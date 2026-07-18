ডিমাপুৰৰ পৰা অসমলৈ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ; পিষ্টলসহ যুৱকক আটক
পিষ্টল, তিনি জাঁই সক্ৰিয় গুলী আৰু মটৰচাইকেল উদ্ধাৰ ।
Published : July 18, 2026 at 3:35 PM IST
যোৰহাট : বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকাৰ মাজতেই এজন সৰবৰাহকাৰী যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিল । আৰক্ষীয়ে পিষ্টলসহ যুৱক এজনক আটক কৰিছে ।
নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা অসমলৈ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহ অব্য়াহত । ধৃত যুৱকজনে বিভিন্ন কূটাঘাটমূলক কাৰ্যত জড়িত থকাৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।
যোৰহাট যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত জেলৰোডৰ নন্দনপুৰত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত ৭.৬৫ এমএম পিষ্টল, তিনি জাঁই সক্ৰিয় গুলী আৰু এএছ-০৩৫ ৫১৫৩ নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলসহ এজন যুৱক আটক কৰে ।
অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক কৰা যুৱকজন লখিমপুৰৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে । এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট যান-বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক উৎপল দত্তই কয় যে আৰক্ষীয়ে নন্দনপুৰ অঞ্চলত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি-ফুৰা এজন যুৱক আটক কৰি তালাচী চলোৱাৰ সময়তেই এই অবৈধ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
এই অৱৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সঞ্জীৱ বৰুৱাই ডিমাপুৰৰ পৰা অনা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
যোৰহাট যান-বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক উৎপল দত্তই কয়, "এই যুৱকজনক বহু সময় ধৰি নজৰত ৰখা হৈছিল । পিছত এই যুৱকজনক জেইল ৰোডৰ নন্দনপুৰত আটক কৰা হয় । আটকাধীন যুৱকজনৰ পৰা এটা পিষ্টল আৰু তিনি জাঁই সক্রিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আমাৰ সন্দেহ সঞ্জীৱ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহ তথা বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপ জড়িত আছিল ।"
ধৃত যুৱকজনে অস্ত্ৰখিনি ক’ৰ পৰা আনিছিল আৰু কাৰ বাবে লৈ ফুৰিছিল সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ঘটনাৰ সৈতে আৰু কোনো লোক জড়িত আছে নেকি সেয়াও আৰক্ষী তদন্তহে স্পষ্ট হৈ পৰিব ।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ