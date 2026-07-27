গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু

গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু
গুৱাহাটী আই আই টিত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজন ওড়িশাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বিল্ডিঙৰ পৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
By PTI
Published : July 27, 2026 at 12:20 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰ মৃত্যু হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে আই আই টি কেম্পাছৰ এটা অট্টালিকাৰ পৰা পৰি ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু ৷ সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, মৃত যুৱকজন বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু তেওঁৰ ঘৰ ওড়িশাত ৷
বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সম্ভাৱনাকো নুই কৰা নাই । ইফালে এক বিবৃতিযোগে গুৱাহাটী আই আই টি কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাৰ তদন্তত আৰক্ষীক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
গুৱাহাটী আই আই টি কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘...আমি এই বিষয়ত অধিক তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা কৰাৰ আগতে আৰক্ষীৰ তথ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো । ইতিমধ্যে মৃত যুৱকজনৰ পিতৃ-মাতৃ গুৱাহাটী আই আই টি-ৰ অভিমুখে আহি আছে ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে ৷ এই কঠিন সময়ত পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায় আগবঢ়াবলৈ গুৱাহাটী আই আই টিৰ ফালৰ পৰা সকলো সাজু হৈ আছে ৷’’
লগতে আৰক্ষীৰ তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে বা সঠিক তথ্য নোপোৱালৈকে সকলোকে মিছা উৰা বাতৰি নিবিয়পাবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলোকে আহ্বান জনাইছে । আই আই টি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা এগৰাকী বিষয়াৰ কয়, ‘‘ছাথী কাউন্সেলিং ক্লাব (SAATHI Counselling Club) আৰু চেণ্টাৰ ফৰ হোলিষ্টিক ৱেলবিঙৰ (Centre for Holistic Wellbeing) জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কাউন্সেলিং সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে ।’’
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, "আমি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আহ্বান জনাইছো যিসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে বা কোনো অশান্তিত ভুগি আছে নাইবা যিসকলে সংগ্ৰাম কৰি থকা বন্ধুক চিনি পায়, তেওঁলোকে এনে সহায়ক ব্যৱস্থাসমূহৰ কাষলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷ আমি আশ্বাস দিছো যে এই কেম্পাছৰ কোনোৱেই অকলে কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ।"
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)