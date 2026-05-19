ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিত অনুশোচনা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ; ওভতাই দিলে হিতাধিকাৰীৰ পৰা আত্মসাৎ কৰা ধন
এগৰাকী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ নীতিবহিৰ্ভূত কাৰ্য শেহতীয়াভাৱে ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰতিবেদনত দাঙি ধৰাৰ পিছত তেওঁ অনুশোচনাত দগ্ধ হয় ।
Published : May 19, 2026 at 6:50 PM IST
মঙলদৈ : গণতন্ত্ৰৰ তৃতীয় স্তম্ভ হিচাপে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে । জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব আৰু জৱাবদিহিতাৰ ওপৰত সংবাদ মাধ্যমে যে অপৰিসীম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ এক শেহতীয়া নিদৰ্শন দৰং জিলাৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে। জিলাখনৰ এগৰাকী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ এক নীতিবহিৰ্ভূত কাৰ্য শেহতীয়াভাৱে সংবাদ মাধ্যমে উদঙাই দিছিল ।
বিশেষকৈ ইটিভি ভাৰতৰ এক সৱিশেষ প্ৰতিবেদনত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ এই কাৰ্য দাঙি ধৰাৰ পিছত তেওঁ অনুশোচনাত দগ্ধ হয়। তাৰ পিছতেই তেওঁ নিজৰ ভুল অনুধাৱন কৰি ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ লগতে ভুক্তভোগীৰ পৰা নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে লোৱা চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন ওভতাই দিয়ে ।
ঘটনাটো দৰং জিলাৰ ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ । ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ এক অভিযোগ উঠিছিল। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমত এই অভিযোগৰ সৱিশেষ বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰাপ্য ধন ওভতাই পালে বঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলে ।
ঘটনাটো কি আছিল
যোৱা ১৬ মে'ত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দৰং জিলাৰ ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীয়ে মিলি একাংশ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । পঞ্চায়তটোৰ সভানেত্ৰী কৰবী দেৱী আৰু কৰ্মচাৰী ৰাহুল আলীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উঠে । গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাই পেঞ্চনৰ ধন হেৰুৱাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উঠে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰঙৰ অধিকাংশ বিধৱাৰ একাউণ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন সোমাইছিল । অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ধনৰাশি ডাঁহী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কৰবী দেৱীসহ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে কৌশলেৰে উলিয়াই নিয়ে । এনে কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে আত্মসাৎ কৰা ধন বঞ্চিত হিতাধিকাৰীসকলক ওভতাই দিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় ।
কিমান টকা কৌশলেৰে উলিয়াই নিছিল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে
১৬ মে'ত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ডাঁহী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন চুবুৰীৰ প্ৰায় ৯ গৰাকী বিধৱাৰ বেংক একাউণ্টত ডিজিটেল পেমেণ্টৰ জৰিয়তে পেঞ্চনৰ ধন ১৩,১০০ টকাকৈ সোমাইছিল । কিন্তু উক্ত ধনৰাশি এমজিএনৰেগাৰহে বুলি ভুলকৈ বুজাই জিলা পৰিষদত জমা দিব লাগে বুলি পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কৌশলেৰে উলিয়াই লৈ যায় ।
অভিযোগ অনুসৰি, পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে ডাউকাপাৰাৰ মালতী ডেকাৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকা, নিৰ্মালী ডেকাৰ পৰা ১১ হাজাৰ টকা, ডালিমী শইকীয়াৰ পৰা ১১,৫০০ টকা আৰু মাণ্টাপাৰাৰ ভাৰতী ডেকাৰ পৰা প্ৰায় ১২,৫০০ টকা কৌশলেৰে উলিয়াই লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উঠে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত অনুশোচনা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ
ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতকে ধৰি কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যম আৰু আৰু সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰকাশ পোৱাত অৱশেষত ৰাইজ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ হেঁচাত কৌশলেৰে উলিয়াই নিয়া হিতাধিকাৰীৰ সমুদায় ধন সভানেত্ৰী কৰবী দেৱীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ওভতাই দিয়ে।
এই সন্দৰ্ভত সভানেত্ৰী কৰবী দেৱীয়ে কয়, "আমাৰ পঞ্চায়তৰ জিপিচিয়ে ক'লে, বাইদেউ এটা স্কীম আহিছে, কেইজনীমান বিধৱা লাগে । সোনকালে দিয়ক, বেছি দিন নাই । এইবুলিও ক'লে যে বেছিকৈ টকা সুমাই দিব । টকাখিনি উলিয়াই অফিচত জমা দিব লাগিব । তাৰ পিছত অফিচে ১২৫০ টকাকৈ মাহে মাহে দিব । তেতিয়া মই মানুহকেইজনীৰ ওচৰলৈ গৈ কাগজ-পত্ৰখিনি দিবলৈ ক'লোঁ আৰু পইচা একাউণ্টত সোমোৱাৰ পিছত টকাখিনি মই আনো । মই পইচা অনাটো হয়, পইচাখিনি অনাটো মোৰ ভুল হ'ল । তাৰবাবে সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিব । আনিব গৈয়ে বদনাম পালোঁ । ময়ে ডকুমেণ্ট দিছোঁ, ময়ে চিনি পাওঁ, ময়ে টকা আনিবলৈ গৈছোঁ । মই ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ, মই ভুল কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, এই ভুলৰ বাবে সভানেত্ৰী কৰবী দেৱীয়ে সমজুৱাকৈ ক্ষমাও খোজে । লগতে ৰাজহুৱা সভাত ভৱিষ্যতে আৰু ভুল নকৰাৰ অঙ্গীকাৰ কৰে ।
ভুক্তভোগীৰ বক্তব্য
ইফালে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন ওভতাই পাই সন্তষ্টি লাভ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাকেইগৰাকীয়ে । তাৰে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি ডাঁহী পঞ্চায়তত আহিছোঁ, বিধৱাৰ কাৰণে মিটিং হৈছিল । আমাৰ বিধৱাৰ পইচা কৰবী দেৱীয়ে আত্মসাৎ কৰিছিল, তাৰে বিচাৰ হ'ল । আমি বিতুপন ছাৰ, কৃষক মুক্তি আৰু ৰাইজৰ কাৰণে এইটো পইচা ঘূৰাই পাইছোঁ । ১১০০০ ঘূৰাই দিছে । তেওঁ পইচাখিনি দি ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, লোৱাটো হয় বুলি । আমাক জবকাৰ্ডৰ ছিষ্টেম বুলি কৈছে, কিন্তু পিছতহে গম পাইছোঁ বিধৱাৰ পইচা বুলি । তেওঁ এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে । আমাৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা টকা খাইছে । সেইটো কাৰণে তেওঁক উচিত শাস্তি দিব লাগে । এই পঞ্চায়তত থাকিলে তেওঁ আগলৈও এই কাম কৰিব । আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো কৈছোঁ, ৰাইজে কি কৰে । ৰাইজে আমাক বহুচ ছাপ'ৰ্ট কৰিছে, সহায় কৰিছে ।"