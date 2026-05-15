সৰু সৰু খোজেৰে আকাশ চুবলৈ সোপান গঢ়িছে এগৰাকী উদ্যমী যুৱতীয়ে

সৰু সৰু খোজেৰে আকাশ চুবলৈ সোপান গঢ়িছে এগৰাকী উদ্যমী যুৱতীয়ে
মোবাইলত হকে-বিহকে ৰীল বনোৱাত ব্যস্ত থাকি একাংশ যুৱতীৰ দৰে সময় পাৰ কৰা নাই বৰষা সোণোৱালে ।
Published : May 15, 2026 at 7:19 PM IST
ধেমাজি: সপোন, সকলো যেন দৌৰি আছে সপোনৰ পিছত । তেনেকৈয়ে সপোনৰ পিছত দৌৰি আছে এগৰাকী যুৱতীয়ে । এটা সৰু খোজৰ পৰাই আকাশ চুবলৈ সপোন পুহি ৰাখিছে যুৱতীগৰাকীয়ে । এই বিশেষ যুৱতীগৰাকীৰ নাম বৰষা সোণোৱাল । ঘৰ ধেমাজিৰ মাছখোৱাত ।
সাধাৰণতে নগৰীয়া অঞ্চলত ভাল চলা এখন বিপণি হৈছে ফলৰ ৰস আৰু ফ্ৰুড চালাডৰ বিপণি । কিন্তু চহৰীয়া অঞ্চল নহ'লেও গ্ৰামাঞ্চলতে এই বিপণিখনৰে ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছে বৰষাই । মাছখোৱা পথৰ দাঁতিত বাটঘৰীয়াত ঘৰৰ পদূলিত ফ্ৰুড চালাড এণ্ড জুছ নামৰ সৰু দোকানখন লৈ এতিয়া আকাশ চুবলৈ সপোন দেখিছে বৰষাই ।
স্নাতক ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এনেই বহি নাথাকি আজৰি সময়খিনিত ঘৰৰ পদূলিতে ফলৰ ৰস আৰু বিভিন্ন ফল কাটি চালাড হিচাপে বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে । মাত্ৰ এখন সৰু টেবুল, দুটা ছাতিৰ তলত আপেল, আঙুৰ, কল, কমলা, অমিতা আদি ফলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সুস্বাদু ফলৰ ৰসেৰে আৰু চালাড হিচাপে গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিয়ে ৷ কাৰণ বৰষা ঘৰখনৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী ৷ সেয়ে তেওঁৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে । কিবা এটা কৰি ঘৰখনক কিছু সকাহ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে বৰষাই ৷
নিজে ভাল পোৱা কাম কৰি আনন্দ লভা বৰষা সোণোৱালে কয়,"কামৰ কোনো সৰু-বৰ নাই । সেয়ে সৰুৰে পৰা নিজৰ বুলি ক'বলৈ, নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৷ ঘৰখনৰ যিহেতু ডাঙৰ, সেয়ে দায়িত্বও বাঢ়িছে ৷"
বৰষাই কয়,"গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি ভাল, গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পায় মই দুগুণ উৎসাহী । মোৰ এই কামত ঘৰখনৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে ।" উঠি অহা প্ৰজন্মকো কামৰ সৰু-বৰ চিন্তা নকৰি সৰু সৰু কামৰ পৰাই স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিবলৈ আহ্বান জনাই বৰষাই ।
ফলৰ পৰা আচাৰ বনোৱা আদি কামৰ ওপৰত ধেমাজি গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণ কাৰ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণো লৈছিল বৰষাই সোণোৱালে ৷ তেওঁ এই কামৰ লগতে নাচি-অভিনয় কৰিয়ো ভাল পায় ৷ পঢ়ি-শুনি চৰকাৰী চাকৰিলৈ অপেক্ষা নকৰি আজৰি সময়খিনিত নিজে ভাল পোৱা কাম কৰি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ’বলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কয় উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে ৷
যিসময়ত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে শিক্ষিত হৈয়ো উচ্ছৃংখলতাৰে অবাটে যোৱা উপক্ৰম হৈছে ৷ সেই সময়ত বৰষা সোণোৱালৰ দৰে যুৱতীৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগী আৰু কৰ্মৰাজি নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় ৷