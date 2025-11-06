ETV Bharat / state

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন আৰু মহানগৰী সম্প্ৰসাৰণ: কি প্ৰভাৱ পৰিব ?

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ । মহানগৰীৰ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত হ'ব ভূমিৰ ব্যাপক শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন । কি প্ৰভাৱ পৰিব মহানগৰবাসীৰ ওপৰত ?

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে ২০২৫ চনলৈ প্ৰস্তুত কৰা মাষ্টাৰ প্লেনৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত ২০৪৫ চনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নতুন মাষ্টাৰ প্লেন । ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই খচৰা প্ৰস্তুত কৰি চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বহু বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০২৫ৰ ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হৈছে ।

তাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰস্তত কৰা হৈছে ২০৪৫ চনৰ বাবে গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন । ৯৯৬ পৃষ্ঠাৰ প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ত বহু দিশ সামৰি লোৱা হৈছে । এই প্ৰতিবেদনত মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ওপৰত মাষ্টাৰ প্লেনত লোৱা পদক্ষেপৰ দিশটো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন আৰু মহানগৰী সম্প্ৰসাৰণ: কি প্ৰভাৱ পৰিব ? (ETV Bharat Assam)

ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ

লক্ষণীয় বিষয় যে নিৰ্দিষ্ট একাংশ লোকৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ত গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ এলেকাত মাটিৰ পূৰ্বৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই কথা আমি কোৱা নাই । এই অভিযোগ ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই কয়, "ইয়াৰ ফলত কেইবা লাখ ফ্লেট নিৰ্মাণৰ পথ মুকলি হ'ব । মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনৰ ফলত নিৰ্মাণকাৰ্যৰ লগত জড়িত একাংশ প্ৰতিষ্ঠান তথা লোক বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব ।"

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কাষত প্ৰায় ২৯ বিঘা মাটি হস্তগত কৰা এজন বিতর্কিত মন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল আৰু মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ লোকে গুৱাহাটীত ফ্লেটৰ সাম্রাজ্য গঢ়ি তুলিছে । গুৱাহাটীৰ অলিয়ে-গলিয়ে ফ্লেটৰ ব্যৱসায়ৰ নামত লুটৰাজ কৰাৰ লগতে মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাকে ধৰি একাংশ অঞ্চলৰ পথ দখল কৰিও মন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিল্ডাৰে ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগো আছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ যোগেদি মহানগৰীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি হ'লেও লাখ লাখ ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এই পৰিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'লে গুৱাহাটীৰ পুৰণি বাসিন্দাৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্য চৰকাৰে ২০৪৫ চন পর্যন্ত হ'বলগীয়া গুৱাহাটীৰ প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰায় সাজু কৰি তুলিছে । গুৱাহাটীৰ প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে দেখাত ৰাইজক বিভিন্ন দিশত সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । ২০৪৫ চন পর্যন্ত কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া মাষ্টাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অধিক সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

নতুন দিল্লীৰ আৰ্হিত গুৱাহাটীক অত্যাধুনিক মহানগৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচৰা হৈছে । প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে জি এম ডি এৰ ৩২৮ বর্গকিলোমিটাৰ এলেকাত মাটিৰ শ্রেণী পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচৰা হৈছে । মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তেই গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে সাধাৰণ নাগৰিকে ঢুকি নোপোৱা অংক এটা কৰিব বিচৰা হৈছে । এনে অংকত প্ৰভাৱশালী লোকৰ লাভ হ'ব যদিও সাধাৰণ ৰাইজৰ বিপদত পৰাৰ আশংকাই বেছি ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

মাষ্টাৰ প্লেন আৰু গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যা

প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেনখনৰ মতে, ২০৪৫ চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব ৩০ লাখ । গুৱাহাটীৰ এলেকা হ’ব ক্ৰমে পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত ৬০টা ৱাৰ্ড (১৭৬.১৭ বর্গকিলোমিটাৰ), মহানগৰৰ ৭৯ খন ‘গ্রাম্য ভিলেজ'ৰ ১১৪.৭৮ বর্গকিলোমিটাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৩.৮৯ বর্গকিলোমিটাৰ । ৩২৮ বৰ্গকিলোমিটাৰ এলেকাক সামৰি ২০৪৫ চনলৈকে মাষ্টাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে চৰকাৰী কাম-কাজৰো পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেনত ২০৪৫ চনলৈ ৩০ লাখ জনসংখ্যাৰ সংস্থাপন, চৰকাৰী আঁচনি, উন্নয়নমূলক কাম আদি সকলো পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে । প্ৰস্তাৱিত জনসংখ্যাৰ উপৰি মাষ্টাৰ প্লেনখনত পথ, নলা, দলং, অত্যাধুনিক পার্ক আদি বিভিন্ন বিষয় বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে । কিন্তু মাষ্টাৰ প্লেনখনত থকা মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনৰ দিশটোক লৈ বহুতৰে মাজত শংকা হৈছে । যাৰ ফলত প্ৰস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেনখন আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশস্ত হ'ব পথ

প্রস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেন অনুসৰি, গুৱাহাটী মহানগৰীত ২০৪৫ চন পর্যন্ত ৬.৬৭ লাখ নতুন গৃহৰ প্ৰয়োজন হ'ব । এই বৃহৎসংখ্যক নতুন গৃহৰ বাবে মাটিৰ অভাৱ হ'ব আৰু যাৰ বাবে জি এম ডি এৰ এলেকাৰ মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । মাষ্টাৰ প্লেনত গুৱাহাটী মহানগৰৰ জলাশয়, সেউজীয়া আৱৰণ আদি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে । মহানগৰীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু মাটিৰ শ্ৰেণীৰ পৰিবৰ্তন কৰাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমস্যা হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে । প্রস্তাৱিত মাষ্টাৰ প্লেন অনুসৰি, মহানগৰীৰ পুৰণি আৱাসিক এলেকা, বাণিজ্যিক এলেকা, ইক'-ছেনজিটিভ জ'ন, পাহাৰীয়া জ'ন আদিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব । কিছুসংখ্যক আৱাসিক এলেকাক সংৰক্ষিত এলেকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ মাষ্টাৰ প্লেনত দিয়া হৈছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, কিছু প্রাকৃতিক সংৰক্ষিত এলেকাক আৱাসিক এলেকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিব বিচৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত বৰ্তমানৰ আৱাসিক এলেকা সংৰক্ষিত এলেকা হ'ব পাৰে । সংৰক্ষিত এলেকা হোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ থকা গৃহ বা যিকোনো নিৰ্মাণকাৰ্য ভাঙি পেলোৱা নহয় যদিও নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্রত সমস্যা আহি পৰিব । সংৰক্ষিত এলেকা হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি পোৱা নাযাব । এই বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তনীয় ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

ইফালে প্ৰস্তাৱ অনুসৰি, আন একাংশ এতিয়াৰ সংৰক্ষিত এলেকা আৱাসিক এলেকা কৰা হ'ব । যাৰ ফলত গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিয়া হ'ব, যাতে ২০৪৫ চনলৈকে প্রয়োজনীয় ৬.৬৭ লাখ নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় । গৃহ নির্মাণক লৈ মাষ্টাৰ প্লেনত এনেদৰে কৌশলী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ বাসিন্দা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্নূখীন হোৱাৰ আশংকা আছে ।

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ৰ বিৰোধিতা, জনবিৰোধী আখ্যা

গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই প্ৰস্তুত কৰা গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । এই সন্দৰ্ভত সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নামত অসম চৰকাৰে ২০২৪ চনলৈ প্ৰস্তুত কৰা খচৰা মাষ্টাৰ প্লেনখনে থলুৱা অসমীয়া মানুহৰ বাবে বিপদ সংকুল এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব । এই মাষ্টাৰ প্লেনৰ যোগেদি পুঁজিপতি তথা বিল্ডাৰৰ বাহিৰে সাধাৰণ মানুহ উপকৃত নহয় । গুৱাহাটীত অবাধভাৱে মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাটো সহজ কৰি দিয়া হৈছে । এতিয়া যধে-মধে গুৱাহাটীৰ মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব । গুৱাহাটীত যাতে সাধাৰণ মানুহ থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে গোটেই মাটিখিনি বৃহৎ পুঁজিপতি আৰু বিল্ডাৰক গটাই দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে সাংঘাটিক পৰিকল্পনা কৰিছে ।"

গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন ২০৪৫ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "২০২৫ চনৰ মাষ্টাৰ প্লেনখন ফ্লপ হৈছে আৰু এইখনো ফ্লপ হ'ব । কিয়নো আজি গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰ, পাণবজাৰ, পল্টন বজাৰ আদি অঞ্চলসমূহ যিটো জ'নত আছিল সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে । এই অঞ্চলসমূহ এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জ'নত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ফাঁচীবজাৰত এতিয়া ফ্লেট বনাব । গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকল্প লৈছে । ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পনীসমূহক তাত ফ্লেট বনাব দিব । গতিকে সাধাৰণ মানুহে এই মাষ্টাৰ প্লেনৰ পৰা একো নাপায় ।"

কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰ প্লেনৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মাষ্টাৰ প্লেনত কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ লোৱা নাই । ৯৯৬ পৃষ্ঠাৰ খচৰা মাষ্টাৰ প্লেনখন পঢ়ি সাধাৰণ মানুহে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় । আমি এই মাষ্টাৰ প্লেনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । এইখন এখন জনবিৰোধী মাষ্টাৰ প্লেন ।"

