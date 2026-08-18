ETV Bharat / state

পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ; চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাইজ

কলিয়াবৰ কুঠুৰী পৰা বাগৰিলৈ হাতে-হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ, অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ ।

public protested against gaurav gogoi
বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) ৰ পৰিসক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মঙলবাৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিস ১০ কিলোমিটাৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ লৈ হ্ৰাস কৰাৰ পাছতেই অসম চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ । কলিয়াবৰ কুঠুৰী পৰা বাগৰিলৈ হাতে-হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ মুৰ্দাবাদ, অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ ।

বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কি ?

পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) হৈছে ভাৰতৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ে (MoEFCC) ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দৰে সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ চাৰিওফালে নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমান্ত এলেকা । ইয়াৰ ফলত মানুহৰ প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মানুহ আৰু বন্য জন্তুৰ সংঘাত কমায় ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক কিয় ?

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসম চৰকাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিওফালে থকা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone)ৰ পৰিসৰ ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ সংকোচিত কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কৈছিল, "আদানি-আম্বানিৰ দৰে পুঁজিপতি গোষ্ঠীক সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰসমূহত বৃহৎ বাণিজ্যিক খনন চলোৱাৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ আছে । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা থাকিব লাগে ৷"

কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতাক খণ্ডন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল,"স্থানীয় লোকসকলে জীয়াই থাকিবলৈ ব্যৱসায় চলাব লাগিব, আনকি কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে ১০ কিলোমিটাৰলৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা হ’লে নুমলীগড় শোধনাগাৰটোও বন্ধ কৰিব লাগিব ।’’

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

মঙলবাৰে চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ সমৰ্থনত ৰেলী, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰাইজে কয়,"পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ লৈ হ্ৰাস কৰাটো আমি সমৰ্থন কৰিছে ৷ বিৰোধী দলক ধিক্কাৰ দিছো ৷ কাৰণ আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে উদ্যানখনৰ বিভিন্ন আইনৰ বাবে যি সমস্য ভুগি আহিছো, সেই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি উদ্যোগ লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছো ।"

স্থানীয় ৰাইজে কয়,"১০ কিঃমিঃ ব্যাসাৰ্ধৰ কাৰ্যকৰী নিয়মৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ স্বাভাৱিক জীৱন-জীৱিকা, ঘৰ সজা আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে । সেই কথা গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে বুজি নাপায় ৷"

পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া:

"কাজিৰঙাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা উচিত নহয় কংগ্ৰেছে ৷ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনতে কাজিৰঙাত বহু গঁড়ৰ হত্যা কৰা হৈছিল ৷ এতিয়া কাজিৰঙাক ৰাইজে সুৰক্ষা দিছে ৷ তেনেস্থলত ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা উচিত নহয় ৷"-মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক :ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰীক্ষা মীন বিভাগৰ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
ECO SENSITIVE ZONE
কলিয়াবৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
MP GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.