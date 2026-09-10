আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যয়ন: অত্যাধিক তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়

আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যয়ন: অত্যাধিক তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়
স্প্ৰিংগাৰ নেচাৰ জাৰ্ণেল ৰিভিউ অৱ ইকনমিক্স অৱ দ্য হাউছহ’ল্ডত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়ন যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে, অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগৰ অধ্য়য়ন...
By ANI
Published : September 10, 2026 at 8:27 PM IST
গুৱাহাটী: আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যাপকৰ কৃতিত্ব ৷ উচ্চমানৰ তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণ আৰু জিৰণি লোৱাৰ মাজৰ সময়খিনি কেনেকৈ ভাগ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানৱীয় আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক প্ৰফেছৰ ভাস্কৰজ্যোতি নেওগে কৰা এক অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷
স্প্ৰিংগাৰ নেচাৰ জাৰ্ণেল ৰিভিউ অৱ ইকনমিক্স অৱ দ্য হাউছহ’ল্ডত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়ন যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ৷ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বতৰৰ চৰম পৰিস্থিতিয়ে শিশুৰ কল্যাণ আৰু মানৱ পুঁজিৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা এটা গুৰুতৰ বিষয় অধ্যাপকগৰাকীয়ে পোহৰলৈ আনিছে ৷
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি ‘টাইম ইউজ চাৰ্ভে, ২০১৯’ৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰি দৈনিক বতৰৰ তথ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰি অধ্যাপক নেওগে এই কথা জানিব পাৰিছে ৷ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দিনবোৰত শিশুৱে পঢ়া-শুনা কৰাতকৈ জিৰণিৰ সময় কটাবলৈহে অধিক পছন্দ কৰে ।
অধ্যাপক নেওগে এই অধ্যয়নৰ সময়ত লক্ষ্য কৰে যে গৰমৰ দিনবোৰত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পায় ৷ প্ৰতিকূল বতৰে শিশুৰ দৈনন্দিন শিক্ষণত যে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ইয়াৰ পৰা তাকে বুজা যায় ৷
গৱেষণাত লাভ কৰা তথ্যৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত অধ্যাপক ভাস্কৰজ্যোতি নেওগে কয়, ‘‘বতৰৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞান বৃদ্ধিত ই যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় । এই প্ৰেক্ষাপটত শিশুৰ সময়ৰ ভাগ-বতৰাক এক পোনপটীয়া মাধ্যম হিচাপে দেখা যায় ৷ যাৰ জৰিয়তে বতৰে মানৱ কল্যাণ আৰু পুঁজিৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ পৰা লাভ কৰা অধিকাংশ প্ৰমাণেই বতৰৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।’’
এই অধ্যয়নে পৰিৱেশৰ সৈতে দীৰ্ঘম্যাদী অভিযোজনৰ প্ৰমাণো দাঙি ধৰিছে ৷ সাধাৰণতে গৰম তাপমাত্ৰাৰ অঞ্চলত বতৰৰ অৱস্থা আৰু শিশুৱে কেনেকৈ সময় কটায়, তাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো যথেষ্ট ক্ষীণ দেখা গৈছে ৷ বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ লগে লগে মানুহৰ নিজৰ আচৰণৰো যে সালসলনি ঘটে, ইয়াৰ পৰা তাকেই অনুমান কৰিব পাৰি ।
কিন্তু এই অধ্যয়নত কম সময়ৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই । বিভিন্ন আৰ্থ-সামাজিক গোটৰ মাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভিন্ন ৷
এই অধ্যয়নৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে অধ্যাপক নেওগে শিশু, পৰিয়াল আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে কেনেদৰে খাপ খাই, সেই বিষয়ে গৱেষণা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰোপৰি তেওঁ জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, নমনীয় শৈক্ষিক সময়সূচী আৰু বিকল্প শিক্ষণ পদ্ধতিৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ ফলপ্ৰসূতা মূল্যায়ন কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: পিঁয়াজৰ কন্দোন: শস্যৰ ক্ষতি-ভঁৰালত লোকচানে নৱেম্বৰলৈ মূল্য়বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক কন্দুৱাব সমগ্ৰ দেশত