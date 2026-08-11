ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদৰ সহযোগত টিএমপিকে, এমএমকে আৰু টিএমএমকেৰ চাফাই অভিযান ।

Impact of 'ETV Bharat' news: Three missing local organizations cleaned up the school compus in Jonai
'ইটিভি ভাৰত'ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 12:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: যোৱা ২৮ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা দিখাৰী নদীৰ বলীয়া বানত জোনাইৰ তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আৰুণ চাপৰি আৰু মধুপুৰ অঞ্চলৰ দুই শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী আৰু কৃষিভূমিৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান বিধ্বস্ত হৈছিল ।

ডেৰমাহ পূৰ্বে এই অঞ্চলটোত মন্ত্ৰী, বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন, উচিত ক্ষতিপূৰণৰ লগতে বিভিন্ন বিধ্বস্ত বিদ্য়ালয় আৰু পথ মেৰামতি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেয়াযেন অৰণ্য় ৰোদনহে আছিল । আন কথাটো বাদেই, বিদ্যালয়ত পুনৰ পাঠদানৰ উপযোগী পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্রশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

'ইটিভি ভাৰত'ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত যোৱা ৯ আগষ্টত ইটিভি ভাৰতত "বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ" শীৰ্ষক এটি বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছিল । ইয়াৰ পিচতেই ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ নামনি অৰুণ চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ লগতে গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে কেইবাটাও মিচিং জাতীয় সংগঠনে ।

বিগত ডেৰমাহে কণ কণ ছাত্র-ছাত্রীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে গছৰ তলত,নির্মীয়মাণ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত বহিয়েই পাঠগ্রহণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিচতেই বানৰ বোকা-পলস আৰু ধ্বংসাৱশেষ তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে পৰিষ্কাৰ কৰিলে ।

Impact of 'ETV Bharat' news: Three missing local organizations cleaned up the school compus in Jonai
'ইটিভি ভাৰত'ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)

অৰুণ চাপৰি মধুপুৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয় চৌপাশত জমা হৈ থকা কাঠ, জাবৰ-জোঁথৰ আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনা এস্কাভেটৰৰে আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লগতে মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদৰ সহযোগত মিচিং জাতীয় সংগঠন ক্ৰমে টিএমপিকে, এমএমকে আৰু টিএমএমকেৰ উদ্যোগত তথা মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদ আৰু মিছিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, অৱাং জোনাই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সহযোগত জোনাইৰ দিখাৰী নদীৰ বানে বিধ্বস্ত কৰা অৰুণ চাপৰি মধুপুৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয় চৌপাশত জমা হৈ থকা কাঠ, জাবৰ-জোঁথৰ আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনা আঁতৰাই পেলোৱা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত টিএমপিকে জোনাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি ফ্ৰান্সিছ পাতিৰে কয়, "আমাৰ জোনাইবাসীৰ বাবে খুবেই দুখৰ বিষয় । যোৱা ২৮ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা দিখাৰী নদীৰ বানে এই অঞ্চলটো তচনচ কৰে । সেই ভয়াৱহ দিনটোৰ পৰাই এই গাঁওখনলৈ কেনেদৰে স্বাভাৱক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব পাৰি টিএমপিকে, এমএমকে আৰু টিএমএমকে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে । এই লোকসকলৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰশাসনক উপস্থাপন কৰাৰ লগতে সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্য়াহ ৰাখিছো ।"

এই সংগঠনকেইটাই কেৱল বিদ্য়ালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰাতেই সীমাৱদ্ধ থকা নাই । তেওঁলোকে কাঠ আৰু জাবৰ-জোঁথৰে আবদ্ধ হৈ পৰা গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ চৌহদো পৰিষ্কাৰ কৰে । এনে বিপদৰ সময়ত সংগঠন তিনিটাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে ।

Impact of 'ETV Bharat' news: Three missing local organizations cleaned up the school compus in Jonai
'ইটিভি ভাৰত'ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে, যোৱা ২৮ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে অৰুণ চাপৰি অঞ্চলৰ লগতে মধুপুৰ, চিকেৰচেলেক আদি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছিল । ভয়াৱহ বানত অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয়, শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী আৰু কৃষিভূমি বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে বহু পশুধনৰো মৃত্যু হৈছিল । বাঢ়নী পানীয়ে অঞ্চলটোৰ যাতায়তৰ পথসমূহো সম্পূৰ্ণৰূপে তচনচ কৰে । এই বানৰ পানীৰ সৈতে উটি অহা বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ, জাবৰ-জোঁথৰ আৰু অন্যান্য আবৰ্জনা অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানত দমে দমে জমা হৈ পৰে ।

ফলত বানৰ প্ৰায় ডেৰমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো নামনি অৰুণ চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদকে ধৰি গাঁওখনৰ বহু স্থানত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ঘূৰি অহা নাছিল । আনহাতে, একেটা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে গাঁওখনত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত পাঠদান কৰি থকা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত, টিএমপিকে জোনাই জিলা সমিতি, মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদৰ সদস্যা মুন্না দলে পাতিৰে বিভিন্ন শিক্ষামূলক সামগ্ৰীৰ লগতে মিঠাইও বিতৰণ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ববী কান্ত পেগু,জোনাই জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক দীপক দলে, টিএমপিকে জোনাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি ফ্ৰান্সিছ পাতিৰ,সম্পাদক জান দলৰে লগতে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ

জোনাইত আজিও জলমগ্ন মাছখোৱা, বুঢ়ীমুৰী অঞ্চল

চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি

TAGGED:

দিখাৰী নদী
ইটিভি ভাৰত অসম
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ASSAM FLOOD 2026
ETV BHARAT IMPACT STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.