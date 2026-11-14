কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ

কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ
গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ ।
Published : November 14, 2026 at 6:51 PM IST
শিলচৰ : আৰক্ষীৰ তীব্ৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিচতো অসম-মিজোৰাম সীমান্তত এই বেহা অব্যাহত আছে । সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যখনৰ পৰা অবাধে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী অসমলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতেই কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত এখন ডাম্পাৰত আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই প্ৰায় ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে।
আৰক্ষী সূত্ৰই উল্লেখ কৰা মতে, অসম ৰাইফলছ আৰু ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ যৌথ অভিযানকাৰী দলে এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । আনহাতে, অভিযানকাৰী দলটোৱে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন লোকক আটক কৰিবলৈ ।
শুকুৰবাৰে যৌথ অভিযানকাৰী দলটোৱে মিজোৰামৰ পৰা অসমৰ ফালে আহি থকা ডাম্পাৰ এখন কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত জব্দ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলায় যদিও চালকজনে বাহনখনলৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলায় ।
অভিযানকাৰী দলটোৱে ডাম্পাৰখনৰ পিছে পিছে খেদি গৈ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ASSAM RIFLES AND DRI SILCHAR SEIZES 20 KG OF WY TABLETS WORTH ₹60 CRORE IN CACHAR #AssamRifles in a joint operation with DRI Silchar, intercepted a Tata dumper at Borkhola, Cachar, Assam, suspected of transporting narcotics from Mizoram. A search of the vehicle led to the recovery of approximately 20 kg of WY tablets, valued at ₹60 crore, concealed in a specially constructed compartment inside the dumper. One person was apprehended in the operation, dealing a significant blow to narcotics trafficking in the region. #AntiSmugglingOperation #ContrabandSeizure #GuardiansOfTheNorthEast #SecuringBorders #MissionAgainstSmuggling #AssamRiflesAction #SayNoToDrugs #drugsfreeindia #NashaMuktBharat @HMOIndia @PIBHomeAffairs @easterncomd @Spearcorps @adgpi— The Assam Rifles (@official_dgar) November 14, 2026
অভিযানকাৰী দলে তালাচী চলাই ডাম্পাৰখনৰ ভিতৰচ'ৰাত বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে ।
ইয়াৰ পিচতে টেবলেট আৰু ডাম্পাৰখন শিলচৰত ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।
উক্ত ঘটনাৰ সৈতে আৰু কোনো চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেই বিষয়ে ধৃত লোকজনক আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সীমান্তত এনে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল । এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ পিচত মিজোৰাম-অসম সীমান্তত যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ আছে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:অবৈধ আফিং খেতিৰে ভৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰ !
অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন : গোলাঘাটত মৰণব্যাধিয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে যুৱকৰ
অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত, ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ; গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা