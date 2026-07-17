মৰিয়নীৰ ঘোঁৰাচৰা বৰবিলত অবৈধ বালি খনন; বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ তিনিটা যন্ত্ৰ

মৰিয়নীৰ ঘোঁৰাচৰা বৰবিলত অবৈধ বালি খনন; বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ তিনিটা যন্ত্ৰ
মথাউৰিৰ কাষত অবৈধ বালিখনন, বন বিভাগৰ অভিযান । ৭,৫০০ বিঘাৰ প্ৰকল্পক লৈ প্ৰশ্ন ।
Published : July 17, 2026 at 8:59 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট জিলা বন বিভাগৰ এটা দলে শুকুৰবাৰে বিয়লি মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঘোঁৰাচৰা বৰবিল অঞ্চলত অভিযান চলাই ভূগৰ্ভৰ পৰা বালি খান্দি থকা তিনিটা যন্ত্ৰ জব্দ কৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি জলাশয় খননক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহাৰ সময়তে বন বিভাগৰ এই অভিযানক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, জলাশয় খননৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কেইদিনমান পূৰ্বে একাংশ বনুৱাক লৈ বৰবিল অঞ্চলত শিবিৰ স্থাপন কৰিছিল । পিছত অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ-পাতি স্থাপন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপ্ৰতিৰোধী মথাউৰিৰ কাষতে ভূগৰ্ভৰ পৰা বালি উত্তোলন কৰি জিঅ' বেগত ভৰাই বৃহৎ জলাশয়টোৰ পাৰ বান্ধি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হয় । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত বন বিভাগে অভিযান চলাই তিনিটা বালি খন্দা যন্ত্ৰ জব্দ কৰে ৷
অৱশ্যে স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰে যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আন কেইবাটাও যন্ত্ৰ, পাইপ আৰু আন সা-সৰঞ্জাম ৰহস্যজনকভাৱে জব্দ নকৰাকৈ বন বিভাগে এৰি থৈ যায় । ইফালে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে যে অভিযান চলি থকাৰ সময়ত ভগামুখ আৰক্ষীৰ এটা দলে বন বিভাগক জব্দ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । কিন্তু বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকক এই অভিযান ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চলোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "আমাৰ এই শিমলুগুৰি মৌজাৰ কাৱৈমাৰীত যিকেইটা বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দিবলৈ আহিছে আমি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ । আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত ব'ৰিং কৰি তলৰ পৰা বালিখিনি ইলিয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ জিঅ' বেগত ভৰাই ইয়াত কাম কৰিব বিচাৰিছে । যিটো আইনৰ গণ্ডীত নপৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো বিভাগীয় পাৰ্মিছন নাই ।"
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 'জলাশয় পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সজীৱকৰণ' আঁচনিৰ অধীনত মৰিয়নী সমষ্টিৰ চিন্তামণিগড়, কাৱৈমাৰী আদি অঞ্চলত বৃহৎ পৰিসৰত জলাশয় খননৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে জলসম্পদ বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰায় ৭,৫০০ বিঘা ভূমি সামৰি এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
কিন্তু জলাশয় খননৰ পদ্ধতি, পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ আৰু কৃষিভূমিৰ ক্ষতিৰ আশংকাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে আৰম্ভণিৰে পৰাই আপত্তি জনাই আহিছে । বন বিভাগৰ এই অভিযানৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ নতুনকৈ চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।