ইয়াত এখন নদী আছিল ! নদীবান্ধে জীৱন কাঢ়িলে লখিমপুৰৰ দুখন নদীৰ

ইয়াত এখন নদী আছিল ! নদীবান্ধে জীৱন কাঢ়িলে লখিমপুৰৰ দুখন নদীৰ
বৃহৎ নদীবান্ধৰ ফলত লখিমপুৰত দুখনকৈ নদী মৰুময় হ'ল । জৈৱ-বৈচিত্র্যৰ পৰা জীৱন জীৱিকালৈ নেতিবাচক প্রভাৱ । নামনি সোৱণশিৰি আৰু ৰঙানদী নদীবান্ধৰ ক্ষতি সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন।
Published : November 6, 2026 at 6:42 PM IST
জীৱন গোস্বামী
লখিমপুৰ : মৰুভূমি সদৃশ হ'ল দুখনকৈ নদীৰ বক্ষ । বিনষ্ট হ'ল জৈৱ-বৈচিত্র্য । এয়া হৈছে বৃহৎ নদীবান্ধৰ ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ । যাৰ ফলত লখিমপুৰত দুখনকৈ নদীৰ বক্ষ মৰুময় হ'ল । এই নদী দুখন হৈছে ৰঙানদী আৰু সোৱণশিৰি ।
চিৰযৌৱনা নদীৰ গতি ৰুদ্ধ
ঐতিহাসিকভাৱে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰা চিৰযৌৱনা এই নদী দুখনৰ বক্ষত এতিয়া ৰূপালী বালিৰ শুভ্ৰ তৰপ । ঐতিহাসিক কালত ৰঙানদীৰ নাম আছিল ৰক্ত গংগা । তেনেদৰে স্বৰ্ণশ্ৰী বা সুবৰ্ণ শ্ৰী নাম আছিল সোৱণশিৰিৰ । এসময়ত সোণ কমোৱা হৈছিল সোৱণশিৰিৰ বুকুত । কালক্ৰমত সেই প্ৰথা লোপ পালেও সোৱণশিৰিয়ে জলজ প্ৰাণীৰ বাবেই গুৰুত্ব বহন কৰি আহিছিল ।
সোৱণশিৰি বিৰল প্ৰজাতিৰ সোণালী পিঠিয়া মাছৰ বাবে বিখ্যাত । তেনেদৰে শিহুও আছিল সোৱণশিৰিত । এই দুয়োখন নদী লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ আয়ুসৰেখা স্বৰূপ ।
জৈৱ-বৈচিত্র্য, নৈপৰীয়া জনস্বাৰ্থক নদী দুখনে ধৰি ৰাখিছিল । পিছে এতিয়া নদী দুখন অপমৃত্যুৰ কবলত । ৰঙা নদীৰ বুকুত পানীৰ সলনি বালিৰ তৰপৰ দৰে খৰালিকালতো জাহাজ চলাচল কৰিব পৰা সোৱণশিৰি নদীত ঠাইবিশেষে খোজকাঢ়ি পাৰ হ'ব পাৰি । নদীৰ বুকুত চৌদিশে বালিৰ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ।
নদী দুখনৰ কিয় এনেকুৱা হ'ল ? পৰিবেশবিদে কি কয় ?
ইয়াৰ কাৰণ হৈছে দুটাকৈ বৃহৎ নদীবান্ধৰ ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ । এই সন্দৰ্ভত গ্ৰীণ হেৰিটেজ নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন সচিব, পৰিৱেশকৰ্মী তথা বিজ্ঞানী ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "অৰুণাচলৰ অভ্যন্তৰত নিপকোৱে ৰঙানদীত ৪০৫ মেগাৱাটৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ বাবেই নদীখনত এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । খৰালি যিহেতু নদীত পানীৰ পৰিমাণ কম হয়, সেয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে টাৰ্বাইন চলাবলৈ প্ৰকল্পৰ জলাধাৰৰ আটাইবোৰ গে'ট বন্ধ কৰি দিয়া হয় । ফলত প্ৰকল্পৰ নামনিৰ দিশত নদীখন শুকাই যায় আৰু জৈৱ-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয় । তেনেদৰে সোৱণশিৰি নদীতো গেৰুকামুখত এনএইচপিচিয়ে নিৰ্মাণ কৰা ২০০০ মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবেই সোৱণশিৰি নদীত পানী নোহোৱা হৈ পৰিছে । পৰিণতিত নদীখনৰ জৈৱ-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হৈছে ।"
নদীবান্ধৰ বাবেই নৈৰ বুকুত পানীৰ অভাৱ হৈছে
তেওঁ লগতে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ অন্যতম হ'ল সোৱণশিৰি । নদীখনত খৰালিতো বাৰিষাৰ দৰেই পানী থাকে । কিন্তু এতিয়া নদীবান্ধৰ বাবে নদীখনত পানী নোহোৱা হৈ ক্ষতিৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে ।"
সোৱণশিৰিৰ জলজ সম্ভাৰ
ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই কয়, "সোৱণশিৰি নদীত ১০ বছৰ আগতে গ্ৰীণ হেৰিটেজৰ তৰফৰ পৰা সোৱণশিৰিমুখৰ পৰা গেৰুকামুখলৈ এটা জৰীপ চলোৱা হৈছিল । সেই জৰীপত ২২ টা শিহুৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল । নদীখনত ২০০ বিধমান থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ আছিল । বিৰল প্ৰজাতিৰ সোণালী পিঠিয়া মাছ কেৱল সোৱণশিৰিতহে পোৱা গৈছিল । কিন্তু এতিয়া সেই প্ৰকৃতিৰ সম্ভাৰ শেষ হৈ গ'ল ।"
কেনেধৰণৰ ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ
পৰিৱেশকৰ্মী ডঃ প্ৰবাল শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "নৈপৰীয়া সভ্যতা বিনষ্ট হৈছে । নৈপৰীয়া ৰাইজে নদীত নাইবা নদীপৰীয়া বিল, জলাশয় আদিত মাছ ধৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল । নদীৰে বুকুৰে নাৱেৰে কলহ, টেকেলী আদিৰ বেহা কৰা হৈছিল । নদীত উটি অহা কাঠ-বাঁহ সংগ্রহ কৰি ৰাইজে খৰিৰ অভাৱ পূৰাইছিল । কিন্তু বান্ধৰ বাবে নদীত পানী নোহোৱা হোৱাৰ ফলত এই সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল ।"
কৃষিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ
তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল ইমানেই নহয় । বাৰিষাকালত প্ৰকল্পৰ পৰা অত্যধিক পানী এৰি দিয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা বানৰ ফলত খেতি-বাতি নোহোৱা হ'ল । খৰালি আকৌ পানী নোহোৱাৰ ফলত নদীপৰীয়া অঞ্চলত খেতি-বাতি নোহোৱা হ'ল ।"
কৃষিজীৱী ৰাইজৰ জীৱন-জীৱিকাত পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কেইবছৰমানৰ আগলৈকে ৰঙানদীপৰীয়া ৰাইজে ধান-মাহ, শাক-পাচলিৰ খেতি কৰি স্বচ্ছলতাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল । কিন্তু বাৰিষা বান আৰু খৰালি নৈখন শুকাই যোৱাৰ ফলত খেতি-বাতি নোহোৱা হ'ল । ফলত নগৰত আহি শ্ৰমিক হিচাপে একাংশই কাম কৰিছে । আন একাংশই কাম বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে ।"
পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ
ডঃ শইকীয়াই পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ দিশটোৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "নদীপৰীয়া অঞ্চলসমূহত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্রভাৱ পৰিছে । খেতি-বাতিৰ লগতে গছ-গছনিতো প্ৰভাৱ বিদ্যমান । আনহাতে, খৰালিকালত বিশেষকৈ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন জলাশয়ৰ লগতে এই নদীসমূহলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটে । কিন্তু এতিয়া নদীত পানী নোহোৱাৰ বাবে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । এসময়ত সোৱণশিৰি নদীত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা হৈছিল । গৱেষকে গৱেষণা কৰিছিল । পিছে এতিয়া সেইবোৰ অতীত হ'ল । জৈৱ-বৈচিত্র্য ধ্বংস হৈ পৰিল ।"
এই পৰিৱেশ দূৰ কৰাৰ উপায় কি ?
দুখনকৈ নদীক বৃহৎ নদীবান্ধে নিঃশেষ কৰি জৈৱ-বৈচিত্র্য ধ্বংস কৰাৰ বিপৰীতে ইয়াক ৰক্ষা কৰাৰ উপায় কি আছে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ডঃ শইকীয়াই কয়, "সময় উকলি গ'ল । এতিয়া নদী দুখনৰ জৈৱ-বৈচিত্র্য ৰক্ষা কৰাৰ সময় নাই ।"
তেওঁ কয়, "জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হওঁতেই আমি বিভিন্ন ধৰণে কথাবোৰ কৈছিলোঁ । এনভাইৰনমেণ্টেল ইমপেক্টৰ কথা আগতেই আমি কৈছিলোঁ । বহু লেখা-মেলাও কৰা হ'ল । এতিয়া যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পূৰ্বানুমান কৰি আমি কথাবোৰ কৈছিলোঁ । কিন্তু নৰজিল । বৃহৎ বান্ধৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ এতিয়া উৎপাদন আৰম্ভ হ'ল । এতিয়া সময় উকলি গ'ল । দুখনকৈ নদীৰ সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীৱন-জীৱিকা নিঃশেষ হৈ পৰিল ।
সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ কথাৰে
উল্লেখ্য যে ৪০৫ মেগাৱাটৰ ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ উৎপাদন আৰম্ভ হোৱা দুটা দশক উকলি গ'ল । কিন্তু ২০০০ মেগাৱাটৰ সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন সম্পূর্ণ হ'বলৈ এতিয়াও বাকী । প্ৰকল্পটোৰ ৮টা ইউনিটৰ ভিতৰত বৰ্তমান ৫টা ইউনিট কাৰ্যক্ষম কৰা হৈছে । এই পাঁচটা ইউনিটৰ পৰা ১,২৫০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হৈছে । আন এটা ইউনিট অহা ডিচেম্বৰত আৰু দুটা ইউনিট নতুন বছৰৰ মাৰ্চ আৰু মে' মাহত উৎপাদনক্ষম হ'ব । তেতিয়া উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ'ব ২০০০ মেগাৱাট ।