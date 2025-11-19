ETV Bharat / state

মুছলমান-খ্ৰীষ্টানসকলে যদি এই দেশক পূজা কৰে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি অনুসৰণ কৰে তেন্তে তেওঁলোকো হিন্দু: মোহন ভাগৱত

"সকলো ভাৰতীয়কে অনুপ্ৰাণিত কৰা উচিত, যদিও তেওঁলোকৰ জন্ম কোনো বিশেষ প্ৰদেশত হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ জাতীয় আইকন ।" গুৱাহাটীত ক'লে আৰ এছ এছ প্ৰমুখে ৷

মোহন ভাগৱত (ANI)
গুৱাহাটী : হিন্দু ধৰ্ম কেৱল ধৰ্মীয় অৰ্থবোধৰ লগতে বান্ধ খাই থকা নাই, বৰঞ্চ ই সৰ্বাংগীন ৷ এই ভাষ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ ৷ ভাগৱতে কয় যে মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে যদি এই দেশক পূজা কৰে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি অনুসৰণ কৰে, আনকি নিজৰ ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা ত্যাগ নকৰাকৈয়ে, তেন্তে তেওঁলোকো হিন্দু ।

আৰ এছ এছৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত বুদ্ধিজীৱী, পণ্ডিত, সম্পাদক, সাহিত্যিক, উদ্যোগীসকলৰ এক সমাৱেশ সম্বোধন কৰি ভাগৱতে কয়, "মাতৃভূমিৰ প্ৰতি ভক্তি, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গৌৰৱ আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই নিয়াৰ কাম আগবঢ়োৱাসকল সকলো হিন্দু । হিন্দু ধৰ্মক গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় ।" হিন্দু ধৰ্ম আৰু হিন্দু সংস্কৃতি খাদ্য আৰু পূজা নহয় ।

"ই আৰু বহু লোকক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে যদি নিজৰ ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা ত্যাগ নকৰাকৈয়েও এই দেশক পূজা কৰে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি অনুসৰণ কৰে, আৰু ভাৰতীয় পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰে, তেন্তে তেওঁলোক হিন্দু ৷" মোহন ভাগৱতে লগতে কয় ।

তদুপৰি তেওঁ পাঁচটা মূল সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰে ৷ কেইকেইটা হ'ল- সামাজিক সম্প্ৰীতি, কুটুম্ব প্ৰবোধন (পৰিয়ালৰ জাগৰণ), নাগৰিক অনুশাসন, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা।

ইয়াৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ জাগৰণক শক্তিশালী কৰাত আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ কাহিনী সংৰক্ষণ কৰি নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত দায়িত্ব আৰু সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ বীজ সিঁচিবলৈ আহ্বান জনায় ।

তেওঁ লগতে কয়, "সকলো ভাৰতীয়কে অনুপ্ৰাণিত কৰা উচিত, যদিও তেওঁলোকৰ জন্ম কোনো বিশেষ প্ৰদেশত হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ জাতীয় আইকন।"

অসহযোগ আন্দোলনত ডঃ হেগড়েৱাৰ কাৰাবন্দী হোৱাৰ কথা আৰু ১৯৪২ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশতে অগণন স্বয়ংসেৱকৰ অৱদানৰ কথা মনত পেলাই ভাগৱতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আৰ এছ এছৰ স্বয়ংসেৱকৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ঐক্যৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন বুলি অভিহিত কৰি ভাগৱতে দৃঢ়তাৰে কয় যে লাচিত বৰফুকন আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰে ব্যক্তিৰ জাতীয় প্ৰাসংগিকতা কেৱল আঞ্চলিক গুৰুত্ব নহয় ।

