নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত আৰক্ষীৰ নিশ্ছিদ্ৰ তালাচী অভিযান
নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ।
Published : April 1, 2026 at 6:39 PM IST
সোণাপুৰ: আসন্ন নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যজুৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰিত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে নিতৌ ব্যাপক তালাচী অভিযান চলায় আছে । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উজনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা প্ৰতিখন সৰু-বৰ বাহনতে আৰক্ষীয়ে তন্ন-তন্নকৈ তালাচী চলাইছে । সন্দেহযুক্ত সামগ্ৰীৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ নথি-পত্ৰও পৰীক্ষা কৰা হৈছে । এই অভিযানত স্থানীয় ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানসকলেও সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
নিৰ্বাচনী আচৰণ-বিধি পালনত গুৰুত্ব:
নিৰ্বাচনৰ আদৰ্শ আচৰণ বিধি যাতে কোনো কাৰণতে উলংঘা নহয়, তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন বিশেষভাৱে সজাগ হৈছে । বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত অবৈধ নগদ ধনৰ লেনদেন ৰোধ কৰিবলৈ বাহনসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে মাৰণাস্ত্ৰ বা বিস্ফোৰক কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এই নিশ্ছিদ্ৰ তালাচী চলোৱা হৈছে । লগতে ড্ৰাগছ বা অবৈধ সুৰাৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাটোও এই অভিযানৰ অন্যতম উদ্দেশ্য ।
ৰাইজক সজাগতাৰ আহ্বান:
তালাচী চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলে বাহনৰ চালক আৰু যাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচনী আচৰণ-বিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আইন উলংঘা কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিয়া হৈছে । প্ৰশাসনৰ এই তৎপৰতাই অঞ্চলটোত এক সুৰক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব । নিৰ্বাচন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই তালাচী অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, ৯ তাৰিখে নিৰ্বাচন । ক্ষেত্ৰী কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু জাগীৰোড আন্তঃজিলা সীমান্ত, গতিকে ধোপগুৰিতে আমি চেকিং বহুৱাইছোঁ । ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে নিৰ্বাচন যাতে ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় । যাতে কোনো অবৈধ সামগ্ৰী যেনে অবৈধ সুৰা, ড্ৰাগছ, গাঞ্জা আদি নাহে বা ধনৰ লেনদেন নহয়, সেয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে এই চেকিং বহুওৱা হৈছে ।"