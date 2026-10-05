ETV Bharat / state

ৰাজ্যত ১৫খনলৈ বৃদ্ধি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বঙাইগাঁৱত উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

প্ৰায় ৬১১ কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ অনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

inauguration of bongaigaon medical college
ৰাজ্যত ১৫খনলৈ বৃদ্ধি পালে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (CM Himanta biswa sarma X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল তথা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে উপস্থিত থাকি এয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"২০১৪ চনলৈকে ৰাজ্যত মাত্ৰ ৬খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান সেই সংখ্যা ১৫ লৈ বৃদ্ধি পালে ৷ বৰ্তমান ৰাজ্যত AIIMS আৰু ESIC সহ মুঠ ১৭খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে ৷ বৰ্তমান দুই হাজাৰৰো অধিকলৈ MBBSৰ আসন বৃদ্ধি পালে ৷ পূৰ্বে ইয়াৰ আসন মাত্ৰ ৩০০ খন আছিল ৷"

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ৬১১ কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়খনৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০২৩ চনতে স্থাপন কৰিছিল ৷

তেওঁ লগতে কয়,"মৰিগাঁও, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, তামুলপুৰ, গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৷ পৰ্যায়ক্ৰমে বজালী, হোজাই, গোৱালপাৰ, হাইলাকান্দি আৰু মাজুলীত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বঙাইগাঁৱত স্থাপন কৰা হ'ব এখন ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজ ৷"

আনহাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে ৷ ১০০ কোটি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নৱ নিৰ্মাণৰ বাবে শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ৷"

ইফালে মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "যেনেদৰে লাচিত বৰফুনৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ল, ঠিক তেনেদৰে বঙাইগাঁৱটো ১০০ ফুট উচ্চতাৰ মহাবীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷"

সভাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"বসুন্ধৰা ৪ এইবছৰৰ শেষত আহিব ৷ গাইড লাইন প্ৰস্তুত হ’লেই আহিব বসুন্ধৰা ৪ ৷"

আনহাতে চিজেপিৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "চিজেপিক অকল আছুৱে নহয় ৷ মইও সমালোচনা কৰো ৷ চিজেপিৰ লগত কাৰো আদৰ্শৰ মিল নাই ৷ চিজেপিৰ দাবী অসম বিৰোধী ৷"

লগতে পঢ়ক: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ বাবে গুৱাহাটীত বিশেষ চাহ নিলাম : মণিৰাম দেৱানৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
বঙাইগাঁও
গোৱালপাৰা
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.