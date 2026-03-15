গৌৰৱ গগৈৰ ডাঙৰ ঘোষণা, "...তিনিমাহৰ ভিতৰ নিৰ্মাণ হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰ"
কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে তিনিমাহৰ ভিতৰত জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷
Published : March 15, 2026 at 6:49 PM IST
সোণাপুৰ: দেওবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণ কৰিলে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ ব'হাগ বিহুৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ তেনে প্ৰাকক্ষণত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ এটা মন্তব্যই ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ দেওবাৰে ডিমৰীয়াত উপস্থিত হৈ জুবিন ক্ষেত্ৰক লৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি গগৈয়ে ৷
উল্লেখ্য যে যি সময়ত এজাক বৰষুণতে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈছিল, সেই বিষয়ত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, ‘‘যদি '২৬ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়া হ'লে চৰকাৰ গঠন কৰা তিনি মাহৰ ভিতৰত জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ৷"
বিগত পাঁচ-ছয় মাহে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি যি সময়ত জুবিন অনুৰাগী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেনেস্থলত গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ লগতে বিজেপি চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰতক লৈ যি উদাৰ মনোভাব লৈছে সেয়া কেতিয়াও ৰাইজে কামনা নকৰে বুলিও চৰকাৰক সমালোচনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱে ৷
ইফালে দেওবাৰে সোণাপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত দলীয়া সভাত উপস্থিত হৈ প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেৰ সভাপতি গগৈ কয় যে, হাইকামাণ্ডে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা তৃণমূল কৰ্মীৰ আশা-আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন । আজিৰে পৰা আমি পাঁচদিনীয়া এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো । প্ৰতিটো ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীত সভা অনুষ্ঠিত কৰি টিকট লাভ কৰা আৰু নকৰা সকলো কৰ্মীকে একগোট কৰি দলটোক শক্তিশালী কৰা হ’ব। আমাৰ লক্ষ্য কেৱল নিৰ্বাচন জয় কৰাই নহয়, বৰঞ্চ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আমি কেনেকৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিম, তাৰ এক ব্লুপ্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰা ।"
আনহাতে, ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বাবে টিকট লাভ কৰি অত্যন্ত সুখী বুলি সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই । তেওঁ কয়, "ডিমৰীয়াৰ ৰাইজৰ আৱেগক সন্মান জনাই দলৰ নেতৃত্বই মোক সুযোগ দিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজধানী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত থকাৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন একেবাৰেই হোৱা নাছিল। স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ হ’বলৈ ধৰাৰ পিছতো পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগিছে । চিকিৎসালয় আছে যদিও চিকিৎসক নাই, পথৰ অৱস্থাও অতি শোচনীয়।"