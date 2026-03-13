ই টিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দুই উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ

ই টিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দুই উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ
স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মঙলদৈৰ বনানী গোস্বামী আৰু নিবেদিতা ডেকাই ।
Published : March 13, 2026 at 4:40 PM IST
মঙলদৈ : স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মঙলদৈৰ জীয়াৰী আৰু বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমামূৰীয়া দলগাঁও কৌপাটি গাঁৱৰ শিক্ষিত বোৱাৰী বনানী গোস্বামীয়ে ৷ একেদৰে অসমৰ পিঠা-লাড়ু বহিঃৰাজ্য়লৈ প্ৰেৰণ কৰি মঙলদৈৰ নিবেদিতা ডেকাই প্ৰমাণ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মহিলা আজি কোনোগুণে পিচপৰি থকা নাই ।
এই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ কৰ্ম নিদৰ্শন সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰত অসমত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বিশেষ প্ৰতিবেদন । উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি বনানী গোস্বামীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷ একেদৰে মঙলদৈৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা নিবেদিতা ডেকাই অসমীয়া থলুৱা খাদ্য পিঠা-লাড়ু প্ৰস্তুত কৰি সেইবোৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি নিজে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ই টিভি ভাৰতত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বনানী গোস্বামী আৰু নিবেদিতা ডেকাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বেংক চমুকৈ নাবাৰ্ডে । বৃহস্পতিবাৰে মঙলদৈত দুয়োগৰাকী মহিলাক ইউথ ক্লাবত নাবাৰ্ডে সম্বৰ্ধনা জনোৱাত তেওঁলোকে ই টিভি ভাৰতক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰে ।
সম্বৰ্দ্ধনা গ্ৰহণ কৰি নিবেদিতা ডেকাই কয়, "মই ঘৰত পিঠা বনাই আছিলো । ই টিভি ভাৰতে দেখা পালে, মোৰ বাইট ললে, ফটো তুলিলে, নিউজত দিলে । আজি নাবাৰ্ডৰ পৰা যি সন্মান দিলে আমাৰ সেয়া বহুত মৰম । এই মৰম পোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"
আন এগৰাকী সম্বৰ্দ্ধিত বনানী গোস্বামীয়ে কয়, "অলপতে ই টিভি ভাৰতে মোৰ এটা নিউজ কৰিছিল । এই নিউজটো চাই নাবাৰ্ডে মোক নিৰ্বাচিত কৰি উদ্যমী মহিলা হিচাপে । আজি নাৰী দিৱসৰ এই পবিত্ৰ সময়ত সম্বৰ্দ্ধনা জনায় । এনেকৈ যে আহিব পাৰিম ভবাই নাছিলো, এনে সন্মান পাই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"
আনহাতে, দুয়োগৰাকী উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্দ্ধনা জনাই নাবাৰ্ডৰ সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক গৌৰৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "আমাৰ সৰু সৰু গাঁৱলীয়া সংস্থাসমূহে কাম কৰি আছে । গাঁৱৰ মহিলাসকলে বহুতো ভাল কাম কৰি আছে । আমি পাৰদৰ্শী মহিলাসকলক বাচনি কৰো । অলপতে ই টিভি ভাৰতৰ নিউজৰ জৰিয়তে এই দুগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ো জানিব পাৰো । এওঁলোকক আমি আজি মাতি আনি সম্বৰ্দ্ধনা জনাও । এওঁলোকে বহু ভাল কাম কৰি আছে ।"
যোৱা ৫ মাৰ্চত ই টিভি ভাৰতত "কণ্টকময় পথৰ বাধাকো নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত বাট বুলিছে উচ্চশিক্ষিত বনানীয়ে" শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল । বনানী গোস্বামীয়ে মৎস্যপালনৰ লগতে বিভিন্ন ফল-মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে কেক বনাই স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ আন চাৰিজনকো জীবিকাৰ সন্ধান দিব পাৰিছে । একেদৰে ৭ মাৰ্চত "ওড়িশা-কলকাতা-হাৰিয়ানাৰ লোকেও এতিয়া লৈছে অসমীয়া লাড়ু-পিঠাৰ জুতি অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ চাহিদা বাহিছে বহিঃৰাজ্যত । মঙলদৈৰ মহিলাই কৰিছে ৰপ্তানি" শীৰ্যক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ।
সম্বৰ্দ্ধনাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে ই-কাৰ্ড এন জি অ'ৰ সভাপতি গৌতমানন্দ গোস্বামীয়ে । সম্বৰ্দ্ধনা সভাখনত উপস্থিত থাকে দৰং জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা, নাবাৰ্ডৰ সহকাৰী মহাপ্ৰৱন্ধক গৌৰৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, লিড বেংক বিষয়া কিশোৰী ৰাম, এ জি ভি বিৰ প্ৰবন্ধক , কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী ,সমল ব্যক্তি ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া আদি ।