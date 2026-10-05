ৰাজ্যত ১৫খনলৈ বৃদ্ধি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বঙাইগাঁৱত উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
প্ৰায় ৬১১ কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ অনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : October 5, 2026 at 6:49 PM IST
বঙাইগাঁও : সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল তথা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে উপস্থিত থাকি এয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"২০১৪ চনলৈকে ৰাজ্যত মাত্ৰ ৬খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান সেই সংখ্যা ১৫ লৈ বৃদ্ধি পালে ৷ বৰ্তমান ৰাজ্যত AIIMS আৰু ESIC সহ মুঠ ১৭খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে ৷ বৰ্তমান দুই হাজাৰৰো অধিকলৈ MBBSৰ আসন বৃদ্ধি পালে ৷ পূৰ্বে ইয়াৰ আসন মাত্ৰ ৩০০ খন আছিল ৷"
A new chapter in healthcare begins with the inauguration of Bongaigaon Medical College & Hospital. https://t.co/9aosVElC3x— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ৬১১ কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়খনৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৩ চনতে স্থাপন কৰিছিল ৷
Two pictures and two takes of Governance Left Old DC Office, a baggage of Cong era, poor governance delivery Right New Integrated DC Office, making Govt services accessible to the people #EaseOfGovernance 📌Bongaigaon https://t.co/8bJhnxmUl6— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"মৰিগাঁও, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, তামুলপুৰ, গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৷ পৰ্যায়ক্ৰমে বজালী, হোজাই, গোৱালপাৰ, হাইলাকান্দি আৰু মাজুলীত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বঙাইগাঁৱত স্থাপন কৰা হ'ব এখন ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজ ৷"
आपके एक वोट की ताकत। हमारी सरकार का सिद्धांत है कि जिस परियोजना की नींव हम रखते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। 2021 में बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया था और आज प्रभु के आशीर्वाद से उसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। https://t.co/GPsZ43gCNz— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
আনহাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে ৷ ১০০ কোটি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নৱ নিৰ্মাণৰ বাবে শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ৷"
ইফালে মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "যেনেদৰে লাচিত বৰফুনৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ল, ঠিক তেনেদৰে বঙাইগাঁৱটো ১০০ ফুট উচ্চতাৰ মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷"
সভাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"বসুন্ধৰা ৪ এইবছৰৰ শেষত আহিব ৷ গাইড লাইন প্ৰস্তুত হ’লেই আহিব বসুন্ধৰা ৪ ৷"
Picture this, Prior to 2014, Assam had only 6 Medical Colleges. Today, we have 17 Medical Colleges including AIIMS & ESIC and one each in all remaining districts are coming up. That's the power of a Double Engine Govt. https://t.co/7YFcEszp5s— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 5, 2026
আনহাতে চিজেপিৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "চিজেপিক অকল আছুৱে নহয় ৷ মইও সমালোচনা কৰো ৷ চিজেপিৰ লগত কাৰো আদৰ্শৰ মিল নাই ৷ চিজেপিৰ দাবী অসম বিৰোধী ৷"
লগতে পঢ়ক: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বাবে গুৱাহাটীত বিশেষ চাহ নিলাম : মণিৰাম দেৱানৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন