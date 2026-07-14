ETV Bharat / state

ৰাজ্যত অব্য়াহত বিজুলী-ঢেৰেকণিৰ সৈতে বৰষুণ; বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইয়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি

আগন্তুক ছয় দিনলৈকে ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰী কৰিছে ৷

IMD forecasts five to six more days of heavy rain across Assam
ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ (ETV Bharat-File Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সাৱধান ! বিশেষ কোনো কাম নাথাকিলে পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা নোলাব ৷ কিয়নো আগন্তুক ছয় দিনলৈ ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব । এই তথ্য আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰী কৰিছে ৷

আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৰা আগজাননী অনুসৰি মঙলবাৰৰ পৰা অহা ১৯ জুলাইলৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে জিলাবোৰৰ ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী-ঢেৰেকণিৰ সৈতে বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে।

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা আগজাননীক মতে, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, বজালী, তামুলপুৰ, নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', দৰং, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, পূব কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমাহাচাও, কাছাৰ , হাইলাকান্দি, শ্ৰীভূমিত আগন্তুক ছয় দিনত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

তদুপৰি কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে । ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', নগাঁও, হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আদি জিলাকেইখনৰ বেছিভাগ ঠাইতে মঙলবাৰৰ দিনটোত বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়েহে এই জিলাকেইখনত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইয়েল্ল’ এলাৰ্ট (Yellow Alert) জাৰি কৰিছে ।

আনহাতে আগন্তুক ৫ দিনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে । অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ অধিকাংশ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰৰ বহু ঠাইতো মধ্যমীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৰা আগজাননী জাৰি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : আহি আছে আৰু এজাক কলহৰ কাণে ঢলা বৰষুণ ! গুৱাহাটীবাসী জৰুৰী কাম নহ’লে বাহিৰলৈ নোলাব

TAGGED:

ধুমুহা বৰষুণ
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ
HEAVY RAINFALL IN ASSAM
HEAVY RAIN ACROSS ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.