ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ; বেদখলকাৰীক ৭ দিনৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ত্যাগৰ নিৰ্দেশ
বেদখলকাৰীৰ কবলত থকা যোগীঘোপাৰ খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে বন বিভাগৰ লোক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত উপস্থিত হৈ ৭ দিনৰ ভিতৰত স্থান ত্যাগৰ নিৰ্দেশ ।
Published : June 17, 2026 at 9:50 PM IST
বঙাইগাঁও: ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ । বেদখলকাৰীৰ কবলত যোগীঘোপাৰ খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৷ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত বন বিভাগৰ লোক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত উপস্থিত হৈ বেদখলকাৰীক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা টালি-টোপোলা বান্ধি ৭ দিনৰ ভিতৰত উক্ত স্থান ত্যাগ কৰা নিৰ্দেশনা বন বিভাগৰ ৷
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ৪,৭২৫ বিঘা ভূমিৰ অধিকাংশ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । আনহাতে, বেদখলকাৰীয়ে এখন গাঁৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত । বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হৈছে ব্যাপক বেদখল । একাংশ লোকে অবৈধভাৱে বনাঞ্চল দখল কৰি ঘৰ-বাৰী আৰু কৃষিকাৰ্য চলাই আহিছে ।
ইফালে একাংশ লোকে এখন গাঁৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত । এই বাতৰি ইটিভি ভাৰত অসমত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে বনাঞ্চলখনত উপস্থিত হয় অভয়াপুৰী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এটি বৃহৎ দল ।
বেদখলীকৃত বনভূমিত উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ শংকৰ ৰায়ে বেদখলকাৰীক কঠোৰ সতৰ্কবাণী দিয়ে । লগতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা টালি-টোপোলা বান্ধি ৭ দিনৰ ভিতৰত বেদখলকাৰীক উক্ত স্থান ত্যাগ কৰা নিৰ্দেশনা দিয়ে বন বিভাগে । আনহাতে, সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ৭ দিনৰ ভিতৰত আঁতৰি নগ'লে বন বিভাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব বুলিও সকীয়নি দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে বঙাইগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৬৩০ হেক্টৰ ভূমি আছে । সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন সোণালী বান্দৰ, বাঘ আৰু হৰিণাৰ বাবে বিখ্যাত ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বাতৰি পৰিবেশন হ’লেহে বন বিভাগ কিম্বা প্ৰশাসনে বেদখল দেখা পায় নেকি ? সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকৰ একো কৰণীয় নাই নেকি ? এতিয়া সাতদিনৰ ভিতৰত উক্ত বনভূমি বেদখলমুক্ত হ'বনে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।