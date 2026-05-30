অবৈধ শিল খননত জড়িত ১২ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ

অসম- নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত কাৰ ছত্রছায়াত চলিছে খনন ।

illegal stone mining in Doyang River, Chutia Students' Union file FIR against 12 person
দৈয়াং নৈত অবৈধ শিল খনন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 1:34 PM IST

সৰুপথাৰ: চৰকাৰে অবৈধ বালি আৰু শিল খননৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেও ৰাজ্য়ৰ ঠায়ে ঠায়ে এই কাৰ্য অব্য়াহত আছে । ব্য়তিক্ৰম নহয় গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট । এনে বেহাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই দৈয়াং নৈত শিল খননৰ সৈতে জড়িত ১২ জনকৈ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ।

বুধবাৰে দৈয়াং নৈত অবৈধভাৱে চলি থকা শিল খনন পৰিদৰ্শন কৰি অসমৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব এম কে যাদৱে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে । সীমান্ত অঞ্চলত চলি থকা অবৈধ শিল খননৰ বাতৰি ধাৰাবাহিক প্ৰকাশৰ পিছতেই উৰিয়ামঘাটত উপস্থিত হয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকী । ইয়াৰ পিছতেই উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই ১২ জনকৈ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে উৰিয়ামঘাট থানাত ৮/২৬ নম্বৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

দৈয়াং নৈত অবৈধ শিল খননত জড়িত ১২ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ

শিল খননৰে অবৈধভাৱে ব্যৱসায় কৰা হাবি আলী, নাৱাজ আলী, হাবি ৰহমান, আটাবুৰ ৰহমান, ৰেকিব আলী, আচিফ আলী (বিকি), চম্পক শইকীয়া, জান গগৈ, পৱন আগৰৱালা, ৰন্টু বৰুৱা, বিজু আগৰৱালা, দেৱজিৎ শইকীয়াসহ ১২ জনকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

বিধায়কৰ সকীয়নি :

ইয়াৰ পিছতেই সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে অবৈধ ব্যৱসায় কৰা কোনো লোককে উৰিয়ামঘাটত প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে । বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ পৰা সৰুপথাৰ সমষ্টি তথা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ অতীততো শিল গৈ আছিলে; কিন্তু এই শিলখিনি আহিছিল নাগালেণ্ডৰ পৰা, উৰিয়ামঘাট হৈ গৈছিলে । আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে উৰিয়ামঘাটৰ যি অঞ্চলত উচ্ছেদ কৰিছিলো, সেই অঞ্চলত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে, বনদস্যুৱে নদীখনৰ গতি সলনি কৰি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি শিল খনন কৰিলে । সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে আৰু অন্যান্য লোকসকলে ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে । এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । তাৰ কাৰণে কিছু অপেক্ষা কৰা হৈছে; কিন্তু কোনো এজন অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে ।"

সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সকীয়নি (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰক অপৰাধমুক্ত সমাজ হিচাপে গঢ়িবলৈ যত্ন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," এই সময়ত যিসকল অপৰাধী ইয়াত টিঘিলঘিলাই আছে,তেওঁলোক যিয়েই নহওক অবৈধ মদৰ বেপাৰী, অবৈধ শিলৰ কাৰবাৰ কৰা মানুহ -কোনোজনেই সাৰি যাব নোৱাৰিব, প্ৰশাসন অতি কঠোৰ হিচাপে থিয় হৈছে আৰু মই আশা কৰিম ইয়াৰ পাছত যিখিনি শিলৰ ব্যৱসায় হ'ব, সম্পূৰ্ণ বৈধ আৰু সম্পূৰ্ণ নিয়মৰ মাজেৰে সৎভাৱে ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলেহে ইয়াত ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব । অবৈধ ব্যৱসায় কৰা কোনো বনদস্যুক উৰিয়ামঘাটত প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব ।"

বিধায়কগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "অভিযোগ বিভিন্নজনৰ বিৰুদ্ধে আমি পাইছো, গোচৰো তৰিছে । অনাঅসমীয়া, মিঞা, কোনোবা এজন হয়তো অসমীয়া যিয়েই অপৰাধ কৰিছে, অপৰাধীক আমি আৰু বেলেগকৈ চিনাক্ত নকৰো, প্ৰত্যেকজন অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

