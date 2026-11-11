ৰাজ্যত সলনি হ'ব বতৰ; ধুমুহা-বৰষুণৰ আগজাননী
অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অহা কেইটামান দিনত বতৰ সলনি হোৱাৰ লগতে ধুমুহা-বৰষুণ, কুঁৱলী আৰু মেঘালয়ত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে গুৱাহাটীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
Published : November 11, 2026 at 10:04 PM IST
গুৱাহাটী: লাহে লাহে শীত নামিছে, কিনকিনিয়া বৰষুণে ৰাজ্যত শীতৰ এক আমেজ দিছে । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা অনুভৱ কৰা বতৰে শীতৰ আগমনৰ যেন এক উমান দিছে । এনে সময়তে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী দিলে । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বতৰ সলনি হ'ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিয়ে ।
অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত অহা কেইটামান দিনত বতৰ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰে । ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ গুৱাহাটীস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক পূৰ্বানুমান জাৰি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ড৹ সঞ্জয় অ'নিল শ্ব'ই কয়, "অহা ২৪ ঘণ্টাত অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ কেইটামান স্থানত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ অথবা ধুমুহা-বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ দুই-এঠাইতো পাতলীয়া বৰষুণ হ’ব পাৰে । দ্বিতীয় দিনাও উত্তৰ-পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰে দুই-এঠাইত বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ লগতে অসম আৰু মেঘালয়ত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া কুঁৱলী পৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ দিনা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বতৰ প্ৰায় শুকান হৈ থাকিব । অৱশ্যে তৃতীয় দিনা অসম আৰু মেঘালয়ৰ কিছু অঞ্চলত কুঁৱলী পৰিব পাৰে । ইয়াৰ পাছত পঞ্চম দিনা পুনৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুই-এঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বুধবাৰৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । মেঘালয়ৰ দুই-এঠাইত শিলাবৃষ্টিৰ লগতে বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা অহাৰ প্ৰৱল সম্ভাৱনা থকাৰ লগতে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতো বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা অহাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।