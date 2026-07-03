চোৰাং কাঠভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ জাগুন বন বিভাগৰ, চালক পলাতক
চোৰাং কাঠ আৰু অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷ জাগুনত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ ৷
Published : July 3, 2026 at 2:22 PM IST
তিনিচুকীয়া: বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি বনজ সম্পদৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ আৰু অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰিছে বন বিভাগে ৷
বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ জাগুন বন বিভাগে চলোৱা অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
বন বিভাগে সদৰী কৰা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ২ বজাত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত জাগুন বন বিভাগৰ এটা দলে অভিযান চলায় । অভিযানৰ সময়ত মূল্যৱান কাঠ কঢ়িয়াই অনা এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হয় । জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে এএছ ০১ এনচি ৯৮৭৯ ৷ বন বিভাগৰ বিষয়াই কয়, "জব্দকৃত মূল্যৱান কাঠখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অবৈধভাবে অনা হৈছিল । কাঠখিনি কলৈ নিয়া হৈছিল বা ইয়াৰ সৈতে জৰিত মূল চক্ৰ কোন, সেই বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাই ৷ ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰে ড্ৰাইভাৰে ৷"
বনমন্ত্ৰী বৰুৱাই নিৰ্দেশ দিছিল যে, ৰাজ্যত সাতদিনৰ ভিতৰত এশ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ হ’ব লাগিব বা অবৈধ কাঠফলা মিল অতি শীঘ্ৰে জব্দ কৰিব লাগিব ৷ সাতদিনৰ পাছতো অবৈঠ কাঠফলা মিল সক্ৰিয় হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিলে সেই অঞ্চলৰ দায়িত্বত থকা ডিএফঅ', ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়া জগৰীয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছতে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বন বিভাগৰ লোক ৷
লগতে পঢ়ক: জোনাইৰ ভয়াৱহ ছবি; বালি-বোকাৰ মাজত ঋণ লৈ কষ্টৰে কৰা খেতিৰ ফচল বিচাৰি আৱেগিক খেতিয়ক