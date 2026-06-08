যোৰহাটৰ ডকাইতিকাণ্ড : প্ৰকৃত ঘটনাৰ কথা জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ?
যোৰহাটৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ তদন্ত সামৰিলে আৰক্ষীয়ে । তদন্তৰ অন্তত কি ৰহস্য ফাদিল হ'ল ?
Published : June 8, 2026 at 2:29 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । যোৱা মঙলবাৰে সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিলে ভোগদৈ আৰক্ষীয়ে । আচলতে কোন জড়িত আছিল এই ঘটনাত ? সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আৰক্ষীয়ে সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিলে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পূৰ্বে ঘটনাটো কি আছিল প্ৰথমে জানো আহক । খবৰ অনুসৰি মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬.৩০ বজাত যোৰহাট নগৰৰ পৰা কিছু দূৰত থকা ভোগদৈ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কলাখোৱা জোতিপুৰত এগৰাকী অকলশৰীয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ ঘৰত দুটা ডকাইত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা মতে ডকাইতৰ দলটোৱে হাতত পিষ্টল, চোকা অস্ত্ৰ আদি লৈ আহিছিল । ডকাইতে মহিলাগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দি চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই তিনিটা সোণৰ আঙুঠি, এডাল চেইন আৰু নগদ ৩৫ হাজাৰ টকা লৈ উধাও হৈছিল । সন্ধিয়াৰ ভাগতে সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডই জিলাখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিলে । যোৰহাটত ভাৰাঘৰত থকা একমাত্ৰ পুত্ৰকো খবৰ দিয়া হ'ল আৰু আৰক্ষীও উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে ।
এই ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া হৃষীকেশ হাজৰিকা আৰু ভোগদৈ আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াসকলে তীব্ৰ অনুসন্ধান আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে । অৱশেষত ঘটনাৰ ৫ দিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰিলে ডকাইতিকাণ্ডৰ ৰহস্য । আচলতে ঘৰখনত কোনো ডকাইতি হোৱা নাছিল । এয়া সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত ঘটনা আছিল । বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীৰ এয়া সম্পূৰ্ণ মনেসজা কাহিনী আছিল । আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকীয়েও এই কথা আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে ।
এতিয়া কথাটো হ'ল মহিলাগৰাকীয়ে কিয় এই নাটক কৰিলে ? শুনিলে আপোনাৰো হৃদয় কঁপি উঠিব । আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ সময়ত গম পাইছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অকলে ঘৰখনত আছিল । চাকৰি সূত্ৰে পুত্ৰ যোৰহাটত ভাৰাঘৰত থাকে । সেয়ে মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পৰিছিল । কেতিয়া পুত্ৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব তাক লৈয়ে সদায় চিন্তা কৰি আছিল । সেয়ে পুত্ৰক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈয়ে মহিলাগৰাকীয়ে এই ডকাইতিকাণ্ডৰ ৰচনা কৰিছিল ।
জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বতে পৰিয়ালৰ একাংশ সদস্যই পুত্ৰক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ এই নাটক ৰচনা কৰিছিল । সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়, "যোৱা ৫ দিনে আমি সকলো কথা পুংখানুপুংখভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছিলোঁ । তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত আহি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি ডকাইতি কৰিছিল । শেষত আমি গম পালো যে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা প্ৰকৃততে সংঘটিত হোৱা নাছিল । এইটো মনেসজা কাহিনীৰে শেষত ৰূপান্তৰ হ'ল মাত্ৰ । বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী তেওঁ ঘৰত অকলশৰে থাকে । পুত্ৰ যোৰহাটত ভাৰাঘৰত থাকে । যিহেতু মাতৃ বৃদ্ধ হৈছে, পুতেক লগত নাথাকে । তেনেধৰণৰ মনোমালিন্য হৈ আছিল । পুতেক ঘৰত থাকিব লাগে । সেয়ে মাতৃয়ে এনে নাটক কৰিছিল । যাতে পুত্ৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে ।"
আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা এই তথ্যইও এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰিছে । বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে এগৰাকী মাতৃয়ে কিমান অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে ?
লগতে পঢ়ক :
আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই ভৰি ভাঙিল অভিযুক্তৰ