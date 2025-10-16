ETV Bharat / state

বাক্সাৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন আই জি পি অখিলেশ কুমাৰ সিঙৰ, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম

স্বতস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, দোকান-পোহাৰ ৷ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত ৷

বাক্সাৰ নিকাছিস্থিত নৱনিৰ্মিত জিলা কাৰাগাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)
Published : October 16, 2025 at 6:48 PM IST

বাক্সা: বুধবাৰে কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছিল বাক্সাৰ নিকাছিস্থিত নৱনিৰ্মিত জিলা কাৰাগাৰ ৷ বাহিৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে কাৰাগাৰত প্ৰথমটো নিশা কটালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাকে ধৰি পাঁচ অভিযুক্তই ৷

অভিযুক্ত কেইজনক কাৰাগাৰলৈ অনাৰ পিছতে ৰাজপথত বৈছিল তেজৰ নৈ ৷ চৌদিশে উত্তেজিত জনতাৰ শিলাবৰ্ষণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাছিল আৰক্ষী, সাংবাদিক ৷ বহুকেইটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাংবাদিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত জনতাক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ লাঠিচালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷

বাক্সাৰ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন আই জি পি অখিলেশ কুমাৰ সিঙৰ (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা প্ৰশাসনে কাৰাগাৰৰ পৰা পাঁচশ মিটাৰ দূৰত্বলৈকে‌ বি এন এছৰ ১৬৩ ধাৰাৰ অধীনত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ লগতে কৰ্তন কৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা ৷ প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা ৷ সম্প্ৰতি এই পৰিস্থিতি শাম কাটিলেও অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ৷ এই ঘটনাত আৰক্ষী, সাংবাদিক আৰু সাধাৰণ লোককে ধৰি ২৫ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছিল ৷

ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, দোকান-পোহাৰ বন্ধ

এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰে নিকাছিৰ লগতে মুছলপুৰ, অদালবাৰী, বৰমা আদি অঞ্চলৰ অধিকাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, দোকান-পোহাৰ ৷ বৰমা আৰু মুছলপুৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰো প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৷

বৃহস্পতিবাৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, দোকান-পোহাৰ বন্ধ (ETV Bharat Assam)

ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ

ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ আই জি পি অখিলেশ কুমাৰ সিঙে আজি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ঘটনা সংক্ৰান্তত সাংবাদিকক কয়, ‘‘কালি সংঘটিত ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । কোনো লোকে আইন হাতত তুলি লোৱাটো উচিত নহয় । যিসকল লোকে আইন হাতত তুলি গাড়ী-মটৰকে ধৰি ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’

আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে দায়ী বুলি ৰাইজে দাবী কৰা অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে আগতে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছতহে এই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷

কেনেদৰে ঘটিছিল অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো

উল্লেখ্য যে, বাক্সা জিলাৰ নিকাছিস্থিত জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বুধবাৰে যি হতাহতিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী জিলাখনৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মা । এই অভিযোগ জুবিন অনুৰাগী তথা স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ ।

বুধবাৰে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাঁচ অভিযুক্তই বাক্সা কাৰাগাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কাৰাগাৰৰ সন্মুখত জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ চলাই আছিল ৷ বহু প্ৰতিবাদীয়ে আবেগ বিহ্বল হৈ চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল’গান দিছিল যদিও কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আকস্মিকভাৱে জিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যেতিয়া যধে-মধে লাঠিচালনা কৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়াই পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটে ৷ জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ আবেগ বিহ্বল হৈ থকা জনতাই আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উগ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ।

মুহূৰ্ততে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদী জনতাৰ মাজত কুৰুক্ষেত্ৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ গুলিচালনা কৰাৰ লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰে ৷ কালিৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাৰ কাৰণে সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক বিহিত শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে দাবী জনায় ।

মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বুধবাৰে বাক্সা জিলা কাৰাগাৰ চৌহদৰ সন্মুখত ঘটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে মুছলপুৰত সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই । বাক্সা জিলাত সংঘটিত হোৱা এনে হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ দুখপ্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ পৰা ঘটনাটোত কিদৰে গুলীচালনাৰ পৰিৱেশ আহি পালে, তাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে কৰি থকা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছিংগাপুৰৰ আয়ুক্তৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰি থকা বুলি জনাই মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই । বাক্সা জিলা কাৰাগাৰলৈ শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে আন তিনি অভিযুক্তক বচাবলৈ অনা নাই । ন্যায়িক তদন্তৰ শেষত দোষী সাব্যস্ত হ’লে প্ৰতিগৰাকী অভিযুক্তই আইনগতভাৱে শাস্তি লাভ কৰিব বুলিও আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই ৷

লগতে পঢ়ক: জুবিনৰ মৃত্যু তদন্ত: ২০ অক্টোবৰত ছিংগাপুৰলৈ যাব অসম আৰক্ষীৰ SIT, নেতৃত্ব দিব মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই

