কাৰ ছত্ৰছায়াত অসম অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বধ্যভূমি হৈছে ?

কাৰ ছত্ৰছায়াত অসম অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বধ্যভূমি হৈছে ?
গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিত মাহত ৮০ জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক । বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ, দালাল চক্ৰ আৰু বসতিৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কুলগীতা সাউদৰ বিশ্লেষণাত্মক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 6:21 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিত মাহত ৮০ জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখা আৰু ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ (RPF) তৎপৰতাত বিগত আঠ দিনত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৮০ জনকৈ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ বৃহস্পতিবাৰে (৮ অক্টোবৰ, ২০২৬) গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ৰে’লৱে ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক বৃহৎ অভিযানত শিশু আৰু মহিলাসহ মুঠ ৫৮ জন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হয় । ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইলযোগে এই দলটোৱে জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা দিল্লী হৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁলোকে মেঘালয় সীমান্তৰে পুনৰ বাংলাদেশলৈ পলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
৫৮ অবৈধ বাংলাদেশীক আটক, এক গুৰুতৰ বিষয়
এই সন্দৰ্ভত ৰে'ল সুৰক্ষা বাহিনীৰ এক সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনত দুপৰীয়া ১ বজাত অভিযান চলাই ৫৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে । এই বাংলাদেশী দলটোৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী পুৰুষ, ১৪ গৰাকী মহিলা, ২৫টা শিশু আছে । শিশুসকলৰ ভিতৰত ১৭ জন ল'ৰা আৰু ৮ জনী ছোৱালী ।
আটক কৰা নাগৰিককেইজনৰ পৰা ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে । সূত্ৰটোৱে সদৰী কৰা মতে, কাশ্মীৰত আৰক্ষী, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাত দলটো কাশ্মীৰৰ পৰা দিল্লী হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয় সীমান্তৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।
আটক হোৱা অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিককসকল কৰ্মসন্ধানত কাশ্মীৰলৈ গৈ বছৰ বছৰ ধৰি কাশ্মীৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছিল । এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে ।
কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত
আনহাতে, দিছপুৰ আৰক্ষীয়েও বৃহস্পতিবাৰে ৪ জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে । এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ ডিচিপি কুলেন্দ্ৰ এন ডেকাই কয়, "চলিত মাহত চলোৱা অভিযানত বৰ্তমানলৈ ২২ জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশী আটক কৰা হৈছে । ২২ জনৰ ভিতৰত ১৭ গৰাকী শ্ৰীনগৰৰ পৰা পলাই আহি বাংলাদেশত প্ৰৱেশৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । বাকী ৫ জন কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শ্ৰীনগৰৰ পৰা পলাই অহা অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকসকল কোনোৱে যদি শেহতীয়াকৈ কামৰ সন্ধানত গৈছিল আন কোনোৱে কেইবা বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিল । আনহাতে, মেঘালয় সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰি কৰ্মৰ সন্ধানত দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা পাঁচগৰাকী অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয় যে মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছ এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাৰ পৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ পাঁচজনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ এটা দলক আটক কৰে ।
হোটেল ভিণ্টেজ আৰু বাংলাদেশীৰ সম্পৰ্ক
ঢাকা, বগুৰা, ৰাজবাৰী হৈ ৫ অক্টোবৰত অসমত প্ৰৱেশ কৰা দলটোৱে 'হোটেল ভিণ্টেজ'ত আশ্ৰয় লৈ আছিল আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰে'লখনত উঠিছিল।
চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষসহ পাঁচজনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দলটোৱে মেঘালয়ৰ ডাউকী পথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি অসমত উপস্থিত হৈছিল । আটক কৰা এগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাৰ পৰা এখন বৈধ আধাৰ কাৰ্ডো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, য'ত গুজৰাটৰ ঠিকনা উল্লেখ আছে ।
মহিলাগৰাকীয়ে পূৰ্বতেও ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি গুজৰাটত আছিল আৰু তাতেই বিবাহপাশতো আবদ্ধ হৈছিল বুলি তেওঁ কয় ।
শ্ৰীনগৰৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল
আনহাতে, বুধবাৰে চলোৱা এক অভিযানত পল্টনবজাৰৰ শান্তি হোটেলৰ পৰা মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি ১৩ জনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ আন এটা দলকো আটক কৰা হয় । এই দলটোৱে বিগত ১৪-১৫ বছৰ ধৰি শ্ৰীনগৰত বাস কৰি আছিল । কিন্তু শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোক অসমলৈ পলাই আহে ।
তেওঁলোকে অসমৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । আটক হোৱা বাংলাদেশীকেইটাক ততালিকে বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি ডিচিপি কুলেন্দ্ৰ ডেকাই জনায় ।
আনহাতে, যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা ৩১ জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ।
দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান
ৰাজ্যত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিয়া দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাই চলোৱা অভিযানত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । ডাউকী ৰোডেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষসহ এটা ৫ জনীয়া দলক আটক কৰাৰ পিছতে মধ্যভোগীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে।
অবৈধ বাংলাদেশী ৫ গৰাকীয়ে আশ্ৰয় লৈ থকা ভিণ্টেজ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী অমিত ৰয় দৈমাৰী, মেনেজাৰ বিশাল পাল আৰু ৰঞ্জন ধৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হিচাপে কাম কৰা ধুবুৰীৰ ৰিক্সাচালক হজৰত আলী নামৰ এজন মধ্যভোগীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তদন্তৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে যে হজৰত আলী বাংলাদেশৰ বিভিন্ন ৱাটছএপ (WhatsApp) গ্ৰুপৰ সক্ৰিয় সদস্য হোৱাৰ লগতে বাংলাদেশী ফোন নম্বৰৰ সৈতে তেওঁৰ সঘনাই যোগাযোগ আছিল । তদুপৰি হোটেলৰ মালিক অমিত ৰয় দৈমাৰীৰ সৈতেও হজৰত আলীৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছিল । অমিত ৰয় দৈমাৰীয়ে নিজে ভিণ্টেজ হোমষ্টে’ত নবহিলেও মেনেজাৰসকলক এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ দি থৈছিল ।
ধৃত অমিত ৰয় দৈমাৰীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বাবে ৰে'লৰ টিকট কাটি দিয়া, খাদ্যৰ যোগান ধৰা আৰু বিভিন্ন স্থানলৈ যাবৰ বাবে নগদ ধনৰো যোগান ধৰিছিল । অমিত ৰয় দৈমাৰীৰ বাংলাদেশ নাইবা মেঘালয়ৰ লিংকমেনৰ সৈতেও গোপন সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এই সমগ্ৰ তথ্য প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ ডিচিপি কুলেন্দ্ৰ এন ডেকাই ।
বৈধ আৰু অবৈধ আধাৰ কাৰ্ডৰ খেল
তেওঁ লগতে কয়, ধৃত লোকসকলৰ তালাচী চলোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কেইবাখনো আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰে এগৰাকী মহিলাৰ হাতত এক বৈধ আধাৰ কাৰ্ডো পোৱা যায় । সোধা-পোছাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ পূৰ্বেও ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু গুজৰাটত থকাৰ সময়তে তাত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে উদ্ধাৰ হোৱা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ ভুৱা বা নকল হয় যদিও মাজে মাজে এনেধৰণৰ এখন-দুখন বৈধ আধাৰ কাৰ্ডো উদ্ধাৰ হয় । বৈধ আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তথ্য প্ৰেৰণ কৰি সেয়া বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা লয় ।"
আনহাতে, বৈধ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ধৰা পেলায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনে পূৰ্বেও অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
সীমান্ত শাখাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ
ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰিচয় হিচাপে দালালবোৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক আধাৰ কাৰ্ড যোগান ধৰে, যাতে ইয়াৰ সহায়ত তেওঁলোকে সুৰক্ষা সংস্থাসমূহৰ চকুত ধূলি দি সাৰি যাব পাৰে । কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়া কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।
সীমান্ত শাখাৰ উপ-পৰিদৰ্শককে (SI) ধৰি সকলো জোৱানক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । এয়া কেৱল আধাৰ কাৰ্ড পৰীক্ষাই নহয়, বৰঞ্চ সেই আধাৰ কাৰ্ডখন প্ৰকৃততে বৈধ হয়নে নহয় তাকো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰৱেশত সহযোগ কৰা চক্ৰৰ কেইবাজনো মধ্যভোগীক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
অসমলৈ অবৈধ বাংলাদেশী কেনেদৰে আহে
বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে অসম তথা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰে । যিহেতু অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু পশ্চিমবংগৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত অৱস্থিত, সেয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ প্ৰধানত এই চাৰিটা সীমান্তঞ্চল ব্যৱহাৰ কৰে ।
আনহাতে, অসম-বাংলাদেশ সীমান্তত যিবোৰত নদী আছে বা যিবোৰ ঠাইত এতিয়াও কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেই দুৰ্গম পথেদি বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত একাংশ দালাল চক্ৰয়ো সহায় কৰে । সাধাৰণতে নিশাৰ ভাগত আৰু নৈৰ গৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অসমত গোপনে প্ৰৱেশ কৰে ।
ভুৱা নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত
আনহাতে, বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত একাংশ স্থানীয় দালাল আৰু জালিয়াতি চক্ৰৰ সহায়ত ভুৱা জন্মৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ, বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আদি প্ৰস্তুত কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আনকি ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ড পৰ্যন্ত উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় । এই সকলো প্ৰক্ৰিয়াতে এচাম মধ্যভোগী তথা দালালে ধনৰ বিনিময়ত সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে।
বিবাহ আৰু সামাজিক সংস্থাপন
ইফালে বহু ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰী পুৰুষ-মহিলাসকলে স্থানীয় লোকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ বৈধ পৰিচয় গ্ৰহণৰ চেষ্টা চলায়। এই কাৰ্যটো চৰ-চাপৰি অঞ্চলত বেছিকৈ সংঘটিত হয় । ধৰ্মীয় বা সামাজিক সাদৃশ্যৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ স্থানীয় সমাজৰ সৈতে মিলি যায় । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকক পৃথকভাৱে চিনাক্ত কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ।
চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তথ্য
অসম চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীয়ে ২০২৬ চনত বিধানসভাত দাখিল কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু সীমান্তৰ কটকটীয়া পহৰাৰ মাজতো অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । বিগত এটা বছৰত বিএছএফ আৰু অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বহুসংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক সীমান্তৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আটক কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত ১,৪১৬ জনতকৈও অধিক অবৈধ বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰি উভতাই পঠিওৱা হৈছে ।
শেহতীয়া বিতাড়নৰ তথ্য
শেহতীয়াভাৱে চলোৱা এক অভিযানত যোৱা মাৰ্চ মাহত শ্ৰীভূমি জিলাৰ সীমান্তৰে একেলগে ২১ জন অবৈধ বাংলাদেশীক নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো ১৫ জন অবৈধ বাংলাদেশীক বিতাড়ন কৰা হৈছিল ।
এতিয়ালৈকে কিমান বাংলাদেশী বিতাড়ন কৰা হৈছে
১৯৮৫ চনৰ অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত বিগত ৪০ বছৰত অসমৰ পৰা মুঠ ৩১,৭৮৯ জন অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতাড়ন কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২০১১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুন মাহলৈকে মুঠ ২,৩৬৬ জন অবৈধ বাংলাদেশীক বিতাড়ন কৰা হৈছে । ২০২৬ চনৰ ৬ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম বিধানসভাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে, যোৱা ৮ জুলাইত অসম চৰকাৰে বিধানসভাক অৱগত কৰিছে যে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত মুঠ ১৯৬ জন বাংলাদেশী নাগৰিকক ৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে।
তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনত এজন, ২০২২ চনত এজন আৰু ২০২৩ চনত এজনক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । আনহাতে, ২০২৪ চনত কোনো লোকক বিতাড়ন কৰা হোৱা নাছিল । ইফালে ২০২৫ চনত এই সংখ্যা ১২৬ জনলৈ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত ৬৭ জন লোকক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এই পৰিসংখ্যা প্ৰদান কৰে ।
বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু আইনী ব্যৱস্থা
বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণ আৰু বিতাড়নৰ প্ৰধান যন্ত্ৰ হৈছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ । শেহতীয়া তথ্য মতে, বৰ্তমান ৭৩,৭৫০টা গোচৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত বিচাৰাধীন হৈ আছে । আনহাতে, গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াস্থিত শৰণাৰ্থী শিবিৰত আদালতৰ দ্বাৰা বিদেশীঘোষিত ১৭৪ জন লোকক ৰখা হৈছে । তেওঁলোকক বাংলাদেশ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ব ।
সীমান্ত সুৰক্ষা
উল্লেখ্য যে অসম আৰু বাংলাদেশে মুঠ ২৬৭,৫ কিঃমিঃ সীমান্ত ভাগ-বতৰা কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত ২২৮.৫৪ কিঃমিঃত কাঁটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । বাকী যিসমূহ নদী অঞ্চল আছে তাত আৰক্ষী আৰু বিএছএফে ড্ৰ'ণ আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাৰ সহায়ত তদাৰকী বৃদ্ধি কৰিছে ।
অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা আৰু সীমান্ত শাখা বৰ্তমান অতি সক্ৰিয় হৈ আছে যদিও এতিয়াও বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই । আনহাতে, ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্তকৰণ আৰু তেওঁলোকক 'পুশ্ববেক' কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰন্তৰ চলি থাকিব ।
(বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত)