কোন ৰাজনৈতিক নেতাই বিজেপিৰ পৰা অক্সিজেন লৈ জীয়াই আছে ?

কোন ৰাজনৈতিক নেতাই বিজেপিৰ পৰা অক্সিজেন লৈ জীয়াই আছে ?
ষড়যন্ত্ৰ বলি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা জিতেন গৌড়ৰ ৷
Published : March 28, 2026 at 10:20 PM IST
কলিয়াবৰ: ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো ৷ মিত্ৰজোঁট তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিদ্ৰোহ প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা জিতেন গৌড়ৰ ৷ শেহতীয়াকৈ বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে জিতেন গৌড়, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰিছে গৌড়ক ৷ শনিবাৰে জখলাবন্ধাত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ৷
ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি জিতেনে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰ কলিয়াবৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলো । বিগত সময়ত দুবাৰকৈ এই আসনখন মিত্ৰতাৰ বাবে অগপক এৰি দিয়া হৈছিল । পুনৰ এইবাৰো এৰি দিয়াত আমি দল ত্যাগ কৰি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছো ৷ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই সেই প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোকেই আগবঢ়াই দিছে । দলীয় নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই, আমি যোৱা ২৫ তাৰিখেই দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য আৰু দলীয় পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কাষ নাপালে গৈ মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৷ যেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টি মিত্ৰদল অগপক এৰি দিলে তাৰ পিছতে মই পদত্যাগ পত্ৰ জিলা সভাপতিগৰাকীক দিছিলো ৷ কিন্তু সময়ত পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ হাতত নপৰিল ৷ যাৰ বাবে মোক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে ৷ এয়া মোৰ বিৰুদ্ধে এক ষড়যন্ত্ৰ ৷"
কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি গৌড়ে কয়," বিজেপিৰ অক্সিজেনত জীয়াই আছিল কেশৱ মহন্ত ৷ বিজেপিৰ কান্ধত উঠি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছে কেশৱ মহন্তই ৷ মিত্ৰতাৰ পাছতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰক লগত লৈ গঠন কৰিছিল পঞ্চায়ত ৷ যদি বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতা আছিলে তেতিয়া কিয় বিজেপিৰ মেম্বাৰসকলক লগত লৈ পঞ্চায়ত গঠন নকৰিলে ৷"
তেওঁ লগতে কয়," মন্ত্ৰিত্বৰ কাৰ্যকালত এদিনো বিজেপি কৰ্মীক লগত লৈ আঁচনি ৰূপায়ন কৰা দেখা নাপালো ৷ আমাক সেই অধিকাৰো নিদিলে ৷ চৰকাৰী আঁচনি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই, অযোগ্যজনেও চৰকাৰী আঁচনি পাইছে ৷"
