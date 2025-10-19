সেমেকা বজাৰ দীপাৱলীৰ, বজাৰতে পৰি ৰৈছে আতজবাজী-ফটকা
গুৱাহাটী: কাইলৈ দীপাৱলী । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো দীপাৱলী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও ৰাজ্যবাসী আজিও শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে । যাৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত পৰিছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ফাঁচীবজাৰৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে নাই উৎসাহ-উদ্দীপনা । এইবাৰ আড়ম্বৰবিহীনভাৱে নিয়ম মাফিক দীপাৱলী পালন কৰিব ৰাইজে । বহুলোকে এইবাৰ ফটকা ফুটাবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে । বজাৰত ফটকা আছে যদিও ফটকা ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰাইজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই । তাৰ সলনি মাথোঁ এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন পৰিব ।
ফাঁচীবজাৰত দীপাৱলী উপলক্ষে গৃহসজ্জা আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ী কয়, ‘‘মোৰ বিপণিত দীপাৱলীৰ পূজাৰ সামগ্ৰী ১০০-৫০০ টকা পৰ্যন্ত আছে । কিন্তু এইবাৰ বিগত বৰ্ষতকৈ ৫০% বিক্ৰী কমিছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ মন্দা ।’’
আনহাতে, এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এইবাৰ মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰাৰ বাবে বিভিন্নজনে আহ্বান জনাইছিল । তাৰ বাবে এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ বিক্ৰী ভাল হৈছে ।
ফাঁচীবজাৰলৈ ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা দুগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘প্ৰায় ৫০ হাজাৰ চাকি আনিছিলো । বিক্ৰী খুব ভাল হৈছে । ৩০ পৰা ৭০ টকা পৰ্যন্ত চাকিৰ ডজন বিক্ৰী হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এইবাৰ বহুলোকে অকল মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰিব, যাৰ বাবে বিক্ৰী ভাল হৈছে । এইবাৰ আমাৰ কষ্ট অনুপাতে মূল্য পাইছো । এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ।’’
আনহাতে ফটকা বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ অকল শিশুৰ ফটকাবোৰ আমি ৰাখিছো । বিগত বৰ্ষত আমি তিনি লাখ টকাৰ ফটকা আনিছিলো । এইবাৰ এক লাখ টকাৰ ফটকা আহিছো । এইবাৰ যিখিনি সামগ্ৰী আনিছো সেইখিনিৰো বিক্ৰী নাই । ৰৈ গ'লে অহা বছৰ বিক্ৰী কৰিম ।’’
বজাৰলৈ অহা দুগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, ‘‘নিয়ম মাফিক দীপাৱলী পালন কৰাৰ বাবে কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছো । এইবাৰ দীপাৱলীৰ আনন্দ নাই, কিয়নো আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই । কি আৰু দীপাৱলী উদযাপন কৰিম । আমি বিগত এমাহ ধৰি একোতেই মন বহাব পৰা নাই ।’’
