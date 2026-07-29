ETV Bharat / state

ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী নিহত

চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী আৰু বনকৰ্মীৰ মাজত সংঘৰ্ষ । সংঘৰ্ষত এজন চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী নিহত ।

Illegal wood supplier killed in Raimona National Park
ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী নিহত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অধীনৰ কচুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আঠীয়াবাৰী ফৰেষ্ট ৰেঞ্জত মঙলবাৰে বিয়লি ৫ কাঠকটীয়া আৰু বনকৰ্মীৰে সৈতে হোৱাত সংঘৰ্ষত এজন দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী নিহত হয় ৷ নিহত জনক ছেৰফাংগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ মইনাগুৰী গাঁৱৰ ফুংখা বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বন বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, মঙলবাৰে বিয়লি বনকৰ্মীৰ দল এটাই ৰাস্তা নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত জৰীপ কৰিবলৈ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । সেই সময়তে পাঁচজনীয়া চোৰাং কাঠকঠীয়া দলটোৰ সৈতে বনকৰ্মীৰ দলটোৰ মুখামুখি হয় । ফলত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাত বনকৰ্মীৰ দলটোৱে প্ৰথমতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে যদিও পাছত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী দলটোক ছত্ৰভংগ দিবলৈ বনকৰ্মীৰ দলে গুলীচালনা কৰে ।

ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী নিহত (ETV Bharat Assam)

উক্ত ঘটনাৰ পিছতে চাৰিজন চোৰাংকৈ কাঠ কটা লোক ঘৰলৈ উভতি আহে যদিও এজন সন্ধানহীন হৈ আছিল ৷ বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ন বজাত আঠিয়াবাৰী ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ অধীনত সৰলপাৰা নদীৰ উত্তৰপাৰে নদীৰ পাৰত ৰাইজে সন্ধানহীন হৈ থকা ফুংখা বসুমতাৰীৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ বনকৰ্মীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষতে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী ফুংখা বসুমতাৰীৰ দেহত গুলীৰ আঘাত কৰে বুলি সন্দেহ কৰে বনকৰ্মীয়ে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত বিটিচিৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জেমচ বসুমতাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বৰ্তমান বিটিচি চৰকাৰৰ বনবিভাগে আৰু অসম চৰকাৰৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বন্যপ্ৰাণী আৰু বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে ৷ হাতী আৰু মানুহ সংঘাতৰ সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা কৰি আছে ৷ সেইকাৰণে বনাঞ্চলত টহল দি থকাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দি আহিছোঁ ৷"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰাইমনাখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব ৷ মঙলবাৰে আঠিয়াবাৰী ৰেঞ্জত টহলদাৰী বনকৰ্মী আৰু চোৰাং চিকাৰী, কাঠ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় ৷ সেই সংঘৰ্ষত সৰলপাৰা অঞ্চলৰ বিখ্যাত মাইনাও ওৰফে ফুংখা বসুমতাৰী নামৰ এজন চোৰাং চিকাৰী নিহত হয় ৷"

বিটিচিৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে কয়, "বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ’লে ওচৰৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা অনুমতি ল’ব লাগে ৷ কেইদিনমান আগত এই অঞ্চলৰ পৰাই সোণালী বান্দৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ গৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ৰাইমনাৰ চাৰিওপিনে বেৰা দিয়া আছে ৷ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত টহলদাৰী দলটোক দেখি চোৰাং সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে প্ৰথমতে গুলীবৰ্ষণ কৰা বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে ৷ তাতেই সংঘৰ্ষ হোৱাত এজন নিহত হয় বুলি মই শুনা পাইছোঁ ৷"

শেষত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান দণ্ডাধীশ, বনবিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ঘটনাস্থলীত আছে তদন্তৰ পাছতহে প্ৰকৃত তথ্য জানিব পৰা যাব ৷ বন্যপ্ৰাণী, বনাঞ্চল সুৰক্ষা দিয়াৰ আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব ৷ গতিকে বিনা অনুমতিত বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনালোঁ ৷"

লগতে পঢ়ক: নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনত ভূমিস্খলন, কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল আৰু পুনঃসূচীকৰণ

বানৰ পিছত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

TAGGED:

RAIMONA NATIONAL PARK
ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী
কোকৰাঝাৰ
ILLEGAL WOOD SUPPLIER KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.