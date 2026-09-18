ETV Bharat / state

২০২৮ চনত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ৫০০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা জয়ন্তী

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰক আধ্যাত্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে । ৫০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষণত এই ঘোষণা কৰিব বুলি বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰে ।

In 2028, the Dhekiyakhowa BorNaamghar will celebrate its 500th anniversary
২০২৮ চনত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ৫০০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা জয়ন্তী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: ২০২৮ চনত যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে ৫০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব । বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰী কৰে । ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰক বিশ্ব আধ্যাত্মিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ কথাও পৰিচালনা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ সভাপতি প্ৰবীন কলিতাই কয়,"অহা ২০২৮ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিব আমাৰ নামঘৰৰ ৫০০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা জয়ন্তী আৰু বৰ্তমান কিদৰে আগুৱাই যাব তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসীৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ । লগতে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ এক প্ৰতিমূৰ্ত্তি স্থাপনৰো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য এখন স্থিৰচিত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব সমিতিক অৰ্পণ কৰিবলৈ অভিজ্ঞতাপুষ্ট ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

২০২৮ চনত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ৫০০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা জয়ন্তী (ETV Bharat Assam)

ইফালে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পালনাম মহোৎসৱত কিছু বিসংগতিৰ অভিযোগ প্ৰসংগতো পৰিচালনা সমতিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ভাদমহীয়া পালনামৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ সুবিধাৰ্থে অসমৰ বিভিন্নজন সুহৃদ ব্যক্তি, দল-সংগঠনে খাদ্য, পানী, চৰবত আদি যোগান ধৰে যদিও তাত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে বুলি সদৰী কৰে ।

অৱশ্যে নামঘৰৰ ভিতৰত পৰিচালনা সমিতিয়েও সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে তথা অসমীয়া ৰীতি-নীতিৰে সকলো যোগান ধৰে বুলি সংবাদমেলত সদৰী কৰে । বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই মূল বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটি বৰনামঘৰত খাদ্য যোগানৰ নামত ব্যভিচাৰ হৈছে বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে ।

যাক লৈ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়,"প্ৰকৃত সত্য বিচাৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ । আমাৰ পাকঘৰত সম্পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ । নীতি-নিয়মেৰে নাম প্ৰসংগ অব্যাহত আছে । সমগ্ৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহযোগ কৰি আহিছে । অৱশ্যে তাতো আমাৰ কিছু অনাকাংক্ষিত ভুল থাকিব পাৰে সেয়ে নামঘৰভাগ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সমূহ অসমবাসীৰ পৰা সজ দিহা-পৰামৰ্শ কামনা কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: তামিলনাডুৰ মীনাক্ষি মন্দিৰ পালেগৈ অসমৰ দুৰ্গা, হাতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা

১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি: গোলাঘাটৰ ই-ৰিক্সা চালকে আনিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ

TAGGED:

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ
৫০০ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা জয়ন্তী
টীয়ক
ইটিভি ভাৰত অসম
DHEKIYAKHOWA BORNAAMGHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.