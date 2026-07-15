দোকানী নথকা এখন কিতাপৰ দোকান, য'ত আছে কেৱল বিশ্বাস...
দোকানী অবিহনেই বিগত তিনিবছৰে চলি আছে বিশ্বাসৰ এখন কিতাপৰ দোকান ৷ দোকানী অবিহনে কেনেকৈ চলি আছে কিতাপৰ দোকানখন ?
Published : July 15, 2026 at 10:14 PM IST
ৰকিবুল ওৱাহিদ
নগাঁও: গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰলৈ গ'লে আপুনি নিশ্চয় দেখে কিতাপৰ দোকানসমূহত দোকানী বহি থকা ৷ লগতে দোকানসমূহৰ বিভিন্ন কোণত নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত লগোৱা থাকে চিচি টিভি ৷ কিন্তু এখন কিতাপৰ দোকানত কোনো দোকানী নাথাকে, কেৱল বিশ্বাসৰ ওপৰতে কিতাপৰ দোকানখন চলি আছে বুলি ক'লে হয়তো আপুনি বিশ্বাসেই নকৰিব ৷
প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে য'ত চোৰ-ডাকাইতৰ ভয় আশংকা থাকে তেনেস্থলত নগাঁও জিলাতে আছে বিশ্বাসৰ এখন দোকান । য’ত দোকানী অবিহনেই বিগত তিনিবছৰে চলি আছে বিশ্বাসৰ এখন কিতাপৰ দোকান ৷ দোকানী অবিহনে কেনেকৈ চলি আছে কিতাপৰ দোকানখন ? কেনেকৈ গ্ৰাহকে দোকানখনৰ পৰা ক্ৰয় কৰে কিতাপ ?
দোকানী নথকা দোকানৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰৰ ব্যক্তি :
বিশ্বাসৰ এখন দোকান । য’ত নাই কোনো দোকানী, নাই কোনো কৰ্মচাৰী । কিন্তু দোকানী অবিহনেই নীৰৱে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই গৈছে এখন কিতাপৰ দোকানে ৷ এই দোকানখনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত আছে এগৰাকী গ্ৰন্থপ্ৰেমী তথা সমাজ সচেতন ব্যক্তি । নগাঁৱত শিশুবন্ধু হিচাপে পৰিচিত দুলাল বৰাই সমাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ উদেশ্যে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । বিশ্বাসৰ ওপৰত চলা দুলাল বৰাৰ গ্ৰন্থ বিপণিয়ে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
দোকানখনৰ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত শিশুবন্ধু দুলাল বৰাই কয়,"আজিৰ পৰা ২০ বছৰ পূৰ্বে শিশু নাট্যদল এটাৰ লগত মণিপুৰলৈ যাওতে এনেকুৱা এখন দোকানী নথকা কিতাপৰ দোকান দেখিছিলো । তেতিয়াৰ পৰাই এনে এখন দোকান আৰম্ভ কৰাৰ এক হেঁপাহ আছিল । অৱশেষত আজি তিনি বছৰ ধৰি পুৰণিগুদাম অঞ্চলত দোকানী নথকা এখন কিতাপৰ দোকানৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ।"
কেনেকৈ দোকানখনৰ পৰা কিতাপ সংগ্ৰহ কৰে গ্ৰাহকে ?
দোকানখনৰ পৰা পাঠকে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি, পচন্দ অনুসৰি কিতাপ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় আৰু অনলাইনযোগে আদায় দিয়ে কিতাপৰ মূল্য । কাৰণ দাম-দৰ কৰিবলৈ দোকানখনত কোনো দোকানী নাথাকে । দোকানত কোনো ব্যক্তি নাথাকিলেও গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক আস্থাৰ পৰিৱেশ ।
দোকানী নথকা দোকানখন প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত শিশুবন্ধু দুলাল বৰাৰ মন্তব্য :
নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ সচেতন ব্যক্তি, শিশুসকলৰ বন্ধু হিচাপে দুলাল বৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি শিক্ষা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱে অৰিহণা যোগাই আহিছে । শেহতীয়াকৈ দোকানী নথকা কিতাপৰ দোকানেৰে গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ মাজত অনন্য আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰা দুলাল বৰাই দোকানী নথকা দোকানখন সন্দৰ্ভত কয়, “ইতিহাসৰ বহু সাক্ষী বহন কৰা পুৰণিগুদাম অঞ্চলত গ্ৰন্থৰ সুবাস বিলোৱাৰ উদ্দেশ্যে মই আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পূৰ্বেই এই দোকানী নথকা দোকানখন আৰম্ভ কৰিছিলো ।"
তেওঁ কয়,"মই বিশ্বাস কৰো, কিতাপে মানুহৰ মনক আলোকিত কৰে । পুৰণিগুদাম এখন ভদ্ৰলোকৰ স্থান। যদি বিশ্বাসৰ ওপৰত এখন দোকান চলিব পাৰে, তেন্তে সমাজতো এটা সুন্দৰ পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে । দোকানী নথকা এই দোকানখন আৰম্ভ কৰাত বহুতে মোক প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই ইতিকিঙো কৰিছিল । কিন্তু মই সমালোচনাকো ইতিবাচক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছো । দোকানী নথকা এই কিতাপৰ দোকানত বহু মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
শিক্ষাৰ্থীৰ আগমন সন্দৰ্ভত বৰাই কয়,"গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহি কিতাপ লৈ গৈছে । মই নথকাতো দৈনিক চাৰি পাঁচগৰাকীকৈ গ্ৰন্থপ্ৰেমী আহি কিতাপ লৈ যায় । আজি তিনিবছৰে দোকানখনৰ পৰা একো হেৰোৱা অথবা চুৰি হোৱা নাই । সেয়ে দিনক দিনে মোৰ বিশ্বাস বাঢ়ি আহিছে ।”
ইংৰাজৰ শাসনকালৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ইংৰাজে পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ লোকক ভদ্ৰ লোকৰ স্থান বুলি কৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ লোকে সেই বিশ্বাস অক্ষুন্ন ৰাখিছে আৰু আগলৈও থাকিব বুলি আশা কৰিছো ৷"
দোকানখনৰ বিশেষত্ব :
দোকানী নথকা এই কিতাপৰ দোকানখনৰ বিশেষত্বটো হ'ল, দোকানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত লিখা বাক্যকেইটা ৷ সেই বাক্যকেইটা হৈছে- "দোকানী নথকা কিতাপৰ দোকান, কিতাপত লিখা আছে দাম ৷ স্কেনাৰত দিব পাৰে মান ৷ গ্ৰন্থ বান্ধৱৰ ৰৈ যাব নাম ৷"
লগতে পঢ়ক : চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! দুই বৃদ্ধা আৰু এগৰাকী অসহায় যুৱতীৰ সংঘাতময় জীৱনগাথা...