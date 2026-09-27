বিশ্ব নদী দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰসংগ
পাহাৰৰ অহংকাৰ ভাঙি নদীয়ে পথাৰক দিয়ে তৃষ্ণাহৰা পানী আৰু শস্য-শ্যামলা কৰাৰ বৰদান । নদী কেৱল জলৰাশিয়ে নহয়, ই সভ্যতাৰ জননী আৰু জীৱনৰ নিৰৱচ্ছিন্ন উপমা ।
Published : September 27, 2026 at 5:09 AM IST
ৰূপজ্যোতি গোস্বামী
"নদী মাথোঁ বয় কালৈকো নৰয়, বাধা দি ৰাখিব কোনে...
...আছে সাগৰৰে যাৰ ভাল পোৱা, সাগৰৰে সি মিলিব জানে
বাধা দি ৰাখিব কোনে..."
গীতি-কাব্যৰ মাজেৰে নদীৰ নিপোটল বৰ্ণনা ইয়াতকৈ জানো কিবা হ'ব পাৰে ! কেশৱ মহন্তৰ কথা, ৰমেন বৰুৱাৰ সুৰ আৰু সংগীতেৰে সজোৱা এই গীতটোৱে নীলিমা খাতুনৰ সুললিত কণ্ঠত নদীৰ দৰেই প্ৰাণ পাই উঠিছে । এক নিৰবধি যাত্ৰা নদীৰ বাবে উদযাপন কৰা বিশ্ব নদী দিৱসত এই গীতটোৰ প্ৰসংগৰেই আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ ।
নদীৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু বিশ্ব নদী দিৱস
নদী হৈছে ধৰিত্ৰীৰ বুকুৰে বৈ যোৱা পৃথিৱীৰ চিৰপ্ৰবাহী জীৱনৰেখা । ওখ আৰু ৰুক্ষ পাহাৰৰ বুকুত জন্ম লৈ, শৈশৱৰ চঞ্চলা-তপলা তৰংগৰ দৰে খৰস্ৰোতা হৈ ভৈয়ামলৈ নামি আহে নদী । পাহাৰৰ অহংকাৰ ভাঙি নদীয়ে পথাৰক দিয়ে পিয়াঁহ হৰা পানী আৰু শস্য-শ্যামলা কৰাৰ বৰদান ।
নদী কেৱল জলৰাশিয়ে নহয়, ই সভ্যতাৰ জননী আৰু জীৱনৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন উপমা । জীৱনৰ সুখ-দুখক সাৱটি নদীৰ সাগৰমুখী এই যাত্ৰা যেন আমাৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰে প্ৰতিচ্ছবি । নদী থমকি ৰ'বলৈ নাজানে, নামানে কোনো বাধা । বাধাৰ পাহাৰ ভাঙি কেৱল আগুৱাই যাবলৈ নদীয়ে আমাক শিকায় । নদীৰ কুলুকুলু ধ্বনিত ঝংকাৰিত হয় প্ৰকৃতিৰ সুঁহুৰি ।
আহক, আজি এই বিশ্ব নদী দিৱসত ধৰিত্ৰীৰ এই পবিত্ৰ উশাহজাক প্ৰদূষণমুক্ত আৰু সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ ।
কলঙৰ সোঁতত নগাঁৱৰ উশাহ
প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি কলং নদী কেৱল এটি পানীৰ সুঁতি নহয়, ই হৈছে অসমৰ বিশেষকৈ নগাঁও জিলাৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতিৰ অন্যতম প্ৰাণস্পন্দন । এসময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ওলাই অহা এই নদীখনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক জীপাল কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
কিন্তু বিগত শতিকাৰ ষাঠীৰ দশকত বান নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত হাতীমূৰাত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পাছৰে পৰা কলঙে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ স্বাভাৱিক গতি আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাই পেলাইছিল । নদীখন এক স্থবিৰ, প্ৰদূষিত আৰু মৃতপ্ৰায় সুঁতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, যিটো সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি হৈ পৰিছিল ।
কলঙক পুনৰ প্ৰাণোচ্ছল কৰাৰ প্ৰয়াস
এই দুৰৱস্থাৰ মাজতে নদীখনক পুনৰ জীয়াই তুলিবলৈ এক নীৰৱ কিন্তু শক্তিশালী সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল । এটা পক্ষই নিৰন্তৰভাৱে কলংখনক পুনৰ বোৱাই নিয়াৰ বাবে চলাই যোৱা এই প্ৰচেষ্টাই ২০১৭ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভয়াৱহ বানৰ পাছত এক নতুন গতি লাভ কৰে । সেই সময়ৰ বানে প্ৰকৃতিৰ এক নিৰ্দয় সত্য পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পাছতেই কলং নদীৰ সুঁতিটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী তথা জনসজাগতা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ।
চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী পৰ্যায়ত নদীখন খন্দা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত কলঙলৈ বোৱাই অনাৰ আঁচনিয়ে বাস্তৱ ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে । এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত কলঙে লাহে লাহে নিজৰ হেৰোৱা যৌৱন আৰু চিৰপ্ৰবাহী গতি ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশ্ব নদী দিৱসত কলঙৰ প্ৰাসংগিকতা
বিশ্ব নদী দিৱসৰ প্ৰেক্ষাপটত কলং নদীৰ এই পুনৰুত্থানৰ কাহিনী সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ । প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰটো (চতুৰ্থ) দেওবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব নদী দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । ২০২৬ চনৰ বিশ্ব নদী দিৱসৰ মূল বিশ্বজনীন বিষয়বস্তু বা থিম হৈছে “No Forests, No Rivers, No Water, No Life”; অৰ্থাৎ বন নাথাকিলে নদী নাথাকে, নদী নাথাকিলে পানী নাথাকে আৰু পানী নাথাকিলে জীৱন নাথাকে ।
এই দিৱসটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা শিক্ষক মুৰুলী বৰাই কয়, “এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আমি বাসিন্দা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈয়ে আমাৰ জীৱন চালিত হৈ আহিছে । এই বিশ্ব নদী দিৱসত এইবাৰ মূল প্ৰসঙ্গ হ'ল– বন নাই, নদী নাই, পানী নাই, জীৱন নাই । অৰ্থাৎ বন যদি নাথাকে নদীও নাথাকিব, নদী নাথাকিলে পানীও নাথাকিব । আনহাতে, পানী নাথাকিলে জীৱনো নাথাকিব । এই নদীৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছোঁ । গতিকে নদীবোৰ ভাল হৈ থাকক ।”
নদী আৰু মানৱ সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্ক
শিক্ষক বৰাই নদী আৰু মানৱ সভ্যতা তথা সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কৰ কথা দোহাৰি কলং নদীৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰি কয়, “আমাৰ কাষতে কলং নদী আছে । আমি বোৱতী কলঙৰ কথা সকলোৱে আশা কৰি আছিলোঁ । কলং বোৱতী হওক । কলঙৰ কাষতেই আমাৰ জীৱন আগবাঢ়িছে । প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক মহিম বৰাদেৱৰ জন্ম কলিয়াবৰৰ এই কলঙৰ কাষতেই হৈছিল । এই কলংখন যদি তেতিয়া বোৱতী হৈ নাথাকিলহেঁতেন, হয়তো মহিম বৰাৰ সৃষ্টি 'ৰঙাজিঞা' আমি কেতিয়াও নাপালোঁহেঁতেন । ৰঙাজিঞাৰ কবিজনৰ জন্মই নহ'লেহেঁতেন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গতিকে নদী এখন থাকিলে নদীৰ কাষত কেৱল যে সভ্যতাই গঢ়ি উঠে এনে নহয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ চৰ্চাও হয় এই নদীবিলাকৰ পাৰতে । সেয়ে নদীবিলাক বাচি থাকক, নদীবিলাক সুন্দৰ হৈ থাকক, নদী আৱৰ্জনামুক্ত হৈ থাকক— এই নদী দিৱসত আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ ।”
ক্ষোভ আৰু আশাৰ দোমোজাত কলঙৰ পুনৰ প্ৰৱাহ
অৱশ্যে কলং নদীক সম্পূৰ্ণৰূপে বোৱাই নিয়াৰ চৰকাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত নগাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত এক ক্ষোভ আৰু আশাৰ সংমিশ্ৰিত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সাংস্কৃতিক তথা সমাজকৰ্মী গৌতম খাউণ্ডে কয়, “বিশ্ব নদী দিৱসত বিশেষকৈ আমি কলিয়াবৰীয়া হিচাপে, নগঞা হিচাপে আমি ইয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মূল নদীৰ যি উপনৈ কলং, এই কলংখন আগৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই বোৱতী কৰি নিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল । তাৰ পিছৰগৰাকী জলসম্পদ মন্ত্ৰী মাননীয় পীয়ুষ হাজৰিকাই কৈছিলে যে 'কেশৱদাই আৰম্ভ কৰিলে, মই সামৰণি মাৰিম ।' কিন্তু আজিলৈকে কলংখন বোৱতী হোৱা নাই ।"
কলং বোৱতী হোৱাৰ আশা বুকুত বান্ধি খাউণ্ডে কয়, "আমি এই আশাতে ইতিমধ্যে দুটা বান পাৰ কৰিলোঁ । তথাপিও আমি আশা কৰিম, নতুন জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ আগৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰীৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই নি তেখেতৰ এই কাৰ্যকালতে কলংখন বোৱতী কৰি কলংপৰীয়া ৰাইজৰ যি সভ্যতা, এই সভ্যতা আগবঢ়াই নিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ ।”
বিশ্ব নদী দিৱস আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰ
বৰ্তমান সমগ্ৰ পৃথিৱীত অবাধে চলি থকা বন ধ্বংস, পাহাৰ খনন আৰু ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰ কেনেকৈ ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰিছে সেয়া নদী দিৱসৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে অতি গভীৰভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে । অৰণ্য আৰু নদী দুয়োটায়ে এটা আনটোৰ পৰিপূৰক । পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ঘন অৰণ্য আৰু গছ-গছনিয়ে বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰাখে আৰু মাটিৰ তললৈ সেই পানী নিগৰি যোৱাত সহায় কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই পানী জুৰি বা নিজৰা হৈ নদীসমূহক চিৰপ্ৰবাহী কৰি ৰাখে ।
কিন্তু মানুহৰ অনিয়ন্ত্ৰিত লোভৰ বাবে অবাধে বনাঞ্চল ধবংস কৰা আৰু পাহাৰসমূহ কাটি নিশ্চিহ্ন কৰাৰ ফলত নদীসমূহৰ উৎস চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ।
অৰণ্য ধ্বংসৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ
অৰণ্য ধ্বংস আৰু নদীসমূহৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰ্যায়টোৱেই হৈছে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ । নদী শুকাই যোৱাৰ অৰ্থ হৈছে খোৱাপানীৰ চিৰস্থায়ী উৎস নাইকিয়া হৈ যোৱা । ইয়াৰ উপৰি কল-কাৰখানাৰ ৰাসায়নিক আৱৰ্জনা, প্লাষ্টিক আৰু চহৰীয়া আৱৰ্জনাৰে নদীসমূহ ইমানেই প্ৰদূষিত কৰা হৈছে যে বাকী থকা পানীখিনিও ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে ।
পানী অবিহনে গছ-গছনি, পশু-পক্ষী, জীৱ-জন্তু আৰু মানৱ সভ্যতাৰ অস্তিত্ব কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় । পানীৰ অভাৱে আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ বিশ্বতে কৃষি খণ্ড স্তব্ধ কৰি তুলিব, যাৰ ফলত খাদ্য সংকট আৰু ভয়ংকৰ মৰুভূমি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব । সেয়েহে ২০২৬ চনৰ এই বিশ্ব নদী দিৱসে আমাক কেৱল নদী সুৰক্ষাৰে নহয়, বৰং সমগ্ৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰটোক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এক সন্মিলিত সংগ্ৰামৰ আহ্বান জনাইছে ।
কলঙক বোৱতী কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা
কলং নদীক বোৱাই নিয়াৰ বাবে চলি থকা এই প্ৰচেষ্টাক এক যুক্তিগত ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো এতিয়া সময়ৰ আহ্বান । আমি যদি নদীসমূহক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ, তেন্তে চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ লগতে ৰাইজেও পাহাৰ আৰু বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল’ব লাগিব । কাৰণ প্ৰকৃতিৰ এই শৃংখলডাল ভাঙি পৰিলে মানুহৰ অস্তিত্বও এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব ।
বিশ্ব নদী দিৱসৰ উদ্দেশ্য
নদীৰ গুৰুত্ব, সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ২০০৫ চনৰ পৰা বিশ্ব নদী দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে । প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অন্তিমটো দেওবাৰে (চতুৰ্থ দেওবাৰ) এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
বিশ্ব নদী দিৱসৰ উদ্দেশ্য আৰু গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ হ'লে এই কথাকেইটাৰ ওপৰত মনোযোগ দিব লাগিব- নদী হৈছে আমাৰ গ্ৰহৰ প্ৰাণস্বৰূপ । পানীৰ যোগান, জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ আৰু জৈৱ-বৈচিত্র্য সংৰক্ষণত নদীৰ ভূমিকা অপৰিসীম ।
সেয়ে বিশ্ব নদী দিৱসত আমি কৰিবলগা মুখ্য কাম হৈছে, নদীৰ প্ৰতি দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰা, নদীৰ পাৰ চাফ-চিকুণকৈ ৰখা, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় তথা জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি জলসম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে উৎসাহিত কৰা । তেতিয়াহে বিশ্ব নদী দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব ।
বিশ্ব নদী দিৱসৰ আহ্বান
নদী এখন বৈ থাকিলেহে মানৱ সভ্যতাও বৈ থাকিব, অৰ্থাৎ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব । নদীৰ কলকল ধ্বনিতেই যিহেতু ধৰিত্ৰীৰ স্পন্দন নিহিত হৈ আছে, সেয়েহে নদীৰ সুৰীয়া গতি স্তব্ধ হ'বলৈ দিব নোৱাৰি আৰু স্তব্ধ হোৱা কোনো কাম কৰিব নালাগিব । আহক, কেৱল এই দিনটোতেই নহয়, জীৱনৰ প্ৰতিটো পলতে নদী সুৰক্ষাৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ । নদীৰ বুকুত উজলি উঠক এক নিকা, প্ৰদূষণমুক্ত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিচ্ছবি, য’ত প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ সম্পৰ্ক চিৰকাললৈ সুমধুৰ হৈ থাকিব ।
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত