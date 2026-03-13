ETV Bharat / state

ই টিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দুই উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ

স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মঙলদৈৰ বনানী গোস্বামী আৰু নিবেদিতা ডেকাই ।

NABARD felicitate two entrepreneurial women in Darrang
ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দুই উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 4:40 PM IST

মঙলদৈ : স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মঙলদৈৰ জীয়াৰী আৰু বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমামূৰীয়া দলগাঁও কৌপাটি গাঁৱৰ শিক্ষিত বোৱাৰী বনানী গোস্বামীয়ে ৷ একেদৰে অসমৰ পিঠা-লাড়ু বহিঃৰাজ্য়লৈ প্ৰেৰণ কৰি মঙলদৈৰ নিবেদিতা ডেকাই প্ৰমাণ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মহিলা আজি কোনোগুণে পিচপৰি থকা নাই ।

এই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ কৰ্ম নিদৰ্শন সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰত অসমত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল বিশেষ প্ৰতিবেদন । উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা নকৰি বনানী গোস্বামীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷ একেদৰে মঙলদৈৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা নিবেদিতা ডেকাই অসমীয়া থলুৱা খাদ্য পিঠা-লাড়ু প্ৰস্তুত কৰি সেইবোৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰি নিজে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : দুই উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বনানী গোস্বামী আৰু নিবেদিতা ডেকাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বেংক চমুকৈ নাবাৰ্ডে । বৃহস্পতিবাৰে মঙলদৈত দুয়োগৰাকী মহিলাক ইউথ ক্লাবত নাবাৰ্ডে সম্বৰ্ধনা জনোৱাত তেওঁলোকে ই টিভি ভাৰতক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰে ।

সম্বৰ্দ্ধনা গ্ৰহণ কৰি নিবেদিতা ডেকাই কয়, "মই ঘৰত পিঠা বনাই আছিলো । ই টিভি ভাৰতে দেখা পালে, মোৰ বাইট ললে, ফটো তুলিলে, নিউজত দিলে । আজি নাবাৰ্ডৰ পৰা যি সন্মান দিলে আমাৰ সেয়া বহুত মৰম । এই মৰম পোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ।"

আন এগৰাকী সম্বৰ্দ্ধিত বনানী গোস্বামীয়ে কয়, "অলপতে ই টিভি ভাৰতে মোৰ এটা নিউজ কৰিছিল । এই নিউজটো চাই নাবাৰ্ডে মোক নিৰ্বাচিত কৰি উদ্যমী মহিলা হিচাপে । আজি নাৰী দিৱসৰ এই পবিত্ৰ সময়ত সম্বৰ্দ্ধনা জনায় । এনেকৈ যে আহিব পাৰিম ভবাই নাছিলো, এনে সন্মান পাই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"

NABARD felicitate two entrepreneurial women in Darrang
ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, দুয়োগৰাকী উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্দ্ধনা জনাই নাবাৰ্ডৰ সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক গৌৰৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "আমাৰ সৰু সৰু গাঁৱলীয়া সংস্থাসমূহে কাম কৰি আছে । গাঁৱৰ মহিলাসকলে বহুতো ভাল কাম কৰি আছে । আমি পাৰদৰ্শী মহিলাসকলক বাচনি কৰো । অলপতে ই টিভি ভাৰতৰ নিউজৰ জৰিয়তে এই দুগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ো জানিব পাৰো । এওঁলোকক আমি আজি মাতি আনি সম্বৰ্দ্ধনা জনাও । এওঁলোকে বহু ভাল কাম কৰি আছে ।"

যোৱা ৫ মাৰ্চত ই টিভি ভাৰতত "কণ্টকময় পথৰ বাধাকো নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত বাট বুলিছে উচ্চশিক্ষিত বনানীয়ে" শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল । বনানী গোস্বামীয়ে মৎস্যপালনৰ লগতে বিভিন্ন ফল-মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে কেক বনাই স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ আন চাৰিজনকো জীবিকাৰ সন্ধান দিব পাৰিছে । একেদৰে ৭ মাৰ্চত "ওড়িশা-কলকাতা-হাৰিয়ানাৰ লোকেও এতিয়া লৈছে অসমীয়া লাড়ু-পিঠাৰ জুতি অসমৰ পিঠা-লাড়ুৰ চাহিদা বাহিছে বহিঃৰাজ্যত । মঙলদৈৰ মহিলাই কৰিছে ৰপ্তানি" শীৰ্যক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ।

NABARD felicitate two entrepreneurial women in Darrang
ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ : উদ্য়মী মহিলাক সম্বৰ্ধনা নাবাৰ্ডৰ (ETV Bharat Assam)

সম্বৰ্দ্ধনাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে ই-কাৰ্ড এন জি অ'ৰ সভাপতি গৌতমানন্দ গোস্বামীয়ে । সম্বৰ্দ্ধনা সভাখনত উপস্থিত থাকে দৰং জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা, নাবাৰ্ডৰ সহকাৰী মহাপ্ৰৱন্ধক গৌৰৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, লিড বেংক বিষয়া কিশোৰী ৰাম, এ জি ভি বিৰ প্ৰবন্ধক , কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী ,সমল ব্যক্তি ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া আদি ।

