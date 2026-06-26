অসমত ৪৮০ৰ পৰা ৮৪ লৈ হ্ৰাস পাইছে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা : মুখ্যমন্ত্ৰী
‘‘অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমোল পৰিৱৰ্তন, হ্ৰাস পাইছে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা’’ - মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৷
Published : June 26, 2026 at 8:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসমত ব্যাপকভাৱে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ পূৰ্বে দেশৰ ভিতৰতে অসমে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ তালিকাৰ অন্তিম স্থানৰ ফালে থাকে ৷ কিন্তু বিগত বছৰ সমূহত প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৮৪ লৈ হ্ৰাস পোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ৷
শুকুৰবাৰে আইআইটি মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত মাৰোৱাৰী দাতব্য ঔষধালয়ৰ ১১০ বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল যাত্ৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এসময়ত উদ্বেগৰ বিষয় হৈ থকা প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ আজি বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈও তললৈ নামি আহিছে । এই সফলতা সম্ভৱ হৈছে স্বাস্থ্যখণ্ডত অবিৰত বিনিয়োগ, চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰসাৰ, মাতৃসকলৰ যত্নৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সজাগতা আৰু জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ ফলত ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এসময়ত বছৰে অসমত ৪৮০ গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ কিন্তু আজি প্ৰসূতিৰ মৃত্যু ৪৮০ গৰাকীৰ পৰা ৮৪ গৰাকীলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ পূৰ্বে এই তালিকাত অসম সদায় শেষৰফালে থাকে ৷ কিন্তু বৰ্তমান এই তালিকাত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ দশম স্থানৰ ভিতৰত অসম আছে ৷"
এছআৰএছ বুলেটিন ২০২২-২৩ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষা চমুকৈ এনএফএইছএছৰ তথ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "২০০৬ চনত যেতিয়া মই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলো, তেতিয়া অসম দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ এমএমআৰ আছিল । সেই সময়ত অসমত মাতৃৰ মৃত্যুৰ অনুপাত প্ৰতি এক লাখৰ ভিতৰত আছিল প্ৰায় ৪৮০ গৰাকী ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সূচকৰ তলত আছিলো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ পইণ্ট পিছপৰি আছিলো । আজি এছআৰএছ ২০২২-২৩ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমে ৮৪ লৈ প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে পাঁচখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি