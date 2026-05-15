ETV Bharat / state

সৰু সৰু খোজেৰে আকাশ চুবলৈ সোপান গঢ়িছে এগৰাকী উদ্যমী যুৱতীয়ে

মোবাইলত হকে-বিহকে ৰীল বনোৱাত ব্যস্ত থাকি একাংশ যুৱতীৰ দৰে সময় পাৰ কৰা নাই বৰষা সোণোৱালে ।

In Dhemaji, A young girl dreaming of reach the sky adopting small steps
আকাশ চুবলৈ সপোন দেখিছে বৰষা সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: সপোন, সকলো যেন দৌৰি আছে সপোনৰ পিছত । তেনেকৈয়ে সপোনৰ পিছত দৌৰি আছে এগৰাকী যুৱতীয়ে । এটা সৰু খোজৰ পৰাই আকাশ চুবলৈ সপোন পুহি ৰাখিছে যুৱতীগৰাকীয়ে । এই বিশেষ যুৱতীগৰাকীৰ নাম বৰষা সোণোৱাল । ঘৰ ধেমাজিৰ মাছখোৱাত ।

সাধাৰণতে নগৰীয়া অঞ্চলত ভাল চলা এখন বিপণি হৈছে ফলৰ ৰস আৰু ফ্ৰুড চালাডৰ বিপণি । কিন্তু চহৰীয়া অঞ্চল নহ'লেও গ্ৰামাঞ্চলতে এই বিপণিখনৰে ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছে বৰষাই । মাছখোৱা পথৰ দাঁতিত বাটঘৰীয়াত ঘৰৰ পদূলিত ফ্ৰুড চালাড এণ্ড জুছ নামৰ সৰু দোকানখন লৈ এতিয়া আকাশ চুবলৈ সপোন দেখিছে বৰষাই ।

সৰু সৰু খোজেৰে আকাশ চুবলৈ সপোন দেখিছে বৰষা সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)

স্নাতক ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এনেই বহি নাথাকি আজৰি সময়খিনিত ঘৰৰ পদূলিতে ফলৰ ৰস আৰু বিভিন্ন ফল কাটি চালাড হিচাপে বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে । মাত্ৰ এখন সৰু টেবুল, দুটা ছাতিৰ তলত আপেল, আঙুৰ, কল, কমলা, অমিতা আদি ফলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সুস্বাদু ফলৰ ৰসেৰে আৰু চালাড হিচাপে গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিয়ে ৷ কাৰণ বৰষা ঘৰখনৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী ৷ সেয়ে তেওঁৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে । কিবা এটা কৰি ঘৰখনক কিছু সকাহ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে বৰষাই ৷

নিজে ভাল পোৱা কাম কৰি আনন্দ লভা বৰষা সোণোৱালে কয়,"কামৰ কোনো সৰু-বৰ নাই । সেয়ে সৰুৰে পৰা নিজৰ বুলি ক'বলৈ, নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৷ ঘৰখনৰ যিহেতু ডাঙৰ, সেয়ে দায়িত্বও বাঢ়িছে ৷"

In Dhemaji, A young girl dreaming of reach the sky adopting small steps
ভাওনাতো অভিনয় কৰে বৰষা সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)

বৰষাই কয়,"গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি ভাল, গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পায় মই দুগুণ উৎসাহী । মোৰ এই কামত ঘৰখনৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে ।" উঠি অহা প্ৰজন্মকো কামৰ সৰু-বৰ চিন্তা নকৰি সৰু সৰু কামৰ পৰাই স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিবলৈ আহ্বান জনাই বৰষাই ।

ফলৰ পৰা আচাৰ বনোৱা আদি কামৰ ওপৰত ধেমাজি গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণ কাৰ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণো লৈছিল বৰষাই সোণোৱালে ৷ তেওঁ এই কামৰ লগতে নাচি-অভিনয় কৰিয়ো ভাল পায় ৷ পঢ়ি-শুনি চৰকাৰী চাকৰিলৈ অপেক্ষা নকৰি আজৰি সময়খিনিত নিজে ভাল পোৱা কাম কৰি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ’বলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কয় উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে ৷

In Dhemaji, A young girl dreaming of reach the sky adopting small steps
নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা আছে বৰষা সোণোৱালৰ (ETV Bharat Assam)

যিসময়ত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে শিক্ষিত হৈয়ো উচ্ছৃংখলতাৰে অবাটে যোৱা উপক্ৰম হৈছে ৷ সেই সময়ত বৰষা সোণোৱালৰ দৰে যুৱতীৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগী আৰু কৰ্মৰাজি নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয় ৷

লগতে পঢ়ক: বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ দাবীৰে একত্ৰিত তিনি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিব: বটদ্ৰৱা থানত মূৰ দোৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

স্বাৱলম্বী যুৱতী
ধেমাজি
ফলৰ ৰস
ইটিভি ভাৰত অসম
SELF RELIANT GIRL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.