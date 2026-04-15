ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষক চৰমসীমা; ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ধন মোকলাই নিদিলে বন্ধ কৰিব নিৰ্মাণকাৰ্য

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষক চৰমসীমা; ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ধন মোকলাই নিদিলে বন্ধ কৰিব নিৰ্মাণকাৰ্য
চাৰিবাৰ জৰীপ চলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই । তাৰ পিচতো নাপালে ধন ।
Published : April 15, 2026 at 9:45 AM IST
হাফলং: ভূমিৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত পুনৰ সৰৱ হৈছে হাৰেংগাজাও দলৈচুঙা গাঁৱৰ ৰাইজ । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষক চৰমসীমা বান্ধি দিছে । ক্ষতিপূৰণ লাভ নকৰাত ডিমা হাছাও জিলাৰ মাজেদি চলি থকা শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে দলৈচুঙা গাঁৱৰ ৰাইজৰ ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক মোকলাই দিয়া নাই ধন :
অহা দুদিনৰ ভিতৰত ক্ষতিপূৰণ মোকলাই নিদিলে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ৰাইজে চৰম সময়সীমা বান্ধি দিলে । মঙলবাৰে দলৈচুঙা গাঁৱৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী লোকে কয়, "শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ বাবে জাতিংগা আৰু হাৰেংগজাওৰ মাজত থকা দলৈচুঙা গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ খেতি, বাগান আৰু ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে; কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ধন মোকলাই দিয়া নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই ।"
কেৱল আশ্বাসতেই আৱদ্ধ ক্ষতিপূৰণ :
দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহে তেওঁলোকৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও প্ৰতিবাৰেই এই পৰিয়ালসমূহৰ ক্ষতিপূৰণৰ ইছ্যু লৈ ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই যুটীয়াভাবে জৰীপ চলাই ক্ষতিপূৰণ মোকলাই দিয়াৰ আশ্বাস দিয়াৰ পিচতো আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই । এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ জৰীপ চলাইছে ৰাষ্ট্ৰয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই । আজি আকৌ ক্ষতিপূৰণৰ ইছ্যুত জৰীপ কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়াসকল; কিন্তু তেওঁলোকে আমাক ক্ষতিপূৰণ মোকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজিও কোনো ধৰণৰ আশ্বাস দিয়া নাই ।"
জিলা আয়ুক্তৰ আশ্বাসৰ পিচতো নাপালে ক্ষতিপূৰণ :
তেওঁ পুনৰ কয়, "ইতিমধ্যে এই পথ নিৰ্মাণৰ বাবে আমাৰ ভূমি, খেতি সকলো নষ্ট হৈছে আৰু আমাক ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই । অহা দুদিনৰ ভিতৰত আমাৰ ক্ষতিপূৰণ মোকলাই নিদিলে আমি কাইলৈৰ পৰা চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰি দিম । দুমাহ আগতে আমি পথ নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰি দিছিলো; কিন্তু ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা আয়ুক্তই আমাক আশ্বাস দিছিল যে আমাক অনতিপলমে ক্ষতিপূৰণ মোকলাই দিব; কিন্তু আজিলৈকে আমি ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই ।"
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই কি কয় ?
ইপিনে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক যোগেশ ৰাৱটে কয়," দলৈচুঙা গাঁৱত ভূমিৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গাঁৱৰ বহু পৰিয়ালৰ খেতি, বাগান আৰু ভূমিৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে ।" তেওঁ কয় যে ২০০৬ চনৰ পৰা পথ নিৰ্মাণৰ কামৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আৰু ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা; কিন্তু এই অতিৰিক্ত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষ কালাক লিখা হৈছিল জৰীপ কৰাৰ বাবে । এই কালা নামৰ সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষক ক্ষতিপূৰণৰ ইছ্যুলৈ এক ৰিপ'ৰ্ট জমা দিছে । আজি আমি এই জৰীপ সঠিকভাবে হৈছে নে হোৱা নাই সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহিছো । ইয়াৰ পিচতে সকলো ঠিক থাকিলে অনতিপলমে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি কয় যোগেশ ৰাৱটে ।
ইপিনে, জাতিংগা হাৰেংগাজাও ২৫ কিলোমিটাৰ পথ অহা ৩১ জানুৱাৰীত যান-বাহন চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল; কিন্তু আজিলৈকে এই পথটো মুকলি কৰি দিয়া নাই । এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "অহা জুন মাহত জাতিংগা হাৰেংগাজাওৰ মাজতে দুই লেন পথ যান-বাহন চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব । আনহাতে মানদাৰদিছাৰ পৰা নিৰিমবাংলোলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ বাবে ডিচি আজমেৰা নামৰ এটা নিৰ্মাণ সংস্থাক ২০২৩ চনত কাম দিয়া হৈছিল সাত বছৰৰ বাবে; কিন্তু এই নিৰ্মাণ সংস্থাটোৱে যোৱা দহ মাহৰ পৰা কাম নকৰা বাবে তেওঁলোকৰ বিল বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে । যদি তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ মতে কাম নকৰে তেনেহ'লে এই নিৰ্মাণ সংস্থাটোক ব্লেকলিষ্ট কৰা হ'ব পাৰে বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকগৰাকীয়ে ।
