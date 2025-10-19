ETV Bharat / state

সেমেকা বজাৰ দীপাৱলীৰ, বজাৰতে পৰি ৰৈছে আতজবাজী-ফটকা

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও ৰাজ্যবাসী আজিও শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে । যাৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত পৰিছে ।

DIWALI 2025
বিক্ৰীৰ বাবে শাৰী শাৰীকৈ ৰখা হৈছে আতজবাজী (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: কাইলৈ দীপাৱলী । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো দীপাৱলী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও ৰাজ্যবাসী আজিও শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে । যাৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত পৰিছে ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ফাঁচীবজাৰৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে নাই উৎসাহ-উদ্দীপনা । এইবাৰ আড়ম্বৰবিহীনভাৱে নিয়ম মাফিক দীপাৱলী পালন কৰিব ৰাইজে । বহুলোকে এইবাৰ ফটকা ফুটাবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে । বজাৰত ফটকা আছে যদিও ফটকা ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰাইজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই । তাৰ সলনি মাথোঁ এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন পৰিব ।

পূৰ্বৰ তুলনাত সেমেকা বজাৰ দীপাৱলীৰ (ETV Bharat Assam)

ফাঁচীবজাৰত দীপাৱলী উপলক্ষে গৃহসজ্জা আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ী কয়, ‘‘মোৰ বিপণিত দীপাৱলীৰ পূজাৰ সামগ্ৰী ১০০-৫০০ টকা পৰ্যন্ত আছে । কিন্তু এইবাৰ বিগত বৰ্ষতকৈ ৫০% বিক্ৰী কমিছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ মন্দা ।’’

আনহাতে, এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এইবাৰ মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰাৰ বাবে বিভিন্নজনে আহ্বান জনাইছিল । তাৰ বাবে এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ বিক্ৰী ভাল হৈছে ।

DIWALI 2025
বজাৰত সমাদৰ বাঢ়িছে মাটিৰ চাকিৰ (ETV Bharat Assam)

ফাঁচীবজাৰলৈ ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা দুগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘প্ৰায় ৫০ হাজাৰ চাকি আনিছিলো । বিক্ৰী খুব ভাল হৈছে । ৩০ পৰা ৭০ টকা পৰ্যন্ত চাকিৰ ডজন বিক্ৰী হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এইবাৰ বহুলোকে অকল মাটিৰ চাকি জ্বলাই দীপাৱলী পালন কৰিব, যাৰ বাবে বিক্ৰী ভাল হৈছে । এইবাৰ আমাৰ কষ্ট অনুপাতে মূল্য পাইছো । এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মূল‌্য বৃদ্ধি হৈছে ।’’

DIWALI 2025
পূৰ্বৰ তুলনাত বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কম (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ফটকা বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ অকল শিশুৰ ফটকাবোৰ আমি ৰাখিছো । বিগত বৰ্ষত আমি তিনি লাখ টকাৰ ফটকা আনিছিলো । এইবাৰ এক লাখ টকাৰ ফটকা আহিছো । এইবাৰ যিখিনি সামগ্ৰী আনিছো সেইখিনিৰো বিক্ৰী নাই । ৰৈ গ'লে অহা বছৰ বিক্ৰী কৰিম ।’’

DIWALI 2025
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰত (ETV Bharat Assam)

বজাৰলৈ অহা দুগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, ‘‘নিয়ম মাফিক দীপাৱলী পালন কৰাৰ বাবে কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছো । এইবাৰ দীপাৱলীৰ আনন্দ নাই, কিয়নো আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই । কি আৰু দীপাৱলী উদযাপন কৰিম । আমি বিগত এমাহ ধৰি একোতেই মন বহাব পৰা নাই ।’’

