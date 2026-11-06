আইআইটি গুৱাহাটীৰ সাফল্য : দেশৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ধৰণ বুজিবলৈ ড্ৰোণৰ ব্যৱহাৰ

আইআইটি গুৱাহাটীৰ সাফল্য : দেশৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ধৰণ বুজিবলৈ ড্ৰোণৰ ব্যৱহাৰ
এই গৱেষণাৰ তথ্যসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত ‘ইণ্টাৰনেশ্বনেল জাৰ্ণেল অৱ ইনটেলিজেণ্ট ট্ৰেন্সপ’ৰ্টেশ্বন চিষ্টেমছ ৰিচাৰ্চ’ত প্ৰকাশ পাইছে...
Published : November 6, 2026 at 11:28 AM IST
গুৱাহাটী: সদায়ে নিত্য নতুন কামেৰে, নতুন কৌশল প্ৰয়োগেৰে খবৰৰ চৰ্চাত থাকে আইআইটি গুৱাহাটী ৷ শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’ল’জি গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকলে নিজৰ কামৰ বাবে সংবাদ চৰ্চালৈ আহিছে ৷
প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৱেষকসকল ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ সমীপৰ ঘাইপথৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা উচ্চ মানযুক্ত, ড্ৰোণভিত্তিক ট্ৰেফিক ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰেফিক ষ্ট্ৰিম মডেল প্ৰস্তুত কৰিছে । এই মডেলসমূহে ভাৰতীয় পথ ব্যৱস্থাত পোৱা বৈচিত্ৰময় আৰু জটিল পৰিস্থিতিৰ অধীনত যান-বাহনৰ পৰিচালনা বিশ্লেষণ আৰু ভৱিষ্যদ্বাণী ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
গৱেষকসকলে কৰা অধ্যয়নটোৱে কেৱল যান-বাহনৰ ঘনত্ব আৰু বাহনৰ গতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কই নহয়, বৰং একে ধৰণৰ যান-বাহনৰ পৰিস্থিতিত পৰ্যবেক্ষণ কৰা গতিৰ পৰিৱৰ্তনশীলতাকো সামৰি লৈছে ৷
আই আই টি গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ অধ্যাপক অখিলেশ কে মৌৰ্যৰ অধীনত এই অধ্যয়ন কৰা হৈছিল ৷ দিল্লীৰ এটা ঘাইপথৰে চলাচল কৰা ৩৬ হাজাৰতকৈ অধিক বাহন আৰু প্ৰায় ৯০ লাখ স্থানত বাহনৰ সংখ্যা ট্ৰেক কৰি এই অধ্যয়ন সম্পন্ন কৰা হৈছিল ।
গৱেষকৰ দলটোৱে এই বিস্তৃত তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি যান-বাহনৰ ঘনত্বৰ লগে লগে বাহনখনৰ গতি কেনেদৰে সলনি হয়, সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল । এই তথ্যৰ ভিত্তিত গুৱাহাটীস্থ আই আই টিৰ গৱেষকৰ দলটোৱে যাতায়াতৰ আগজাননী দিবলৈ গাণিতিক আৰু মেচিন লাৰ্নিং মডেল প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
Modelling Indian traffic is hard! There is heterogeneity in vehicles, a lack of lane discipline, and complex interactions between vehicles. Current traffic flow models do not capture this complexity. Prof Akhilesh Maurya (Dept of Civil Engineering) and his students utilised high-resolution trajectory data captured by drones to address this gap. The research extracts macroscopic (speed, density, flow) and microscopic (longitudinal spacing, time gaps) parameters. Their models can now better capture the complexity and variability of traffic streams. This is a critical step towards data-driven traffic flow modelling in the Indian context. Read more: https://t.co/JYH2rOB3jd— IIT Guwahati (@IITGuwahati) November 5, 2026
পথসমূহত বাহনসমূহে কেনেকৈ চলাচল কৰে, সেই কথা বুজিবলৈ ট্ৰেফিক ষ্ট্ৰীম মডেলিঙত কম্পিউটাৰভিত্তিক আৰু গাণিতিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এনে আৰ্হিসমূহে যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা, পথৰ শৈলী, যান-বাহনৰ সংকেত নিয়ন্ত্ৰণ, ক্ষীপ্ৰ সঁহাৰি, যাতায়াতৰ অনুকৰণ, ক্ষমতাৰ মূল্যায়ন আৰু বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বিকাশত সহায়ক হ’ব পাৰে ।
কিন্তু বৰ্তমানৰ একাধিক যান-বাহনৰ নিৰ্মাণশৈলী পথৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়, য’ত যাতায়াত বহুলাংশে সংগঠিত আৰু বাহনসমূহো একে ধৰণৰ ।
এই পৰিস্থিতি ভাৰতীয় পথ ব্যৱস্থাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক ৷ অধ্যয়নৰ সময়ত পথটো দুচকীয়া, তিনিচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে পথচাৰীসকলৰ সৈতে ভগোৱা হৈছে ৷ এই তাৰতম্যৰ ফলত বাহনসমূহৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া, গতি আৰু ব্যৱধানত অধিক পৰিৱৰ্তনশীলতা দেখা যায় ৷ যিটো সদায়ে চলি অহা যাতায়াতৰ মডেলসমূহে পৰ্যাপ্তভাৱে সামৰি নল’বও পাৰে ৷
ভাৰতৰ বাবে বিশেষ যান-বাহনৰ তথ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অধ্যাপক অখিলেশ কুমাৰ মৌৰিয়াই কয়, ‘‘ভাৰতত যাতায়াতৰ পৰিস্থিতি আন বহু দেশৰ তুলনাত পৃথক ৷ য’ত বৰ্তমানে চলি থকা যান-বাহনৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল । আমাক যান-বাহনৰ তথ্যৰ প্ৰয়োজন, যিয়ে ভাৰতীয় পথৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে । ড্ৰোণৰ জৰিয়তে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক যান-বাহন আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট পথত ইয়াৰ গতিবিধি বৃহৎ পৰিমাণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰা যায় ৷ পদ্ধতিটোত নিখুঁততা থাকে ৷’’
ভাৰতৰ পথ পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমানৰ ট্ৰেফিক ষ্ট্ৰিম মডেলৰ অভাৱসমূহ দূৰ কৰিবলৈ গৱেষকৰ দলটোৱে দিনৰ ভাগত কৰা যাতায়াতৰ সময়ত দিল্লীৰ বাহিৰৰ অঞ্চলত থকা আঠলেনযুক্ত ঘাইপথৰ পৰা ভিডিঅ’ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
এই তথ্যৰ সহায়ত দলটোৱে যান-বাহনৰ ঘনত্ব আৰু বাহনৰ গতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কসমূহ বিশ্লেষণ কৰিছিল । সংগ্ৰহিত তথ্যৰ ভিত্তিত গৱেষণাকাৰীৰ দলটোৱে লক্ষ্য কৰিছে যে তুলনামূলকভাৱে খালী পথত বাহনবোৰে ইখনে সিখনৰ পৰা অধিক দূৰত্ব বজাই ৰাখে । যান-জঁট সামান্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বাহনৰ মাজৰ দূৰত্ব কমি যায় আৰু কাষ চাপিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যেতিয়া পথত বেছি গাড়ী-মটৰ নাথাকে, তেতিয়া পুনৰ দুখন বাহনৰ মাজৰ দূৰত্ব বৃদ্ধি পায় ৷ দেখা গৈছে যে তীব্ৰ যান-জঁটত ইয়াৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটে ।
IIT Guwahati uses drones & AI to study traffic patterns on Indian roads Tracking 36,000+ vehicles on a Delhi highway, researchers-built models that predict a range of speeds for India’s mixed traffic. @IITGuwahati @iitgaa @IITGAER https://t.co/K1owLotMIZ— Pan IIT Alumni India (@paniitindia) November 5, 2026
এই পৰ্যবেক্ষণসমূহে ইংগিত দিয়ে যে যান-বাহনৰ ঘনত্ব, দুখন বাহনৰ মাজত থকা ব্যৱধান আৰু গতিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ৰৈখিক হ’বই লাগিব বুলি ক’ব নোৱাৰি ৷ মুকলিকৈ চলি থকা এখন বাহন তীব্ৰ যান-জঁটত সোমাই পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ চলাচলত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটে ৷
ইয়াৰোপৰি গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰে যে ভিৰ হোৱাৰ আগতে প্ৰায় ৩ হাজাৰ বাহনে সম্পূৰ্ণ নীতি-নিয়ম মানি পথটোৰ প্ৰতিটো লেনেৰে পাৰ হৈ গৈছিল । যান-জঁটৰ সময়ত যেতিয়া বাহনে চলাচল কৰিব পৰা নাছিল, তেতিয়া এই ঘনত্ব হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোমিটাৰ পথছোৱাত প্ৰায় ৯০০ বাহনহে পোৱা গৈছিল ।
এই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি গৱেষকৰ দলটোৱে ছটা গাণিতিক আৰ্হি পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু দুটা মেচিন লাৰ্ণিং মডেল প্ৰশিক্ষণ দিছিল । দেশৰ পথ ব্যৱস্থাত যাতায়াতৰ পৰিৱৰ্তনশীলতা আৰু অনিশ্চয়তাক লক্ষ্য কৰি গৱেষকসকলে এনে মডেল প্ৰস্তুত কৰিছিল যিয়ে একক, নিৰ্দিষ্ট গতিৰ পৰিৱৰ্তে সম্ভাৱ্য বাহনৰ গতিৰ পৰিসৰ অনুমান কৰিব কৰে । এই পদ্ধতিয়ে বৈষম্যপূৰ্ণ যাতায়াতৰ পৰিৱৰ্তনশীলতাক অধিক বাস্তৱসন্মতভাৱে পৰিচালিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
এই গৱেষণাৰ বাস্তৱ জগতৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জনোৱাৰ সময়ত অধ্যাপক মৌৰ্যই কয়, ‘‘এনে মডেলৰ পৰা নিৰ্ভৰযোগ্য যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা আৰম্ভ হয়, যিয়ে ভাৰতীয় পথ ব্যৱস্থাত বাহনসমূহে প্ৰকৃততে কেনে আচৰণ কৰে তাক দাঙি ধৰে ৷ ড্ৰোণৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা উচ্চমানৰ ৰিজ’লিউচনৰ ট্ৰেজেক্টৰী তথ্যই আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ বাহনৰ মাজত হোৱা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ আৰু গতানুগতিক যান-বাহন মডেলে প্ৰায়ে উপেক্ষা কৰা বৃহৎ পৰিৱৰ্তনশীলতাক ধৰি ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।’’
‘‘ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত এনে আৰ্হিসমূহে অধিক বাস্তৱসন্মত যান-বাহন অনুকৰণ, উন্নত পথৰ ডিজাইন, যান-জঁট ব্যৱস্থাপনা, ক্ষমতাৰ মূল্যায়ন আৰু ভাৰতীয় পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থাপনা দাঙি ধৰাত সহায় কৰিব পাৰে’’ - তেওঁ কয় ৷
এই অধ্যয়নে ভাৰতীয় পথ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যান-বাহনৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ড্ৰোণভিত্তিক তথ্য সংগ্ৰহৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ গৱেষকসকলৰ মতে, বৃহৎ পৰিসৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পথ, চহৰ আৰু যান-জঁটৰ মাজেৰে চলি থকা যান-বাহনৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলেহে সমগ্ৰ ছবিখন আৰু অধিক পৰিস্ফুট হৈ পৰিব আৰু ইয়াক উন্নত কৰিব পৰা যাব ৷ ভৱিষ্যতে এনে উচ্চমানৰ ৰিজ’লিউচন ট্ৰেফিক ডাটাছেট আৰু ভাৰতকেন্দ্ৰিক নিৰ্দিষ্ট মডেলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
এই গৱেষণাৰ তথ্যসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত ‘ইণ্টাৰনেশ্বনেল জাৰ্ণেল অৱ ইনটেলিজেণ্ট ট্ৰেন্সপ’ৰ্টেশ্বন চিষ্টেমছ ৰিচাৰ্চ’ত প্ৰকাশ পাইছে । এই গৱেষণা পত্ৰখন অধ্যাপক অখিলেশ কে মৌৰিয়াই তেওঁৰ গৱেষণা সহযোগী শেখৰ সিং আৰু সূৰ্য এইচ ৰবিকুমাৰৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণেৰে উপদ্ৰৱ নিৰ্মূলৰ প্ৰচেষ্টা, প্ৰথমেই চলিব বান্দৰৰ গণনা