শিক্ষক বদলিকৰণক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা : শিক্ষকৰ বাবে ভাল খবৰ
শিক্ষকৰ পাৰস্পৰিক বদলি প্ৰক্ৰিয়াত বৃহৎ সংশোধন । দুবছৰীয়া বাধ্যবাধকতা প্ৰত্যাহাৰ চৰকাৰৰ ।
Published : March 10, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ বাবে ভাল খবৰ । ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ শিক্ষকৰ বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । নতুনকৈ নিযুক্ত হোৱা শিক্ষকসকলক পাৰস্পৰিক বদলিৰ আৱেদন জনোৱাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে পূৰ্বৰ দুবছৰীয়া সময়সীমাৰ বাধ্যবাধকতাও এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ এবাৰ বদলি হোৱাৰ পাছত পুনৰ আৱেদন কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকসকলে দুবছৰ অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰৰ স্বাক্ষৰিত এক জাননীযোগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধনৰ কথা সদৰী কৰা হৈছে ।
জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই বদলি প্ৰক্ৰিয়া কেৱল সম-মৰ্যাদাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজতহে হ’ব আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিভাগীয় অনলাইন প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰিব লাগিব । পাৰস্পৰিক বদলিৰ ফলত স্কুলসমূহত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাতত কোনো প্ৰভাৱ নপৰাকৈ শৈক্ষিক বাতাবৰণ অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতে চৰকাৰে এই নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে শিক্ষকসকলক নিজৰ পচন্দৰ ঠাইত কাম কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই সংশোধন অনা হৈছে যদিও অসম চৰকাৰৰ ২০২০ চনৰ শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বদলি আইনৰ অন্যান্য সকলো নিয়ম পূৰ্বৰ দৰেই বাহাল থাকিব । সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকৰ লগতে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ক এই নতুন নিৰ্দেশনা তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । এই নতুন পদক্ষেপে বিশেষকৈ নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা আৰু নিজৰ ঘৰৰ পৰা দূৰৈৰ জিলাত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলৰ মাজত এক উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই শিক্ষকসকলক মানসিক চাপমুক্ত হৈ শৈক্ষিক মানদণ্ড উন্নত কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অনলাইন প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষকসকলে এতিয়াৰে পৰা অধিক নমনীয়তাৰে নিজৰ কৰ্মস্থলী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব ।
ইফালে সামাজিক মাধ্যমযোগে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "অসম চৰকাৰে শিক্ষকৰ পাৰস্পৰিক বদলি প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰি তুলিছে । নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলে এতিয়া পাৰস্পৰিক বদলিৰ বাবে আৱেদন কৰিব পাৰিব আৰু বদলিৰ পিছত পুনৰ আৱেদন কৰাৰ পূৰ্বৰ দুবছৰৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । এই সংস্কাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষকসকলৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব ।’’
লগতে পঢ়ক: জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কোনে দিলে জয় জুবিন দা শ্ল'গান ?