইণ্ডোনেচিয়াৰ বাটো চিটী চৰকাৰৰ উপ-মেয়ৰ হেলি ছুয়াণ্টোৱে ।
পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে । তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ বিকাশ আৰু সহযোগিতামূলক ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে । উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, জংগল ট্ৰেভেলছ, অসমৰ পৰিচালন সঞ্চালক আশীষ ফুকনে ধৰি কেইবাগৰাকী ।
অনুষ্ঠানটোত অসমৰ থলুৱা শিল্পকলা আৰু সামগ্ৰীৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় । এই প্ৰদৰ্শনীত অসমৰ বয়ন শিল্প, মুখাশিল্পৰ লগতে গহনা আৰু মেটেকাৰে নিৰ্মিত সা-সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান তথা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ এই হস্তশিল্পৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উল্লেখ কৰে, "আছিয়ান হৈছে ১১ খন ৰাষ্ট্ৰৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ, যাৰ সৈতে ভাৰতৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ এক দীৰ্ঘদিনীয় বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক আছে । বিগত সময়ছোৱাত ভাৰতৰ পৰা প্ৰায় ৬০ লাখ পৰ্যটক আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ গৈছে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰাও ভাৰতলৈ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে । ভাৰত চৰকাৰ আৰু আছিয়ান মঞ্চই ২০২৫ বৰ্ষটোক 'ভাৰত-আছিয়ান পৰ্যটন বৰ্ষ' হিচাপে উদযাপন কৰিছে, যাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি কৰা আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক মসৃণ কৰি তোলা । বিদেশী প্ৰতিনিধিসকলক উজনি অসম আৰু কাজিৰঙালৈ লৈ যোৱা হ'ব, যাতে তেওঁলোকে অসমৰ ধুনীয়া গাঁও আৰু চাহ বাগিচাসমূহৰ সৌন্দৰ্য নিজেই অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু একো একোজন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ হৈ পৰিব পাৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্বাস ব্যক্ত কৰে যে এই অনুষ্ঠানটোৱে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিব ।
ইফালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে বৰ্তমান ৰাজ্যখনলৈ পূৰ্বতকৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ নতুন দিল্লীত সমাপন হ'ব । আশা কৰা হৈছে যে এই বিনিময় কাৰ্যসূচীয়ে পৰ্যটন পেছাদাৰীসকলৰ মাজত অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানৰ আদান-প্ৰদান কৰি ভাৰত আৰু আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত পৰ্যটনৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব ।
