ETV Bharat / state

আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যয়ন: অত্যাধিক তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়

স্প্ৰিংগাৰ নেচাৰ জাৰ্ণেল ৰিভিউ অৱ ইকনমিক্স অৱ দ্য হাউছহ’ল্ডত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়ন যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে, অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগৰ অধ্য়য়ন...

IIT GUWAHATI
আইআইটি গুৱাহাটী আৰু অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 10, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যাপকৰ কৃতিত্ব ৷ উচ্চমানৰ তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণ আৰু জিৰণি লোৱাৰ মাজৰ সময়খিনি কেনেকৈ ভাগ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানৱীয় আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক প্ৰফেছৰ ভাস্কৰজ্যোতি নেওগে কৰা এক অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷

স্প্ৰিংগাৰ নেচাৰ জাৰ্ণেল ৰিভিউ অৱ ইকনমিক্স অৱ দ্য হাউছহ’ল্ডত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়ন যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ৷ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বতৰৰ চৰম পৰিস্থিতিয়ে শিশুৰ কল্যাণ আৰু মানৱ পুঁজিৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এটা গুৰুতৰ বিষয় অধ্যাপকগৰাকীয়ে পোহৰলৈ আনিছে ৷

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি ‘টাইম ইউজ চাৰ্ভে, ২০১৯’ৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰি দৈনিক বতৰৰ তথ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰি অধ্যাপক নেওগে এই কথা জানিব পাৰিছে ৷ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দিনবোৰত শিশুৱে পঢ়া-শুনা কৰাতকৈ জিৰণিৰ সময় কটাবলৈহে অধিক পছন্দ কৰে ।

অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগ
অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগ (ANI)

অধ্যাপক নেওগে এই অধ্যয়নৰ সময়ত লক্ষ্য কৰে যে গৰমৰ দিনবোৰত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পায় ৷ প্ৰতিকূল বতৰে শিশুৰ দৈনন্দিন শিক্ষণত যে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ইয়াৰ পৰা তাকে বুজা যায় ৷

গৱেষণাত লাভ কৰা তথ্যৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগে কয়, ‘‘বতৰৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞান বৃদ্ধিত ই যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় । এই প্ৰেক্ষাপটত শিশুৰ সময়ৰ ভাগ-বতৰাক এক পোনপটীয়া মাধ্যম হিচাপে দেখা যায় ৷ যাৰ জৰিয়তে বতৰে মানৱ কল্যাণ আৰু পুঁজিৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ পৰা লাভ কৰা অধিকাংশ প্ৰমাণেই বতৰৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।’’

এই অধ্যয়নে পৰিৱেশৰ সৈতে দীৰ্ঘম্যাদী অভিযোজনৰ প্ৰমাণো দাঙি ধৰিছে ৷ সাধাৰণতে গৰম তাপমাত্ৰাৰ অঞ্চলত বতৰৰ অৱস্থা আৰু শিশুৱে কেনেকৈ সময় কটায়, তাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো যথেষ্ট ক্ষীণ দেখা গৈছে ৷ বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ লগে লগে মানুহৰ নিজৰ আচৰণৰো যে সালসলনি ঘটে, ইয়াৰ পৰা তাকেই অনুমান কৰিব পাৰি ।

কিন্তু এই অধ্যয়নত কম সময়ৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই । বিভিন্ন আৰ্থ-সামাজিক গোটৰ মাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভিন্ন ৷

এই অধ্যয়নৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে অধ্যাপক নেওগে শিশু, পৰিয়াল আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে কেনেদৰে খাপ খাই, সেই বিষয়ে গৱেষণা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰোপৰি তেওঁ জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, নমনীয় শৈক্ষিক সময়সূচী আৰু বিকল্প শিক্ষণ পদ্ধতিৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ ফলপ্ৰসূতা মূল্যায়ন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: পিঁয়াজৰ কন্দোন: শস্যৰ ক্ষতি-ভঁৰালত লোকচানে নৱেম্বৰলৈ মূল্য়বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক কন্দুৱাব সমগ্ৰ দেশত

TAGGED:

আই আই টি গুৱাহাটী
TIME USE SURVEY 2019
অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগ
IIT GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.