সৰুপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বৰজনাৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল উৰ্মিলাৰ
বোৱাৰীয়েক চোকা অস্ত্ৰৰে নৃশংসভাবে হত্যা কৰিলে ৰবেট নামৰ ব্যক্তিয়ে ৷ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানো পোহৰলৈ অহা নাই ৷
Published : June 23, 2026 at 2:58 PM IST
সৰুপথাৰ : মঙলবাৰে সৰুপথাৰৰ ছেৱাগুৰিৰ ঔটেঙাতলত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এগৰাকী মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়াই নিৰ্মমভাবে হত্যা কৰে ৰবেট তাঁতি নামৰ লোক জনে । ঘটনা অনুসৰি, ৰবেট তাঁতি নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ ভাতৃৰ পত্নী অৰ্থাৎ বোৱাৰীয়েক উৰ্মিলা মালাক চোকা অস্ত্ৰৰে নৃশংসভাবে হত্যা কৰে ৷
কি কাৰণে ৰবেটে বোৱাৰীয়েক হত্যা কৰিলে সেয়া বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আনহাতে ঘটনাস্থলীত সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উৰ্মিলা মালাৰ মৃতহেদ উদ্ধাৰ কৰি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়,"মই এইফালে কঠীয়া চাবলৈ আহিছিলো । তেনেতে সি চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা শুনা পালো ৷ মই কিহৰ চিঞৰ-বাখৰ লাগিছে বুলি চাওতে দেখিলো ৰবেটে উৰ্মিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে কাটি আছে ৷ লগে লগে মই ভয়তে পলালো সেই স্থানৰ পৰা ৷ লগতে হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ সি মোলৈ খেদা মাৰি আহিছিল ৷"
আত্মীয় এগৰাকীয়ে কয়,"পুৱা সাতমান বজাত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো ৷ আমাৰ নবৌ উৰ্মিলাক, নবৌৰ বৰজনাই চোকা অস্ত্ৰে হত্যা কৰিছে ৷ যেতিয়া পুৱাৰ ভাগতে এগৰাকী মহিলাক চোকা অস্ত্ৰ লৈ ৰবেটে খেদি গৈছিল তেতিয়া আমি গম পাও হত্যাকাণ্ড হোৱা বুলি ৷ কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে নবৌক কাটি দিলে বুলি চিঞৰিছিল ৷"
ইফালে হত্যাকাৰী ৰবেট তাঁতীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাি বিৰাজ কৰিছে ৷ ইফালে হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৷
লগতে পঢ়ক:গোগামুখৰ ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত, সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত ধেমাজিৰ বন্য়াৰ্তৰ হাহাকাৰ