অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে মহানগৰত যান-বাহন চলাচলৰ নিৰ্দেশনাৰ সৱিশেষ?
অম্বুবাচী মহাযোগ সময়ছোৱাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আগত জানি লওক পথ নিৰ্দেশনা ৷ কোন কোন পথেৰে কৰিব পাৰিব যাতায়ত, কোনবোৰ পথ থাকিব বন্ধ ?
অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)
Published : June 22, 2026 at 12:17 PM IST
গুৱাহাটী : অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষে আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদ আৰু সংলগ্ন অঞ্চলত যান-বাহন চলাচলত কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ ভক্ত, সৰ্বসাধাৰণ জনতা আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷
কি কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে
- কামাখ্যা পাহাৰৰ তলৰ পৰা মন্দিৰ অভিমুখে কোনো ব্যক্তিগত বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ৷ অৱশ্যে এম্বুলেন্স, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহন, জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনক অনুমতি দিয়া হ'ব ৷
- নিশা ১১ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈ পানী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহন মন্দিৰলৈ যাব পাৰিব ৷
- জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা বিশেষ কাৰ পাছ থকা বাহন আৰু ফেৰী কাৰহে পাণ্ডু ঘাটৰ ফালৰ পৰা বংশীবাগান হৈ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাব পাৰিব ৷
- ডিউটিত নিয়োজিত সকলো কৰ্মচাৰী সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত সমবেত হ'ব আৰু তাৰপৰা বিশেষ ফেৰী কাৰযোগে কৰ্মস্থলীলৈ যাব ৷
তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনৰ বাবে নিৰ্দেশনা :
- জালুকবাৰী ফালৰ পৰা অহা বাহনে নীলাচল উৰণসেতুৰ ছাৰ্ভিচ লেন ব্যৱহাৰ কৰি এনএফ ৰে‘লৱে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৩ নম্বৰ গেটৰ সন্মুখত যাত্ৰী নমাব লাগিব ৷
- ভৰলুমুখ ফালৰ পৰা অহা বাহনে ৰে’লৱে গেট নং ৪ (স্বাগত হাস্পতালৰ বিপৰীত ফাল)ত যাত্ৰী নমাব লাগিব ৷ তাৰ পিছত সকলো বাহন আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড আৰু বৰিপাৰা খেলপথাৰত নিৰ্ধাৰিত পাৰ্কিং স্থানলৈ যাব লাগিব ৷
বাছ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা :
- এএছটিচি, চিটি বাছ আৰু অন্যান্য ব্যক্তিগত বাহন নীলাচল উৰণসেতুৰ ওপৰেদি চলাব লাগিব ৷ ছাৰ্ভিচ লেন ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
- জালুকবাৰী ফালৰ পৰা অহা চিটি বাছে বৰিপাৰাত বা বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত যাত্ৰী নমাব ৷
- ভৰলুমুখ ফালৰ পৰা অহা বাছে টেক্সি ষ্টেণ্ড অথবা বৰিপাৰা পুলিচ পইন্টত যাত্ৰী নমাব ৷
- নীলাচল উৰণসেতুৰ দুয়ো মূৰত কোনো বাছে যাত্ৰী নমাব নোৱাৰিব ৷
পাৰ্কিং ব্যৱস্থা :
- তীৰ্থযাত্ৰীসকলে নিজৰ দুচকীয়া, চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড, বৰিপাৰা খেলপথাৰ, আইটিএ মাছখোৱা, এএছটিচি পাৰ্কিং মাছখোৱা আৰু ঈদগাহ খেলপথাৰত ৰাখিব লাগিব ৷
বাণিজ্যিক বাহনৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা :
- তিনিচকীয়া বা তাতকৈ ডাঙৰ বাণিজ্যিক মালবাহী বাহন আৰু ধীৰগতিৰ ঠেলা আদি পুৱা ৫ বজাৰ পৰা নিশা ১১ বজালৈ ডিজি ৰোড, এমজি ৰোড, এটি ৰোড, পাণ্ডু প'ৰ্ট ৰোড আৰু বৰবজাৰ ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ৷
- আন্তঃজিলা বাছসমূহকো ডিজি ৰোড, এমজি ৰোড আৰু এটি ৰোডত চলাচলৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব ৷
বিমানবন্দৰগামী যাত্ৰীৰ বাবে পৰামৰ্শ :
- অম্বুবাচী মহাযোগৰ এই সময়ছোৱাত বিমানবন্দৰলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি সম্ভৱপৰ ক্ষেত্ৰত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
ৰাস্তাৰ কাষত পাৰ্কিং সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ :
- পাণ্ডু প'ৰ্ট ৰোড, বৰবজাৰ ৰোড, ভৰলুমুখ এলিভেটেড কৰিড’ৰ, ডিজি ৰোড, নীলাচল উৰণসেতু আৰু আদাবাৰী তিনিআলিলৈকে ৰাস্তাৰ কাষত কোনো ধৰণৰ পাৰ্কিংৰ অনুমতি নাথাকিব ৷