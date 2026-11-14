ETV Bharat / state

কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ

গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ ।

Illegal narcotic tablets worth 600 million rupees seized in Cachar
কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলচৰ : আৰক্ষীৰ তীব্ৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিচতো অসম-মিজোৰাম সীমান্তত এই বেহা অব্যাহত আছে । সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যখনৰ পৰা অবাধে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী অসমলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ।

ইয়াৰ মাজতেই কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত এখন ডাম্পাৰত আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই প্ৰায় ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে।

Illegal narcotic tablets worth 600 million rupees seized in Cachar
কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষী সূত্ৰই উল্লেখ কৰা মতে, অসম ৰাইফলছ আৰু ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ যৌথ অভিযানকাৰী দলে এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । আনহাতে, অভিযানকাৰী দলটোৱে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন লোকক আটক কৰিবলৈ

শুকুৰবাৰে যৌথ অভিযানকাৰী দলটোৱে মিজোৰামৰ পৰা অসমৰ ফালে আহি থকা ডাম্পাৰ এখন কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত জব্দ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলায় যদিও চালকজনে বাহনখনলৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলায় ।

অভিযানকাৰী দলটোৱে ডাম্পাৰখনৰ পিছে পিছে খেদি গৈ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিযানকাৰী দলে তালাচী চলাই ডাম্পাৰখনৰ ভিতৰচ'ৰাত বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে ।

ইয়াৰ পিচতে টেবলেট আৰু ডাম্পাৰখন শিলচৰত ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।

Illegal narcotic tablets worth 600 million rupees seized in Cachar
কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ (ETV Bharat Assam)

উক্ত ঘটনাৰ সৈতে আৰু কোনো চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেই বিষয়ে ধৃত লোকজনক আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা আৰম্ভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সীমান্তত এনে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল । এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ পিচত মিজোৰাম-অসম সীমান্তত যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ আছে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:অবৈধ আফিং খেতিৰে ভৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰ !

অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন : গোলাঘাটত মৰণব্যাধিয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে যুৱকৰ

অসম, মিজোৰাম, মণিপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক উৎখাত, ১৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ; গৃহমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

TAGGED:

DRUGS SEIZED IN CACHAR
নিচাজাতীয় টেবলেট
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম ৰাইফলছ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.