ETV Bharat / state

পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জিলাত বতাহ-বৰষুণ আৰু বজ্ৰ পৰাৰ আশংকা ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত পৰিব পাৰে ৷ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা ৷

IMD has forecast heavy to very heavy rainfall across parts of Assam over the next 3 to 4 days
বানৰ প্ৰলয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাজ্যত আকৌ বানে প্ৰলয় সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে ৷ শেহতীয়াকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক জাননী জাৰি কৰিছে ৷ সেই জাননী অনুসৰি, আজি অৰ্থাৎ ৩০ জুলাইৰ পৰা ১ আগষ্টলৈকে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য যেনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং, লোহিত, নামচাই, লংডিং, পাপুম্পাৰে, নামনি সোৱণশিৰি আৰু নামনি দিবাং উপত্যকাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা হ’ব পাৰে ৷

ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ তিনিচুকীয়া, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত অধিক মাত্ৰাত পৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও নাগালেণ্ডৰ মন, মোককচাং আৰু ওখা জিলাৰ বাবেও অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ চুবুৰীয়া জিলা যেনে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত পৰিব পাৰে ৷

বুধবাৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পূব ছিয়াং, লোহিত, নামছাই, লংডিং, নামনি সোৱণশিৰি আৰু নামনি দিবাং উপত্যকাৰ বেছিভাগ ঠাইতে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সৈতে বজ্ৰপাত হ’ব পাৰে ৷ পাপুম্পাৰে জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত অতিশয় বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে অসমৰ কেবাখনো জিলাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷

IMD has forecast heavy to very heavy rainfall across parts of Assam over the next 3 to 4 days
উজনিত বানৰ ধ্বংসলীলা (ETV Bharat)

সেয়ে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ সকলো নাগৰিককে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

লগতে প্ৰয়োজন নহ’লে ঘৰ বা নিৰাপদ স্থানৰ পৰা আঁতৰি নাযাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷ আনকি নামনি আৰু পাহাৰৰ ঢালত বাস কৰা বাসিন্দাসকলক বানপানী বা ভূমিস্খলন হ’ব পৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল’বলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷ বতৰৰ বিষয়ে কোনো কথা জানিবলৈ IMDA ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট https://asdma.assam.gov.in/resource/assam-weather-forecast আৰু ইয়াৰ সকলো ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত সময়ে সময়ে পৰিস্থিতিৰ অৱস্থা আপডেট লৈ থাকিবলৈও অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানৰ আপডেট : তিনি জিলাৰ বন্যাৰ্তলৈ ১৬ কোটিৰ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ

লগতে পঢ়ক : ১৬ কোটি টকাৰ বান সাহায্য লৈ উজনিলৈ ৰাওনা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল

TAGGED:

IMDA ৰ সতৰ্কতা
অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি
উজনি অসম ডুব যোৱাৰ পথত
উজনি অসমত বানপানী
VERY HEAVY RAINFALL IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.