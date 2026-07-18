কৃষকৰ মূৰত টাঙোন শোধাই ৰাজ্যত অব্যাহত ইউৰিয়া সাৰৰ ক’লা বজাৰ
নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে জুৰীয়াত চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হয় নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে মজুত কৰি ৰখা কেইবা বস্তাও ইউৰিয়া সাৰ ।
Published : July 18, 2026 at 2:44 PM IST
চামগুৰি: বৰ্তমান খাৰিফ শস্যৰ বতৰ । অসমত বিশেষকৈ এই বতৰত ধানৰ খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে কৰা হয় । আনহাতে, আধুনিক কৃষি ব্যৱস্থাত ৰাসায়নিক সাৰ এক প্ৰধান কৃষি উপাদান হৈ পৰিছে । ইফালে ৰাসায়নিক সাৰৰ ভিতৰত ইউৰিয়া হৈছে অন্যতম । কিন্তু এই ইউৰিয়া সাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধি ঘটাই একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কৃষকক লুণ্ঠন কৰি আহিছে ।
অৱশ্যে ইউৰিয়া সাৰৰ পৰ্যাপ্ততাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইউৰিয়াৰ ওপৰত চৰকাৰৰ ৰাজসাহাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াক সুলভ কৰাৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ক'লা বজাৰত ইউৰিয়া বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।
এই ধানখেতিৰ বতৰতে সাৰৰ কৃত্ৰিম সংকটত ঠায়ে ঠায়ে কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, ইউৰিয়া সাৰৰ চৰকাৰী মূল্য প্ৰতি বস্তাত ২৬৬ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যদিও ক’লা বজাৰত এই সাৰ ৪০০-৫০০ টকাত বিক্ৰী হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে জুৰীয়াত এক অভিযান চলায় । এই অভিযানত জব্দ কৰা হয় নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে মজুত ৰখা কেইবা বস্তাও ইউৰিয়া সাৰ ।
উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত থকা ইউৰিয়া সাৰৰ ক’লা বজাৰৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ জুৰীয়াৰ দলনিজুৰীয়াত পোহৰলৈ আহিছে সাৰৰ ক’লা বজাৰৰ ছবি । কৃষি বিভাগে চলোৱা এক আকস্মিক অভিযানত চিৰাজুল ইছলাম নামৰ এজন অসাধু ব্যৱসায়ীৰ দোকানৰ পৰা জব্দ কৰা হয় অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা কেইবা বস্তা ইউৰিয়া সাৰ ।
ইয়াৰ লগতে অভিযোগ উঠিছে যে কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ বা লাইচেন্স নোহোৱাকৈয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডাঙৰ ডাঙৰ গুদামত হাজাৰ হাজাৰ বস্তা সাৰ লুকুৱাই ৰখা হৈছে, যাতে পিছত চৰা দামত বিক্ৰী কৰি মুনাফা লুটিব পৰা যায় । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত অবৈধভাৱে সাৰ মজুতকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ কৃষি বিভাগৰ ।
এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিষয়াই কয়, "চিৰাজুল ইছলাম এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ আমি আহিলোঁ । এখেতৰ লাইচেন্স পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । তেখেতৰ লাইচেন্সত ইউৰিয়াৰ কাৰণে কোনো উল্লেখ কৰা নাই । কিন্তু আমি গুদাম পৰীক্ষা কৰোঁতে ইউৰিয়া ৯-১০ বেগমান পাইছোঁ । তেখেতক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া যাব । তেওঁ উত্তৰ দিব । ইয়াৰ পিছত যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব ।"