মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ’লে ২৫ নৱেম্বৰৰ পিছতেই ৰাজপথত নামিব চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসক সোঁৱৰালে চাহ মজদুৰ সংঘই । প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে আকৌ হ'ব আন্দোলন ।

If CM is not fulfilled his promise tea workers will protest again after November 25
চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 2:09 PM IST

যোৰহাট: ভূমি অধিকাৰ, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণৰ আদি তিনিটা মূল সমস্যা সমাধানৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠনসমূহে দাবী কৰি আহিছে যদিও আজিকোপতি চৰকাৰে সমাধানৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিলে । ফলত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজ । দেওবাৰে যোৰহাট জিলা চাহ মজদুৰ সংঘৰ শাখা কাৰ্যালয়ত যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু তিতাবৰ শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকলে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উজাৰিলে ক্ষোভ ।

সংবাদমেলত সংগঠনটোৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "জনজাতিকৰণ, ভূমি পট্টা আৰু মজুৰি বৃদ্ধি এই দাবীত যোৰহাটত এক বিশাল গণসমাৱেশৰ আয়োজনৰ কৰা কথা আছিল । কিন্তু ১৯ অক্টোবৰত আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত ভূমি অধিকাৰ, জনজাতিকৰণৰ বিষয়ত ২৫ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিধানসভাত আইনৰ লগতে আলোচনা আৰম্ভ কৰি এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দি যোৱা বাবে যোৰহাট হ'বলগীয়া গণসমাৱেশ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে ।"

চাহ মজদুৰ সংঘৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

২৫ নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যদি পূৰণ নহয় তেতিয়া হ’লে চাহ মজদুৰ সংঘই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক লগত লৈ পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে । লগতে চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয় যে বাগিচা মালিক পক্ষৰ পৰা ভূমি কাঢ়ি আনি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাক আদৰণি জনায় । কাৰণ এনে ঘোষণা কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কবলৈ সাহস কৰা নাছিল ।

এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "ভূমি অধিকাৰ, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণ আদি মূল দাবীক লৈ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ বৰ্হিঃপ্ৰকাশ ঘটি আছে । সেয়েহে ২৫ নৱেম্বৰত এই সমস্যা সমাধান কৰি চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজক ন্যায় দিব বুলি আমি আশা কৰিছো । যদি ন্যায় নাপায় তেতিয়া ক্ষোভৰ বৰ্হিঃপ্ৰকাশ ঘটিব ।" লগতে সকলো চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ ভূমি অধিকাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতিও দৃষ্টি ৰাখিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

আনহাতে আজিৰ সময়তো চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে ২৫০ টকাত দৈনিক হাজিৰাত বাগানত কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে । সেয়েহে এক উচিত মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় ।

আনহাতে বিগত দিনত বিধানসভাত চাহ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি হ্ৰাস হোৱাৰ প্ৰসংগতো অসম চাহ মজদুৰ সংঘয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৈতে আলোচনাত বহিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চাহ জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি ।

