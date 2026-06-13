ETV Bharat / state

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সক্ৰিয় খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল

তিনিচুকীয়াত খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ, খাৰুৱা তেল ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ আৰক্ষীৰ ।

Tinsukia oil sized
তিনিচুকীয়াত পুনৰ সক্ৰিয় খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়াত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ ৷ শনিবাৰে মাকুমৰ ৰাজগড় আলি আৰু বজালনী চাহ বাগিচাৰ মাজত ৫০ টাৰো অধিক ২০০ লিটাৰৰ খাৰুৱা তেল ভৰ্তি ড্ৰামসহ জব্দ কৰে এখন এএছ ০১ এছচি ৩৬৩৪ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক । লাংকাছী আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, নিশা চোৰৰ দলটোৱে মাকুমৰ ৰাজগড় আলি আৰু বজালনী চাহ বাগিচাখনৰ মাজেৰে যোৱা খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপত থকা ট্ৰেপিঙৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পাইপ সংযোগ কৰি তেল চুৰি কৰিছিল । কিন্তু ট্ৰাকখনৰ সৈতে চুৰৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে কোমল মাটিৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে টেল ভৰ্তি ট্ৰাকখন ৷ তাৰ পিছতে গাড়ী এৰি চোৰৰ দলটোৱে পলায়ন কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ।

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সক্ৰিয় খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ঘটনাৰ পমখেদি পুৱা লাংকাছী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুৰাং খাৰুৱা তেলভৰ্ত্তি ট্ৰাকখন । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নিৰাপত্তা বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ সহযোগত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, মহাৰত্ন প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে খাৰুৱা তেল চুৰি চক্ৰৰ বাবে দৈনিক কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বৰ্তমান অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰাই সৰ্বাধিক খাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰি আহিছে । কিন্তু বিগত কিছুদিনৰ পৰা ব্যাপক হাৰত খাৰুৱা তেল চুৰি হোৱা বিষয়টোৱে বিপাঙত পেলাইছে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোক । ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চোৰাঙচোৱা, ড্ৰোন ব্যৱহাৰকে ধৰি খাৰুৱা তেল চুৰি ৰোধ কৰিবলৈ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাই ৷

Tinsukia oil sized
জালনী চাহ বাগিচা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জিলাখনৰ বাৰেকুৰি, লাংকাছি, হেবেদাৰ লগতে মাকুমৰ একাধিক স্থানত পাইপ লাইনত টেপিং কৰি টেংকাৰে টেংকাৰে খাৰুৱা তেল চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰে জৰিত বহুকেইটা তেল চোৰক গাড়ীসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যদিও ইয়াক সমুলঞ্চে নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । দিনক দিনে খাৰুৱা তেলৰ চুৰি কাৰ্য বৃদ্ধি হোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।

লগতে পঢ়ক:চাহ বাগিচাৰ মাজত দুঃসাহসিক পৰ্যটন; গুৱাহাটীত এক নতুন আকৰ্ষণ

TAGGED:

তিনিচুকীয়া
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড
জালনী চাহ বাগিচা
লাংকাছী আৰক্ষী
TINSUKIA OIL SIZED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.