ETV Bharat / state

বাঁহতেই যেন জীৱনৰ সাহ ! বাঁহশিল্পৰ দ্বাৰা পেটৰ ভাত মোকলাইছে মৰিগাঁও গছৰাবাৰীৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে

মৰিগাঁৱৰ এখন গাঁৱৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে বাঁহশিল্পক জীৱিকাৰ সমল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জীয়াই ৰাখিছে ইয়াৰ ঐতিহ্য । মোহন হাজৰিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

Assam bamboo craft
বাঁহশিল্পৰ দ্বাৰা পেটৰ ভাত মোকলাইছে মৰিগাঁও গছৰাবাৰীৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 8:08 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ‘‘বাৰীৰে চুকৰে জাতিবাঁহ এজুপি সিয়ো মোৰ সহোদৰ ভাই, জীয়াই থাকোঁ মানে কৰোঁ কাঠি-কামি মৰিলে লগতে যায় ৷’’ অসমীয়া সমাজত বাঁহ সম্পৰ্কে প্ৰচলিতে এয়া এক প্ৰবচন ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল বাৰীৰ জাতিবাঁহ জোপা নিজৰ সহোদৰ ভাইৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ জীৱিতকাল কাঠি-কামি চুঁচি বিভিন্ন সঁজুলি নিৰ্মাণত ই সহায় কৰে ৷ একেদৰে মানুহ মৰিলে চিতা জ্বলাবলৈও জাতিবাঁহেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

বাঁহ সম্পৰ্কীয় এনে প্ৰৱচন আৰু আছে ৷ কোৱা হয় ‘‘যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ’’ ৷ অৰ্থাৎ ঘৰত এজোপা বাঁহ থকা মানে, বিভিন্ন কামত ই সাহস যোগায় ৷

বাঁহশিল্পৰ দ্বাৰা পেটৰ ভাত মোকলাইছে মৰিগাঁও গছৰাবাৰীৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে (ETV Bharat)

বাঁহশিল্প আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত বাঁহৰ ব্যৱহাৰ অপৰিসীম ৷ থকা ঘৰটোৰ পৰা বাৰীৰ ঢাপৰ জেওৰাখন, খেতিৰ সঁজুলি, তাঁতশালৰ সঁজুলি, ঘৰুৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী যেনে ডলা, কুলা, বিছনী, চালনী, খৰাহী, পাচি আদি বাঁহৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ৷ মাছ মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চেঁপা, খোকা, পল, জাকৈ, জুলুকী, খালৈ আদিও বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷

বাঁহে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলিলে নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ’ব ৷ শেহতীয়াকৈ অসমৰ বাঁহশিল্পই ভৌগলিক সূচাংক বা জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷

বাঁহে বহু মানুহৰ জীৱিকাৰ বাট মোকলোৱাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰে ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি এনে এখন গাঁৱৰ কথা ক’বলৈ ওলাইছোঁ, যিখন গাঁৱৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে বাঁহশিল্পক কেৱল জীৱিকাৰ সমল হিচাপেই অৱলম্বন কৰা নাই, বৰঞ্চ প্ৰজম্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ ধৰি ৰাখিছে বাঁহশিল্পৰ ঐতিহ্য ৷

মৰিগাঁও জিলাৰ স্থানভিত্তিক অৰ্থনীতি, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য জীৱিকা আৰু লোকসংস্কৃতিৰ সৈতে বাঁহশিল্প ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত । জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বাঁহ উৎপাদন হয়, যিয়ে স্থানীয় কুটীৰশিল্পীসকলক কেঁচা মালৰ সহজ যোগান নিশ্চিত কৰে । মৰিগাঁৱৰ বিশেষকৈ ভূৰাগাঁও, লাহৰীঘাট, জাগীৰোড আৰু মায়ং অঞ্চলৰ বহু পৰিয়ালে বাঁহশিল্পক এক অন্যতম উপাৰ্জনৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ।

Assam bamboo craft
সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ বাবে বাঁহ কটাত ব্যস্ত এজন বাঢ়ৈ (ETV Bharat)

ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান (ASRLM) আৰু বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ (SHG) প্ৰচেষ্টাত বাঁহশিল্পক অধিক আধুনিক ৰূপ দি স্থানীয় বজাৰৰ উপৰিও বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰলৈও বাঁহেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাৰ দ্বাৰা অধিক লাভান্বিত হৈছে কুটীৰশিল্পীসকল ৷

অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটিৰ সমীপৱৰ্তী গছৰাবৰী গাঁৱত বাঁহ কেৱল এক পৰম্পৰাগত শিল্প হৈ থকা নাই, ই হৈ পৰিছে শতাধিক পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু ভাতমুঠি মোকলোৱাৰ মূল আধাৰ । মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা মাত্ৰ ৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই গাঁওখনত পুৰুষানুক্ৰমে ধৰি চলি অহা বাঁহশিল্পৰ জৰিয়তে স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিন্তু আধুনিকতাৰ জয়জয়কাৰ আৰু চৰকাৰী উদাসীনতাৰ মাজত এই লোকসকলে এতিয়া জীৱিকাৰ চৰম অনিশ্চয়তাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ।

গছৰাবৰী গাঁৱৰ প্ৰায় ২০০টা পৰিয়াল প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত । গাঁওখনৰ পুৰুষ-মহিলা-শিশু সকলোৱে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে । আজু-ককাকৰ দিনৰ পৰাই প্ৰচলিত হৈ অহা এই কলা-কৌশল যেন গাঁওবাসীৰ তেজত প্ৰবাহিত হৈ আছে । বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এই সামগ্ৰীসমূহ ওচৰ-পাজৰৰ স্থানীয় বজাৰ আৰু গাঁওসমূহত বিক্ৰী কৰিয়েই পৰিয়ালসমূহে জীৱিক অৰ্জন কৰি আহিছে ।

Assam bamboo craft
বাঁহৰ কাঠি তোলা দৃশ্য (ETV Bharat)

বাঁহৰ মুখ্য উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ

  • ​দৈনন্দিন ঘৰুৱা সামগ্ৰী: কুলা, চালনী, ডলা, খৰাহী, মূঢ়া, ধাৰী, পাচি আদি ।
  • কৃষি আৰু মাছ মৰা সঁজুলি: মাছ ধৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত জাকৈ, খালৈ, চেঁপা, পল আৰু গৰু-মহৰ কান্ধত দিয়া যুৱলি, ওখোন, এচাৰি, মৈ আদি ।
  • সজ্জাগত আৰু আধুনিক শিল্প: বাঁহৰ গৃহসজ্জা সামগ্ৰী, চকী-মেজ, বাঁহৰ পাত্ৰ আদি ।

বিকল্প উপাৰ্জনৰ অভাৱ আৰু ঋতুভিত্তিক সংগ্ৰাম

গাঁওখনৰ বহুতৰে বাবে বাঁহশিল্পই একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ । গাঁওখনৰ বহুতেই ঋতুভিত্তিক নিবনুৱা সমস্যাৰ সৈতে সংগ্ৰাম চলাই যাবলগীয়া হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ হোম গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত গাঁওখনৰ এজন স্থানীয় বাসিন্দাই নিজৰ ক্ষোভ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘বাঁহশিল্প আমাৰ পুৰুষানুক্ৰমিক ঐতিহ্য আৰু জীৱিকা । মই চৰকাৰীভাৱে হোম গাৰ্ডৰ কাম কৰোঁ যদিও বছৰটোৰ নিৰ্দিষ্ট কিছু সময়ত কামৰ অভাৱত ঋতুভিত্তিক নিবনুৱা সমস্যাক মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় । তেনে সময়ত মোৰ পৰিয়াল চলোৱাৰ মূল সহায়ক হৈ পৰে এই বাঁহৰ কাম ।’’

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে এই শিল্পৰ বিপুল সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও সঠিক চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা আৰু আধুনিক বজাৰৰ অভাৱত গোটেই বছৰটো কেৱল ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । গাঁওখনৰ বহু নিবনুৱা যুৱকে বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিয়েই সংস্থাপনৰ বাট মোকলাইছে ৷ অৰ্ধশিক্ষিত আৰু উচ্চশিক্ষিত বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপনৰ অভাৱত বাঁহশিল্পকে জীৱিকাৰ পথ হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷

আন এগৰাকী কুটীৰশিল্পীয়ে কয়, ‘‘বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিয়েই আমি ভাত মোকলাই আহিছোঁ ৷ আমাৰ গাঁৱৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱেই বাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে ৷ সামগ্ৰীবোৰ বেপাৰীয়ে আহি ঘৰৰ পৰা লৈ যায় বা কেতিয়াবা আমি স্থানীয় বজাৰতো বিক্ৰী কৰোঁ ৷ বজাৰত বেচিলে দুটকামান পোৱা যায় যদিও বেপাৰীয়ে ঘৰৰ পৰা কিনিলে কম দামতে দিবলগীয়া হয় ৷ তথাপিও আমি এইদৰেই কাম কৰি চলি আছোঁ ৷’’

Assam bamboo craft
ডলা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত দুজন কিশোৰ (ETV Bharat)

চৰকাৰী উদাসীনতা আৰু শিল্পীসকলৰ আহ্বান

ঐতিহ্যবহনকাৰী এই শিল্পক এক সুস্থিৰ আৰু লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহায্যৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি গাঁওবাসীয়ে জানিবলৈ দিছে । তেওঁলোকৰ মতে, যদি চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য, আধুনিক সঁজুলিৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰত্যক্ষ বজাৰ সংযোগ নিশ্চিত কৰে, তেন্তে এই পৰম্পৰাগত উদ্যোগটোৱে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব ।

গছৰাবৰীৰ কুটীৰশিল্পীসকলে অসম চৰকাৰক বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক কেতবোৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷ তেওঁলোকে বিচৰা সুবিধাসমূহ হৈছে-

  • আৰ্থিক ৰেহাই আৰু ঋণ: কম সুতত লঘূ ঋণ আৰু এককালীন সাহায্য
  • কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ: বাঁহৰ সামগ্ৰীসমূহক আধুনিক ৰূপ দিবলৈ কাৰিকৰী বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ
  • উন্নত বজাৰ ব্যৱস্থা: মধ্যভোগী আঁতৰাই প্ৰত্যক্ষভাৱে চহৰীয়া বজাৰ আৰু প্ৰদৰ্শনীত বিক্ৰীৰ সুবিধা প্ৰদান

প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা

​প্ৰত্যাহ্বান: প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে পৰম্পৰাগত বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ উপৰিও সঠিক বজাৰ সংযোগ আৰু নতুন প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ এক ডাঙৰ বাধা । কিয়নো প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী সামান্য দৰত বজাৰত উপলব্ধ ৷ আনহাতে বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ দৰ কিছু বেছি হোৱা বাবে গ্ৰাহকে বিকল্প হিচাপে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বাচি লয় ৷

​সম্ভাৱনা: পৰিৱেশ অনুকুল সামগ্ৰীৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহত আধুনিক ডিজাইন আৰু সঠিক ফিনিছিং দিলে এই শিল্পই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৰ পোৱাৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে ।

Assam bamboo craft
পল নিৰ্মাণত ব্যস্ত এজন বৃদ্ধ (ETV Bharat)

উত্তৰ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণ

গছৰাবৰীবাসীৰ বাবে বাঁহ কেৱল এক কেঁচা সামগ্ৰী নহয়, ই তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক এৰাব নোৱাৰা অংশ । গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ মতে, যদি সময় থাকোঁতেই প্ৰাতিষ্ঠানিক সহায় আৰু চৰকাৰী মনোযোগ পোৱা নাযায়, তেন্তে উদীয়মান প্ৰজন্মই এই সংগ্ৰামপূৰ্ণ বৃত্তিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ব । প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী হস্তক্ষেপ আৰু উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে গছৰাবৰীৰ এই প্ৰাচীন শিল্পক কেৱল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাই নহয়, অঞ্চলটোৰ ন-পুৰুষৰ বাবে আত্মসংস্থানৰ এক স্থায়ী পথো প্ৰশস্ত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক:

মটৰ চাইকেলৰ ওপৰতে বিপণি ! নগাঁৱৰ দীপশিখাৰ ব্যতিক্ৰমী ব্যৱসায়

ডেৰ লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা সপোন...উদ্যোগী মহিলা ৰুনিমা চেতিয়াৰ উত্তৰণৰ কাহিনী

TAGGED:

বাঁহশিল্প
গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি
ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান
BAMBOO CRAFT IN MORIGAON
ASSAM BAMBOO CRAFT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.