অসমত ৬৩ লাখ বিঘা মাটি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত; আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰসংগত লুৰীণজ্য়োতিক কটাক্ষ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ

অসমত ৬৩ লাখ বিঘা মাটি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত; আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰসংগত লুৰীণজ্য়োতিক কটাক্ষ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ
এড টেক দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰি প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদৰ সংজ্ঞা ব্য়াখ্য়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : January 27, 2026 at 8:05 AM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া চহৰৰ কাষৰীয়া গেলাপুখুৰীত ২৫০ কোটি টকা ব্য়য়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া জিলাখনৰ প্ৰথমখন এড টেক দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি পূজন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ এডভাণ্টেজ আছাম 2.0ৰ সময়ত চুক্তিবদ্ধ হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভূমি পূজন কৰাৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলাবাসীয়ে প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
বেছিকৈ ঠেলিলে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয় :
সোমবাৰে ভূমি পূজন কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, "তিনিচুকীয়াত মোৰ সপোন আছিল এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা, ইতিমধ্যে পাঠদানো আৰম্ভ হৈ গ’ল ৷ আজি ভূমি পূজন হৈ গ’ল আৰু সপোন আছে তিনিচুকীয়াত এখন ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজ স্থাপন কৰা । যিমানদূৰ সম্ভৱ হয় কৰিছো, পাঁচ বছৰতেই সকলো নোৱাৰি । বেছিকৈ ঠেলিলে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ভয় থাকে । পূৰ্বতে কোনেও ভবাই নাছিল যে উজনি ইমান আগবাঢ়ি যাব, ডিব্ৰুগড় দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈ পৰিবগৈ ৷ গতিকে উন্নয়ন হৈ আছে । "
হিন্দুত্ববাদী নেতা বুলি ক'লে আপত্তি নাই :
আনহাতে, সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"মোক যদিও হিন্দুত্ববাদী নেতা বুলি কয় কোনো আপত্তি নাই, যিহেতু গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী কাৰণে সকলো উদাহৰণ পাকিস্তানৰ দৰেই দিয়ে । পাকিস্তানী উদাহৰণ দিয়ে ।"
আঞ্চলিকতাবাদৰ বাবে বিজেপিত থাকিবই লাগিব :
সমান্তৰালভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য় কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদ কৰিবলৈ হ’লে বিজেপিত থাকিয়েই কৰিব লাগিব । বিজেপিত থাকি অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ আটাইতকৈ সোণালী সুযোগ । মই যিদৰে বাংলাদেশী মিঞা মুছলমানৰ কথা কৈছো, আগত কোনোবা মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিছিল জানো ? "
ভোট বেংক নষ্ট হ'ব বুলি কোনে দিয়া নাছিল তথ্য় ?
অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়,"অসমত ৬৩ লাখ বিঘা মাটি আজি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত আছে । এই তথ্য় দিবই মানুহে ভয় কৰিছিলে যে ভোট বেংক নষ্ট হৈ যায় । আজি আমি ভোট বেংককো ভয় কৰা নাই আৰু ডেৰ লাখ বিঘা মাটি আমি ইতিমধ্য়ে উদ্ধাৰ কৰিছো । আঞ্চলিকতাবাদ মানে এয়ে নহয় জানো যে অসমখনক বিদেশীমুক্ত কৰিব লাগে । অসমৰ সম্পদসমূহ অসমৰ বাবে ব্য়ৱহাৰ হ'ব লাগে । এতিয়া লুৰীণজ্য়োতি গগৈৰ দৰে যি আঞ্চলিকতাবাদ আছে, তেওঁলোকৰ হৈছে মিঞাৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা আঞ্চলিকতাবাদ । বৰপেটাৰ মিঞাৰ উচ্ছেদ হ'লে তেওঁলোকে ইয়াত কান্দে । যিকাৰণে ৮৬০জন শ্বহীদে মৃত্য়ুবৰণ কৰিছিল তাক মনত ৰখাটোৱে হৈছে প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদ । ৮৬০জন শ্বহীদে মিঞাক ৰক্ষা কৰিবলৈ মৃত্য়ুবৰণ কৰা নাছিল ।"
উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স’তে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মীন, শ্ৰমমন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা, বিধায়ক ক্ৰমে বলিন চেতিয়া, সঞ্জয় কিষাণ, পোনাকণ বৰুৱা, ভাস্কৰ শৰ্মা, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থাকে ।