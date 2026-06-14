ETV Bharat / state

ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, গছ কটা যুৱকক বিহিলে শাস্তি

ছিপনছিলা পাহাৰত গছ কটা যুৱকক ৰাইজে বিহিলে আজৱ শাস্তি । ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ পাছতে ৰাইজে ল'লে সিদ্ধান্ত ।

Impact of ETV Bharat Assam news, people punished the youth for forest destruction
ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, গছ কটা যুৱকক বিহিলে শাস্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ বৃহৎ প্ৰভাৱ ৷ গছ কটা ব্যক্তিক ৰাইজে বিহিলে ব্যতিক্ৰমী শাস্তি ৷ ৰুব লাগিব ৫০০ গছপুলি ৷ লগতে এটা বছৰ ধৰি কৰিব লাগিব প্ৰতিপালন ৷ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজে দেখুৱালে অনন্য নিদৰ্শন ৷ গছ কটা ব্যক্তিক বিহিলে এক অনুকৰণীয় শাস্তি ৷

দুদিন পূৰ্বে ইটিভি ভাৰত অসমত প্ৰচাৰ হৈছিল বঙাইগাঁও জিলাৰ ছিপনছিলা পাহাৰত হোৱা অবাধ বনধ্বংসৰ বাতৰি ৷ এই বনধ্বংসৰ লগত জড়িত কেইবাজনো স্থানীয় যুৱকক বনবিভাগে কৰিছিল আটক ৷ এই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ হৈছিল ইটিভি ভাৰত অসমত ৷ তাৰপিছতে ছিপনছিলা গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱালে এক আদৰ্শ ৷ গছ কাটি আটক হোৱা ব্যক্তিসকলক বিহিলে আজৱ শাস্তি ৷

ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, গছ কটা যুৱকক বিহিলে শাস্তি (ETV Bharat Assam)

এই শাস্তি কোনো জৰিমনা বা কাৰাবাস নহয় ৷ গছ কাটি আটক হোৱা ৫ জন ব্যক্তিয়ে ছিপনছিলা পাহাৰত ৰুব লাগিব ৫০০ গছপুলি ৷ কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰাই নহয়, এবছৰলৈ কৰিব লাগিব প্ৰতিপালন ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া হোৱা এক ৰাইজমেলত ছিপনছিলা গাঁওবাসীয়ে ল’লে এই আদৰ্শমূলক সিদ্ধান্ত ৷ লগতে এতিয়াৰে পৰা ছিপনছিলা পাহাৰত কাটিব নোৱাৰিব কোনেও গছ ৷ প্ৰকৃতিৰক্ষাৰ বাবে ছিপনছিলাৰ ৰাইজে ল’লে সমূহীয়া সিদ্ধান্ত ৷

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"ছিপনছিলা পুথিভঁৰালত এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাখনৰ উদ্দেশ্য আছিল, পাহাৰত বন ধ্বংস চলি আছে । আমি ইমানদিনে গম পোৱা নাছিলোঁ । তেওঁলোকক বন বিভাগৰ মানুহে হাতে লোটে ধৰি অভয়াপুৰীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । তেওঁলোকক চালান দিব খুজিছিল ।"

লোকজনে পুনৰ কয়,"আমি গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মঙলবাৰে তেওঁলোকে যি গছ কাটিছে । তাতকৈ তেওঁলোকে বহু বেছি গছপুলি ৰোপণ কৰিম বুলি কথা দিব লাগিব আৰু এবছৰলৈ তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।"

ছিপনছিলাবাসীৰ এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অনুকৰণীয় হ’ব ৷ আগন্তুক দিনত ছিপনছিলা পাহাৰত বনধ্বংসৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ এক বিপ্লৱ আৰম্ভ হ’ব বুলি আশা কৰিব পাৰি ৷ আনহাতে বনবিভাগৰ বিষয়াসকলেও বনধ্বংসকাৰীসকলৰ লগত মিতিৰালি নকৰি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কামত গুৰুত্ব দিলে ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতি জগতত ছিপনছিলাই এক অনন্য স্থান পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি ৷

লগতে পঢ়ক: শিশুসকলক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে খোৱাটো কমিব: মন্ত্রী অতুল বৰা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ
ছিপনছিলা পাহাৰ
বনধ্বংস
ইটিভি ভাৰত অসম
FOREST DESTRUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.