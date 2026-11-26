গুৱাহাটীত ঘৰুৱা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালে মাহে ৫০ টকাকৈ দিব লাগিব মাচুল
ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ গোটা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ সেৱাৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালে এই মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব ৷
Published : November 26, 2026 at 5:16 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক আদায় দিব লাগিব মাচুল । পূৰ্বতে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে পৌৰ নিগমে মাচুল লৈছিল যদিও মাজতে এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছিল ।
এইবাৰ পুনৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে । এইবাৰ প্ৰতিমাহে এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৫০ টকাকৈ মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে । পহিলা নবেম্বৰৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত চিন্ময় প্ৰকাশ ফুকনে ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে । এই জাননী অনুসৰি ১ নৱেম্বৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ পৌৰ নিগমৰ গোটা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ সেৱাৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰতিমাহে ৫০ টকাকৈ ব্যৱহাৰকাৰী মাচুল হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিব ।
অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মাচুল আদায় দিব লাগিব । এই মাচুল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলৰ নিৰ্ধাৰিত স্বচ্ছতা সখীসকলে অনুমোদিত এপ ভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিব ।
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ ব্যৱস্থা অধিক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু এখন পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন তথা স্বাস্থ্যকৰ গুৱাহাটী গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত সকলো নাগৰিককে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ লগতে প্ৰতিমাহে নিৰ্ধাৰিত ৫০ টকা ব্যৱহাৰকাৰী মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈও পৌৰ নিগমে অনুৰোধ জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে পূৰ্বতে ঘৰে ঘৰে গৈ পৌৰ নিগমৰ গোটা আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ সেৱাৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰতিমাহে ৩০ টকাকৈ মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল । মাজতে কেইবা মাহ মাচুল সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছিল ।
অৱশ্যে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা নাছিল । কিন্তু আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া নিয়মীয়া নাছিল । যাৰ বাবে বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল ।
এতিয়াৰে পৰা পৌৰ নিগমে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ সেৱাৰ বাবদ প্ৰতিমাহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা ৫০ টকাকৈ মাচুল আদায় কৰিব । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনিক প্ৰায় ৮০০ টন আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় আৰু যাৰ ভিতৰত প্ৰায় ৪০০ টনৰো অধিক প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা থাকে ।
ইয়াৰে গৰিষ্ঠ পৰিমাণৰ আৱৰ্জনা পৌৰ নিগমে সংগ্ৰহ কৰি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাই যদিও একাংশ নাগৰিকে বহু আৱৰ্জনা নলা-নৰ্দমা তথা নৈ আদিত পেলায় । নলাত আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ পৰিণাম গুৱাহাটীৰ বাবে ভয়াৱহ আৰু পৌৰ নিগমৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বামূলক । কিয়নো ইয়াৰ ফলত নলাবোৰ বন্ধ হৈ পৰে আৰু এজাক বৰষুণতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বান বুৰ যায় ৷
লগতে পঢ়ক:
গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই ভাগৰি পৰা এখন নৈৰ বেদনা কোনে বুজিব...
আৱৰ্জনাৰ মাজত জীৱন-জীৱিকাৰ সন্ধান : গুৱাহাটীৰ স্বচ্ছতাৰ আঁৰত থকা ৰেজিনা, ফাজানা, জেনিফাৰহঁতৰ কথাৰে...